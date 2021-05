La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha nombrado a 7 fiscales de Sala en 1 año y los 7 pertenecen a su asociación, la Unión Progresista de Fiscales UPF. Este martes, el pleno del Consejo Fiscal proponía a dos nuevas fiscales de Sala. Se trata de Mª Antonia Sanz Gaite para la plaza de fiscal jefe de la Inspección Fiscal y de Teresa Peramato Martín como fiscal de Sala Coordinadora de Violencia sobre la Mujer.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital consideran "inadmisibles las 7 designaciones" porque suponen "una invasión de la cúpula de la Fiscalía por parte de la asociación de fiscales UPF, identificada con el PSOE". "Delgado se ha adueñado de la cúpula del Ministerio Fiscal en sólo 1 año", afirman. Recordamos que los fiscales de Sala son la ‘élite’ del Ministerio Fiscal y es el cargo de mayor prestigio en el Ministerio Público.

"Los nombramientos de la UPF de Delgado no guardan proporción con la carrera fiscal y no se tiene en cuenta el mérito y la capacidad para la proyección profesional de los servidores públicos. No nombra fiscales de Sala de la mayoritaria Asociación de Fiscales AF, ni independientes. Delgado está culminando el trabajo por el que fue elegida fiscal general colocando a fiscales afines en la cúpula del Ministerio Público", denuncian.

Recordamos que antes de elegir a las fiscales Mª Antonia Sanz Gaite y a Teresa Peramato Martín, Delgado ya había ha nombrado en este año a otros 5 fiscales de Sala también de la UPF: Álvaro García Ortiz, anterior portavoz de la UPF y jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía; María José Segarra, fiscal de Sala Coordinadora de Menores y ex fiscal general del Estado; o Esmeralda Rasillo, ex directora general en el Ministerio de Justicia con Delgado y ahora fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

La lista de fiscales de Sala de la UPF designados por Delgado la cierran Félix Pantoja, exvocal del CGPJ por Izquierda Unida y fiscal del Tribunal Supremo que ahora ocupará el puesto de fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral; y Eduardo Esteban, ex fiscal jefe de Madrid, fiscal del Tribunal Constitucional y ahora fiscal de Sala coordinador de Menores.

El pleno del Consejo Fiscal también proponía a Pedro Crespo para el cargo de nuevo fiscal jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, "un jurista prestigioso y muy respetado en la Carrera Fiscal". Mientras, para la plaza de fiscal de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo ha sido propuesta la renovación de Fidel Cadena, uno de los fiscales del 1-O, en el cargo desde el año 2015.

Por su parte, el reputado Miguel Ángel Torres ha sido propuesto para su renovación en el cargo de fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que ostenta desde 2015, mientras la plaza de teniente fiscal Anticorrupción ha recaído en Antonio Romeral, el representante del Ministerio Público que actualmente participa en el juicio sobre ‘los papeles de Bárcenas’.

Nueva fiscal superior de Madrid

El Consejo Fiscal ha elegido a su vez a Almudena Lastra como nueva fiscal superior de Madrid, sustituyendo en el cargo a Jesús Caballero Klink, que ha sido propuesto como nuevo fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Lastra ha sido fiscal de la Secretaría Técnica y de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado. En 2013 fue nombrada fiscal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y desde 2019 ostenta el cargo de Teniente Fiscal de la Inspección.

Por último, ha resultado designada para la Fiscalía Antidroga Mª Jesús Armesto, quien desde 2019 ocupa plaza en comisión de servicios en dicha Fiscalía. Ingresó en la carrera fiscal en 1992 y entre 2016 y 2019 fue Delegada Antidroga de la Fiscalía de Madrid.