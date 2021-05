Almudena Grandes, desolada: "Soy una vieja, jamás votaría al candidato del enemigo"

El Mundo

"El 4-M catapulta al PP y pone por primera vez a Pablo Casado por delante de Pedro Sánchez". Dice Rosell que "estamos ante un vuelco de tendencia espectacular, casi inédito en un contexto de normalidad política". Pero eso pasaría "de celebrarse hoy elecciones", y no es el caso.

"Los españoles están castigando la errática gestión de la pandemia del Gobierno. Pero también sus pactos contra natura con el populismo de izquierda radical y con los partidos secesionistas de todo el país que solo buscan la desestabilización de España y el derribo del sistema de derechos y libertades que consagra la Constitución". Y también sus continuas mentiras, que joroba mucho que a uno le tomen por imbécil.

"El líder popular tiene una magnífica oportunidad si sabe solidificar el viento a favor de la reunificación del centroderecha y si es capaz de competir y colaborar con Vox con tanta inteligencia como Ayuso".

Dice Federico Jiménez Losantos que "ayer tenía Casado en El Mundo una ocasión perfecta para identificarse con Ayuso en su mejor cualidad: la humildad", pero "parecía que Casado engañó al PSOE y Cs para presentar la moción de Murcia, forzó a Ayuso a convocar elecciones, hizo la campaña de Madrid y él, él, él, logró la victoria". El chico necesita presumir de algo Federico. "La inseguridad que delata el yoísmo le lleva a presumir de su gran error: insultar a Abascal y excluir a Vox. Los entrevistadores le dan una y otra vez la ocasión de rectificar, y él insiste en que fue un acierto. Hasta dice que Ayuso habría sido más dura que él, cuando ha dicho que sería una deslealtad atacar a quien le dio el Gobierno". Cuando no sabe uno por dónde salir se dicen tonterías. Admite al menos que ha sido muy obediente contigo. Ha desaparecido durante la campaña y sólo se le vio en el balcón de Génova para celebrar la victoria, como le pediste.

Mientras, Sánchez se prepara para librar otra batalla con Susana Díaz. La primera dejó KO a la expresidenta andaluza y nos trajo la desgracia sanchista. A ver si la militancia socialista da muestras ahora de un poco de sentido común.

"Los lances iniciales de las primarias en el PSOE andaluz ya advierten que se avecina una batalla encarnizada", dice El Mundo. "En este contexto en el que tantos socialistas sienten ya nostalgia por el viejo PSOE de señas reconocibles, por increíble que parezca dados sus antecedentes, suben los enteros de Díaz, dispuesta a cobrarse la revancha". Veremos si esta vez es de verdad de la buena, porque la carrera de Susana ha sido un interruptus tras otro.

Raúl del Pozo realiza uno de los mejores análisis del 4-M. "¿Por que a un partido de la alternancia, lo han aplastado de tal forma en Madrid? Porque tenían unas inmensas ganas de contestar "a un tío", que, según ha dicho Felipe González, afirmaba que todo iba bien mientras morían casi 100.000 personas, porque se han utilizado los hechos alternativos —cartas pistolas— para asustar a la gente. Por muchas razones. Pero sobre todo el 4-M ha sido una respuesta retardada al infame abrazo del Gobierno a los partidos que intentan destruir la democracia española. Madrid tenía ganas de devolver el golpe y su respuesta ha despertado a lo que fue el Partido Socialista". Tenía la gente muchas ganas de partirles la cara a Sánchez e Iglesias, y eso no se limita a Madrid, se pongan como se pongan.



El País

"El Gobierno se abre a cambiar la ley para suplir el estado de alarma". En este titular falta un "ahora". Se lo ha estado pidiendo el PP durante meses. Y que no, y no, y no, tenemos suficientes herramientas, y que no y que no.

"Casado intenta el asalto a la Moncloa con una ofensiva económica y la absorción de Ciudadanos", dice Elsa García de Blas. Anabel Díez advierte. "Madrid sí puede ser España. Madrid puede ser un síntoma del comportamiento electoral del resto de España, a pesar de las diferencias territoriales, la variedad de circunstancias y los sentimientos de identidad regional o nacional". Y es que parece que en el PSOE ya han caído en que "un porcentaje altísimo de ciudadanos tenía el voto decidido mucho antes de que se convocaran elecciones, desde el fin de la primera ola", y nada tenía que ver con el fascismo ni las cartas bala ni navajitas plateás. Bienvenidos al mundo real.

"En la Moncloa se reelabora la estrategia por instrucción del presidente. Sánchez impulsará la renovación territorial para preparar las elecciones locales y autonómicas, que tendrán su primera parada en el otoño con la celebración de todos los congresos regionales y provinciales, tras el federal. Es fundamental para la dirección que en el cuadro final una buena parte de los elegidos sean afines al secretario general". Justo lo que odia más de media España, el sanchismo. Si en el PSOE no quieren ver que Sánchez es su principal problema se caerán con todo el equipo. Resulta que el presidente genera el mismo rechazo que Iglesias. Las próximas generales serán un todos contra Sánchez. Sánchez o democracia. Al tiempo.

Marta Sanz lanza groseros insultos contra Madrid y contra Ayuso en un artículo que titula "Maleducada". "Madrid es la isla de las gallinejas, la fusión afterwork nada insólita de caspa y neoliberalismo. La izquierda, con sentido y sensibilidad pragmáticos, insiste en detectar y resolver los problemas reales de la gente. Sin embargo, la derecha vota a su candidato/candidata, aunque elijan al pato Donald para desempeñar ese papel". ¿La izquierda resuelve los problemas reales de la gente? ¿Como lo de liarla por cuatro cartas bala? ¿O por lo de las hordas de fascistas desfilando por Madrid? O tal vez se refiera a los campos de concentración nazis que se han instalado en el Retiro. O a ese plan que detalló ayer El País sobre los ryders, el cambio climático y la memoria democrática. Los problemas reales de El País, más bien. Que no son capaces de aparcar de una su amargura y su rabia.

Almudena Grandes está desolada. "Los resultados del 4-M me han enseñado que soy una vieja. Todo lo que creía, y no sólo que la alta participación favorecería a la izquierda en Madrid, era mentira". Es que tendéis a creeros vuestras propias mentiras, Almudena.

"Como soy una vieja que no entiende nada, nunca en mi vida he votado a un candidato. Como soy una vieja del siglo XX, he votado muchas veces a personas que ni siquiera me gustaban, pero encarnaban el proyecto ideológico con el que me identifico. Jamás se me ha pasado por la cabeza, ni un instante, votar al candidato del enemigo, aunque tuviera la certeza de que su victoria rebajaría mi cuota del IRPF". El enemigo, como si estuviéramos en una guerra. Y eso lo dice una señora cuya hija iba en la lista de la Falange. ¿Es tu hija tu enemiga, Almudena? "Soy vieja requetevieja". Sí, del año 36.

ABC

"El caos llega a la noche tras la negativa del Gobierno a alargar el estado de alarma". "Las fiestas y botellones desatan las críticas a Sánchez por dejar a las autonomías sin herramientas jurídicas". Pero en toda España, ojo, no vayan a pensar que es solo en la tabernaria Madrid.

"Con todo lo que ha pasado, con tantísimo sufrimiento tan reciente, resulta duro asistir a estos episodios de desaparición fulminante de la responsabilidad que tan mal hablan de quienes los protagonizaron" dice el editorial. "Un año entero ha tenido Sánchez para elaborar una ley de Pandemias, como Calvo llegó a anunciar en algún momento, y nada ha hecho salvo endosarle el problema a los jueces. En este contexto, es necesario redoblar los llamamientos a la responsabilidad ciudadana. La gran mayoría es consciente de que la de libertad no es incompatible con el orden y la cautela". La gente está hasta el gorro, y sobre todo los jóvenes. Hay que aflojar un poco.

Girauta sigue en éxtasis. "El sanchismo, que se las prometía tan felices, se ha levantado de la lona con la visión borrosa tras el ayusazo. Habían normalizando en el PSOE un discurso y unas políticas que no hacían ascos a ningún enemigo de la Constitución. Y de repente se encuentran enfrente a un fascismo (así llaman a sus detractores) tan heteróclito que va de Leguina a Abascal. ¿Qué tendrá en común semejante barrera? No importa, la barrera está ahí. Que Sánchez no la vea acelera el desmantelamiento de su autocracia". Así sea.

Y Carrascal aconseja al PP que están muy bien "los aplausos y abrazos, pero mejor haría en completar el cierre del partido con los restos de Ciudadanos, que representan el centro puro, hasta Vox, que representa la derecha más dura, aunque pueden, y deben, coexistir si pretenden afrontar la herencia del actual Gobierno". "Se acabaron los complejos ante la izquierda y los secesionistas". Los complejos se acabaron precisamente el día en que Sánchez pactó con la ultraizquierda radical, los golpistas de Rufián y los proetarras de Bildu. Los socialistas no son quién para dar lecciones de pactos.

La Razón

Otra encuesta como la de El Mundo. "Casado da el sorpasso a Sanchez y podría gobernar". Genial, pero dentro de dos años.

"Derrotar al PSOE y al buenismo hipócrita de la izquierda, que ha estado inoculando odio a través de sus potentes terminales mediáticas, parece al alcance de Pablo Casado", dice Josep Ramón Bosch. "Pero la victoria del centroderecha sólo será posible a partir de un nuevo relato emocional de ilusión y futuro que sepa cuestionar la supremacía moral de la izquierda y desde la moderación, donde se encuentra la mayoría de españoles". ¿Qué es moderación? ¿Lo que diga la izquierda o lo que mande El País?

El editorial se asusta con "el espectáculo de los botellones callejeros y de las algaradas contra la Policía en las grandes capitales". "El escapismo del Gobierno ha abocado a la sociedad a este salto al vacío, en el que los ciudadanos se arrogan por sí mismos la vuelta a la normalidad". "Es de esperar que, tras estos primeros momentos de euforia por la liberación, la ciudadanía recupere la prudencia que la situación exige y guarde las medidas de seguridad que se han demostrado eficaces, al menos, hasta que la campaña de vacunación alcance los efectos buscados". Claro, todo volverá a la normalidad. Y por cierto, parece que los botellones han nacido con la pandemia. Pues no, botellones ya había y estaban tan prohibidos como ahora. Es la labor de la Policía acabar con ellos.

Angela Vallvey es la única que se acuerda hoy de Iglesias. "Mientras Iglesias estaba en el Gobierno, servía de blanco para las iras del respetable". "Mientras Iglesias estaba en medio, todos apuntaban hacia él. Una vez desaparecido, ¿dónde irá la rabia de los contribuyentes, cabreadas, parados, jodidos, votantes patrios…? Iglesias distraía la legítima rabia de la mayoría inmersa en una miseria floreciente. Ahora que no está, alguno lo echará de menos… Pero, sobre todo, Sánchez". Jiji, la que le espera a este embustero patológico. Será el siguiente en caer.