El núcleo duro de Iglesias se activa para controlar una coalición rota: "Sois unas ratas"

El tiempo corre en contra de Podemos. Este viernes se inicia el proceso para relevar a Iglesias, un puesto para el que se perfila la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. La Ejecutiva del partido, el núcleo duro afín a Iglesias, ya está organizando la próxima Asamblea Ciudadana, Vistalegre IV. Todo apunta a que el congreso se celebrará a comienzos de verano para garantizar una sucesión rápida, sin sobresaltos ni luchas internas. El objetivo es evitar que Yolanda Díaz deje en segundo plano a Belarra y a Irene Montero.

El malestar en la coalición Unidas Podemos es evidente. Algunos miembros de Izquierda Unida culpan a Pablo Iglesias de la derrota en las elecciones en la Comunidad de Madrid y denuncian que se les ha ninguneado durante la campaña. En una conversación de Whatsapp filtrada por ABC, la número tres de la lista, Vanessa Lillo (que pertenece al PCE y al sector de Izquierda Unida), ha lanzado duros ataques a la cúpula del partido morado.

"He pensado por un momento: 'Vane, pírate', y he estado a punto de irme, y no sé, si veis las imágenes, pues debe ser el cansancio, estoy como un poco lenta a la hora de aplaudir...Porque he dicho: "Sois unos sinvergüenzas y unas ratas", ahora sí, pero ni siquiera me mencionas, es que son la polla."

Lillo asegura que Izquierda Unida no tenía ni idea de qué iba a decir Pablo Iglesias durante la comparecencia para explicar la derrota sin paliativos de los morados en las elecciones. También denuncia que le obligaron a aparecer casi en primer plano mientras Iglesias abandonaba sus cargos después de una campaña en la que ha figurado como telonera.

Lillo durante la dimisión de Iglesias.

"Sí, ahí poniendo el gepeto, pero porque han llegado para decirnos: 'Los cinco primeros, para las declaraciones de Pablo', e íbamos un par de personas y dije 'Ah, ¿ahora sí voy a ser la tres, después de toda la campaña que me habéis estado tapando'? y me veo ahí al lado de Pablo Iglesias, con Monedero a un lado, con Irene Montero al otro, y sin tener ni puta idea de lo que iba a decir Pablo, porque la Ejecutiva la ha tenido Podemos, a nosotros nos han dejado un hueco ahí en la tercera planta donde Izquierda Unida", explica Lillo.

Belarra presenta su candidatura para suceder a Iglesias

Belarra es afín a Iglesias, supone una opción continuista con la línea política llevada hasta el momento conoce al detalle una organización en la que ha tenido un papel destacado en todos los ámbitos (orgánico, parlamentario y ahora en el Ejecutivo) y también tiene gran afinidad con otras dirigentes destacadas: las ministras Irene Montero y Yolanda Díaz.

Fuentes del partido consultadas por EFE han asegurado que Ione Belarra está dispuesta a asumir el liderazgo tras la marcha de Iglesias, y se da por hecho que toda la cúpula actual se situará de su lado, aunque puede presentarse algún candidato alternativo.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, a quien Iglesias ha designado como su sucesora al frente de la coalición Unidas Podemos, no es militante de la formación morada, sino del PCE, y ha dicho en numerosas ocasiones que no aspira a liderar el partido morado.

De seguirse con ese esquema, Díaz y Belarra compartirían el liderazgo de la coalición mientras que Irene Montero ocuparía el número dos en Podemos y se volcaría en sacar adelante su agenda ideológica en el ministerio de Igualdad.