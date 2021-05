El futuro del PP en Madrid: "Ayuso lo presidirá aunque Génova evite posicionarse"

"Isabel será presidenta del PP de la Comunidad de Madrid aunque Génova evite posicionarse. Tiene un apoyo masivo, como se ha visto en las elecciones", así de rotundos son en el entorno de Isabel Díaz de Ayuso cuando se les pregunta por el próximo congreso que decidirá quién es el líder de los populares en la región. Un futuro que también ven claro muchos de los alcaldes del PP en la comunidad que desde el pasado 4 de mayo consideran que "ya no hay quien la pare".

Ayuso se igualaría así a otros presidentes autonómicos que también son los líderes del partido en sus comunidades, como es el caso de Alberto Núñez Feijóo en Galicia o Juanma Moreno en Andalucía. En el caso de la Comunidad de Madrid, la formación en la región la encabeza ahora de forma provisional Pío García Escudero (tras la marcha de Cristina Cifuentes).

El debate sobre el congreso en el que se elegirá al presidente del PP en la Comunidad de Madrid se ha abierto incluso antes de haber sido convocado. Desde Génova, sus dirigentes evitan confirmar su apoyo a la presidenta en funciones a pesar de las numerosas preguntas sobre el tema.

La idea de algunos dirigentes de Génova antes del 4M

Hasta el 4 de mayo, desde el PP nacional, algunos de sus cargos cercanos a Teodoro García Egea, extendían la opción de colocar a Ana Camins, secretaria general actual del PP de la CAM y de la confianza de Casado, para que ni Isabel Díaz Ayuso ni el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tomaran el control del partido en uno de sus feudos más importantes.

Altos cargos de la formación se afanaban por poner sobre la mesa su nombre. Pero esta posibilidad se ha ido diluyendo tras la indudable victoria de Díaz Ayuso el pasado 4 de mayo. Unas elecciones en las que logró 65 representantes, quedándose a tan solo 4 de la mayoría absoluta, y arrasando a toda la izquierda.

En este sentido se pronunciaba este lunes en Es La Mañana de Federico la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre que, citando a García Egea por su nombre, le advertía de que "al presidente del PP de Madrid lo vamos a elegir los afiliados, diga lo que diga Teodoro".

"Decidirán los militantes"

Y mientras que en la Puerta del Sol no hay ninguna duda sobre este asunto, en Génova evitan, por ahora, mostrar su apoyo directo, de forma oficial o extraoficial, a Isabel Díaz Ayuso. Algo que sí que han hecho con otros candidatos a otros congresos como fue el caso de Sevilla. En ese cónclave, Génova mostró su preferencia por la candidata Virginia Pérez, que venció frente a la apuesta del líder de la Junta, Juanma Moreno.

En el caso de Ayuso, desde Génova no son tan claros. Preguntado este fin de semana Pablo Casado por ello en una entrevista en El Mundo, aseguraba que serán "los militantes" los que tengan que decidir. "Yo, como soy militante de Madrid, no debo hablar ni como presidente ni como afiliado. Está claro que he tenido buen ojo para nombrar candidatos", añadía.

Así las cosas, "lo mejor en estos momentos sería una lista de unidad con Ayuso a la cabeza y en la que esté también Almeida", apuntan cargos del PP que añaden, eso sí, que "habrá que ver si el alcalde acepta esta opción".