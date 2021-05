La política ofrece a veces curiosos aliados circunstanciales y la debacle del PSOE el 4-M en Madrid ha arrojado este jueves una conexión sorprendente. Susana Díaz se ha convertido en la nueva Ayuso. Enarbolando su bandera de "libertad", la antaño todopoderosa lideresa andaluza ha comparecido este jueves ante la prensa para confirmar que se presentará a las primarias adelantadas en el PSOE andaluz para ganar al candidato bendecido por Pedro Sánchez, Juan Espadas.

Díaz confirmó que "por supuesto" que concurrirá a las elecciones internas de su partido para elegir al candidato a la presidencia de la Junta pese a que "aún no están convocadas estas elecciones" y criticó "el ruido incesante que se ha generado en mi partido y que impide que la labor de oposición que llevamos realizando estos dos años llegue a la ciudadanía".

Unas críticas muy llamativas tras un silencio absoluto de Susana Díaz en este periodo de oposición que ha abierto paso a una nueva etapa y a una nueva estrategia: erigirse en la heredera de "la libertad" para recoger el enorme caudal de voto que ha cosechado el antisanchismo de Ayuso en Madrid.

Así, Díaz ha repetido más de una veintena de veces que "lo importante" es que "los militantes decidan con libertad y autonomía", un proyecto "que representamos los andaluces con libertad, libremente y con autonomía desde el respeto profundo". Y que todos los compañeros que decidan dar el paso de presentarse "lo harán con libertad". "Yo vivo este proceso con autonomía y con mucha libertad", señaló Díaz con una amplia sonrisa sin dejar un ápice de duda sobre su estrategia en la incipiente campaña las primarias.

Previamente, criticó sutilmente a los "compañeros a los que respeto, que han decidido adelantar las primarias sin que se hayan convocado las elecciones", motivo por el cual su ejecutiva regional se ha adelanto a esta mañana para aprobar un escrito en el que piden a la Ejecutiva Federal, que se reúne esta tarde a las 17:00 horas, que se adelanten las primarias para iniciar "un proceso con garantías".

También ha desvelado que este miércoles "mandé un mensaje al secretario general de mi partido y presidente del Gobierno, pero no he podido hablar con él" y que, en su lugar, le llamó el secretario de organización, José Luis Ábalos, quien "en ningún momento me habló de adelantar primarias en Andalucía. Espero recibir la llamada del secretario general", señaló Díaz en un claro aviso que no se ha atrevido a realizar en estos dos años. El tiempo es distinto, y la ola de Ayuso ha dado alas a Susana Díaz.