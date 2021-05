La imputación de la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y de su marido Ignacio López del Hierro en el marco de la ‘operación Kitchen’ pende de un hilo.

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía está analizando actualmente nuevas agendas del comisario José Villarejo que incrementan las sospechas sobre el papel jugado por Cospedal y su marido en el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Los investigadores dan "completa veracidad" a las anotaciones del comisario y están realizando numerosos informes sobre los nuevos manuscritos de Villarejo, que posteriormente se integrarán en muchas de las piezas abiertas en la causa para complementarlas. "Aparece mucha información nueva sobre algunos imputados y sobre otras personas que todavía no lo están", aseguran.

Recordamos que la Fiscalía Anticorrupción ya solicitó el pasado mes de septiembre al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, la citación como investigados de Cospedal y del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por el espionaje a Bárcenas.

El magistrado García Castellón rechazó entonces la imputación de Cospedal y de su esposo, y aceptó la declaración de Fernández Díaz, que ya declaró en sede judicial e incluso mantuvo un tenso careo en noviembre con el que fuera su nº 2 en Interior, Francisco Martínez.

Ahora, las nuevas anotaciones de Villarejo podrían apuntalar las sospechas sobre la ex secretaria general del PP y propiciar su citación como investigada "muy pronto". No se descarta incluso que la imputación de ambos se materialice a partir de la próxima semana.

Los investigadores sospechan que la supuesta vinculación de Cospedal con el espionaje a Bárcenas proviene de su relación con el comisario Andrés Gómez Gordo, que trabajó como jefe de Seguridad de la dirigente popular cuando era presidenta de Castilla-La Mancha. Según Anticorrupción, López del Hierro puso en contacto a Gómez Gordo con el comisario Villarejo para que "manipulase" al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, para obtener material comprometedor que guardaba el extesorero.

Precisamente, el comisario Gómez Gordo, que también está imputado en la causa, defendía este miércoles durante su comparecencia en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados de la ‘operación Kitchen’ la "absoluta legalidad" de la actuación policial que se efectuó sobre Bárcenas y su familia para recuperar el patrimonio que supuestamente ocultaba.

Recordamos que Cospedal se vio obligada a dejar la política en noviembre de 2018, tras la aparición de unas conversaciones que mantuvo con el comisario Villarejo. La ex secretaria general del PP, que siempre ha defendido su inocencia y ha negado cualquier implicación en el supuesto espionaje a Bárcenas, se despidió con un reproche a sus compañeros de partido: "Un partido que no defiende a los suyos, no puede esperar que los ciudadanos confíen en él".

La comisión de investigación sobre la Kitchen se desinfla

La comisión de investigación de la ‘operación Kitchen’ sobre el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, que se celebra desde hace semanas en el Congreso de los Diputados se ha desinflado. A pesar de que antes de comenzar, levantó muchas expectativas por parte del PSOE como forma de desgastar y erosionar al PP, el miedo de los socialistas a que las revelaciones de algunos de los imputados y del comisario Villarejo les salpiquen ha dejado la comisión en un segundo plano.

Fuentes del caso consultadas por este diario aseguran que sin duda el plato fuerte de la comisión será el que protagonice el comisario Villarejo si es que finalmente logra comparecer en el Congreso. La incógnita que sobrevuela es si Villarejo, en libertad desde marzo tras permanece en prisión provisional tres años y medio, decide señalar o no al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre su conocimiento de la ‘operación Kitchen’.