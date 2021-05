Isabel Díaz Ayuso ha dicho en Es la Mañana de Federico, tras la aplastante victoria lograda en las elecciones madrileñas, que "lo que más agradecí fue la alta participación porque en pleno covid la gente ha confiado en cómo lo hemos preparado, ciudadanos que ha ido de todos los rincones del mundo para estar en su querido Madrid".

En ese momento ha aprovechado para mandar un saludo a todos los tabernarios que la estaban escuchando y ha dicho que "quien llama a las urnas lo que quiere es sentirse legitimado y gobernar para todos. Madrid no es la comunidad de ricos que han intentado vender". "La gran participación de los jóvenes también me ha sorprendido", y ha recordado que ha acudido a votar gente con movilidad limitada y han aguantado las colas para ejercer su derecho al voto.

La presidenta regional ha asegurado que "en lo personal, no he echado en falta a nadie. Lo más importante en mi vida me ha arropado siempre, la gente que me quiere y me ama".

Histórico 76,19% de participación

La participación de las elecciones en la Comunidad de Madrid celebradas este martes ha sido la más alta en unos comicios autonómicos, con un 76,19 por ciento, a pesar de la pandemia de coronavirus y de convocarse en día laborable.

Un total de 3.555.743 electores han acudido a las urnas frente a los 3.251.386 que lo hicieron en los anteriores comicios de 2019, lo que supone un aumento de la participación de casi 12 puntos con respecto a la anterior cita electoral, en la que votaron un 64,27%.

Además, las elecciones celebradas este martes en la región madrileña han batido récord de participación, toda vez que la máxima concurrencia a las urnas fue en 1995, cuando acudieron un 70,36 por ciento de los electores.