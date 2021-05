Rosa Díez: "Los madrileños han dado una lección, no es posible defender la libertad sin ejercerla"

Rosa Díez ha querido empezar #OrganizandoLaResistencia dando la "enhorabuena y las gracias a todos los madrileños". En Es la Mañana de Federico ha mostrado su sorpresa por la reacción de la izquierda con "Calvo comparando a los votantes madrileños con los nazis, que es un insulto para los votantes pero sobretodo para las víctimas del Holocausto, o Ábalos diciendo que Madrid es una sociedad acostumbrada al bullicio y al ocio llamándolos vagos".

Según Rosa Díez "no han entendido nada" y ha recordado que "ahora no está Iglesias en el Gobierno, no es él el que dice las barbaridades, por lo que se demuestra que es Sánchez". Por ello ha querido "hacer un homenaje a los resistentes, a los madrileños, los verdaderos protagonistas del 4-M" porque "aunque reconozcamos los méritos a Ayuso, que lo hago con un nota, el más importante es el comportamiento de los madrileños" ya que "son los que mejor han entendido la democracia, es imposible regenerarla si se quedan en casa cuando son llamados a las urnas". De hecho, "no es posible defender la libertad sin ejercerla, en este caso yendo a las urnas".

Para Rosa Díez "los madrileños habéis protagonizado una gesta democrática, acudir a las runas en plena pandemia y día laboral, nos habéis dado a todos los españoles una lección práctica". Además no ha querido olvidar que "la izquierda intentó por todos los medios que los madrileños no votaran".