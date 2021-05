Llanto en 'El Mundo' por Iglesias: "Sus enemigos no se conforman con verle derrotado. Quieren patearlo"

El Mundo

"Los TSJ se dividen por el toque de queda ante la desidia de Sánchez". "Los tribunales tumban el toque de queda en País Vasco pero lo permiten en Valencia y Baleares". Estamos ya mas que acostumbrados a este sindios.

Al margen del virus, continúan las réplicas del terremoto madrileño. Dice Rosell que "Sánchez ha hecho lo que cabía esperar de sus antecedentes morales: endosar a los demás la responsabilidad de los errores propios, igual que se atribuye a sí mismo los méritos de otros". Así es él, es lo que han elegido los socialistas, con su pan se lo coman. A Gabilondo lo han tratado como un trapo. "Sin ningún pudor, sin rasgo de humanidad ni siquiera fueron a visitarlo al hospital. Lo dejaron solo en la noche de la derrota y ni siquiera tuvieron los reflejos de Ayuso para ir a visitarlo al hospital cuando fue ingresado por un arritmia". Qué mezquinos.

Jorge Bustos dice que es el momento de la venganza. "El mayo madrileño significa el despertar del españolito aturdido. Empachado de trolas intragables. Y muy cabreado". No saben cuánto.

"La revancha tendrá una madre y dos padres. La madre será Susana Díaz. Con la sonrisa servida en frío y la sororidad ayusista por impulso, ha detonado las primarias para aprovechar en su favor la debacle del 4-M". Si gana Susana a Pedro sería el colmo, eso sí que sería el fin del sanchismo. Esperemos que se lo cargue, es buen momento.

"La segunda garganta sedienta de venganza es la de Errejón. No es menos radical que Iglesias pero habla de problemas que, a diferencia del fascismo, sí existen. Hoy no solo aspira a llevarse el bote de la izquierda de la izquierda sino a atraer votantes del PSOE que experimentan una creciente vergüenza intelectual cuando escuchan al Poeta de la Resiliencia".

"El tercer vengador se llama Albert Rivera. Cuando la reagrupación del centroderecha se consume, nadie se alegrará tanto como el mismo que lo dividió". Todo muy cogido con pinzas, Bustos pero si sirve para echar a Sánchez nos vale.

Y Lucía Méndez lleva toda la semana dando la tabarra con el adiós de Pablo Iglesias. Quiere que le hagamos un homenaje de despedida. Por sus servicios a España, supongo. Hoy vuelve erre que erre. "La gente ha enterrado bien, hasta que llegó Pablo Iglesias.El líder político más intenso y ubicuo de los últimos años dice adiós y sus enemigos no le han puesto puente de plata". No son enemigos, Lucía, son víctimas de este individuo. Todos los españoles hemos sido víctimas de este tirano. "No se conforman con verle derrotado. Quieren patearlo". A ver Lucía, aquí el único que contrató matones para patear a sus adversarios políticos y policías fue tu querido Pablo. De hecho lo ha pateado todo. La democracia, a la oposición, a sus compañeros, al Rey, a la justicia, a la prensa. Todo el país ha recibido sus coces. Así que deja ya de lloriquear y si tienes ganas de hacer una victimita de alguien, hazlo con Gabilondo. A Pablo Iglesias el papel de víctima le cae como a un santo dos pistolar. Cada uno recoge lo que siembra.

Ricardo F. Colmenero se mofa de Iglesias y de paso de Lucía Méndez. "No hace ni una semana que ha dimitido Pablo Iglesias y ya le estoy echando de menos. Que me ha dejado con la Transición sin acabar, los nazis sin expulsar, el Ibex sin esquilmar, y un montón de palabras sin sexar", dice.

"Calvo y Monedero, en el fondo, quieren decir que PSOE y Podemos ya son los partidos que menos se parecen a Madrid; y a base de insultar aspirar a convertirse en los partidos que menos se parecen a España". "Llamar gilipollas y zampa berberechos a todo el que no hace ni escucha lo que ellos dicen" deja claro, incluso para los "muy gilipollas, quién está amenazando esa libertad". Con diferencia, Monedero es un imbécil que va por las tertulias armando bronca e insultando a todo el mundo, pero no es nadie y solo se representa a sí mismo. Pero Carmen Calvo es la vicepresidenta del Gobierno de España y ha llamado nazis a los madrileños. No puede estar ni un minuto más en el cargo o lo pagará caro Sánchez.

El País

El periódico sanchista sigue su guerra particular contra la hostelería y contra Ayuso. "Un análisis del Gobierno navarro muestra el vínculo entre la apertura de bares y la subida de casos de covid". Pues Madrid ha demostrado que no. Este periódico lleva muy mal camino, como no deje ya de tocar las narices a Ayuso se va a quedar sin lectores. Claro que como lo paga el Ibex, ellos siguen con su raca-raca.

Julio Llamazares dice que "lo que ha quedado claro es que Madrid es de derechas y que el centro ha desaparecido del mapa". Vamos a ver Julio, a Ayuso la han votado hasta los socialistas. ¿Te enteras o no te enteras?

"Matizar una opinión o cuestionar una idea en España se está convirtiendo ya en una agresión directa y contradecir al otro ya es motivo suficiente para el odio, incluso para la amenaza explícita". Esa era la especialidad de Iglesias y ahora el Gobierno le ha tomado el relevo.

"El enfrentamiento ha vuelto a la política española contaminándola por entero y contagiándose a una sociedad que participa de él cada vez en mayor medida". Son cosas que pasan cuando desde el Gobierno se llama nazis a los ciudadanos.

"La agresividad de estas elecciones evocaba más a la de ciertos países latinoamericanos que a la de una región europea, del mismo modo que su celebración por los ganadores está traspasando en algunos casos la obscenidad al alegrarse de la desgracia ajena". Hombre, que no ha muerto nadie, a ver si ahora no vamos a poder celebrar el fin de la vida política del caudillo. Mejor llama la atención a Sánchez por no haber ido a visitar a Gabilondo al hospital, anda Llamazares.

ABC

"Los juristas avisan que el baile judicial sobre el toque de queda es la «crónica sobre un caos anunciado». "Con la decisión de Sánchez de judicializar ahora el control de la pandemia, no solo elude su responsabilidad, sino que empuja a la confusión, a la desigualdad territorial y a la incertidumbre", dice el editorial.

Isabel San Sebastián esta pletórica. "La izquierda y extrema izquierda andan a bofetadas, no solo entre sí, sino dentro de sus respectivos partidos". "En la zurda todo es vileza y mohína, mientras el centro-derecha se reagrupa y celebra la victoria". Chisss, que te va a regañar El País.

"Vileza es culpar a Franco y Gabilondo de un fracaso gestado en La Moncloa, cortarles la cabeza y llevar la miseria humana hasta el punto de dejar solo al vencido en las urgencias de un hospital a donde solo Díaz Ayuso acudió a brindarle apoyo". "Vileza es tratar de matar políticamente a Susana Díaz con el propósito de liquidar el último bastión de resistencia al sanchismo y expedientar a Leguina y Redondo por expresarse en libertad. Vileza de mal perdedor es insultar a los votantes como han hecho Calvo y Ábalos. Vileza, rabieta y un camino directo hacia un nuevo batacazo". Quedan dos años, Isabel, y se van a hacer muy largos.

"Si Pablo Casado escoge seguir el ejemplo de Ayuso, dispone de un año y medio para construir una alternativa capaz de ganar a Sánchez". A currar, Pablo. Y, por Dios, no te dejes amedrentar por El País o la SER.

La Razón

"Hacia el caos". Qué pesados. Llevamos más de un año en el caos. Marhuenda entra en depresión tras la euforia. "La Moncloa se ve al alcance de la mano y el cambio de ciclo se ha convertido en la soflama favorita para insuflar optimismo a las huestes que hace no tanto estaban alicaídas. El fervor recorre la calle Génova y el repique de tambores anuncia una marcha gloriosa". "El único problema es que Sánchez es un resistente, pero que muy resistente, y piensa agotar la legislatura. Con lo que ha aguantado hasta ahora sería un insensato, y no lo es, si convocara elecciones anticipadas antes de que lleguen los fondos europeos. La Moncloa no está a la vuelta de la esquina". No, lo cierto es que no. Sánchez no va a adelantar elecciones, no es idiota. El gobierno Frankenstein ha caído en Madrid, pero no en España.