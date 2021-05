ERC y JxCat airean los trapos sucios mientras se activa la cuenta atrás para la repetición electoral

La hipótesis de una repetición electoral en Cataluña es cada vez más factible. Los principales actores de las conversaciones entre ERC y Junts per Catalunya (JxCat) ya no negocian sino que se dedican a airear los trapos sucios en los medios de comunicación afectos. Es la "batalla por el relato", el intento por atribuir al otro, de cara al electorado independentista, la culpa de unos nuevos comicios que pondrían en riesgo el porcentaje "mágico" (y dudoso, ya que se incluye en la suma el voto de los partidos que han quedado fuera del Parlament, a diferencia de lo que se hacía hasta ahora) del 52% de voto separatista.

Pere Aragonès parece resignado a la repetición electoral y no hace esfuerzos por reconducir la situación. En una entrevista en TV3 este lunes, ha insistido en que no aceptan "tutelas" y ha puesto en tela de juicio el papel de Puigdemont. El Consell per la República es el principal impedimento, según el aspirante a president, de un acuerdo con JxCat. La tesis de Aragonès es que el partido del prófugo pretende convertir la Generalidad en una gestoría controlada por el citado Consell, que sería el órgano encargado de fijar la estrategia independentista. Y ERC no está por la labor de someterse a Puigdemont. Las órdenes de Oriol Junqueras son estrictas. El Consell per la República debe quedar fuera de cualquier ecuación de pacto.

"No puede ser que yo me tenga que esperar a que me digan desde el Consell cómo afrontar la negociación con el Estado", ha manifestado Aragonès. "Las decisiones las tienen que tomar el Parlament y el Govern. Respeto mucho el Consell per la República, pero las elecciones fueron para el Parlament, no para el Consell", abundó el dirigente republicano

El problema desde el primer momento ha sido el papel en la nueva fase del procés de Puigdemont, a quien Aragonès atribuye un papel secundario y relacionado con la internacionalización de la estrategia independentista en la cámara europea. Según Aragonès, "Junts intenta imponer su estrategia por detrás con la excusa del Consell per la República y eso no es lo que votó la ciudadanía el 14-F".

Los votos de la investidura

En cuanto a su investidura, Aragonès ha recordado que ellos votaron a la neoconvergente Laura Borràs como presidenta de la cámara autonómica y "nuestros votos no eran gratis". Así, ERC pretende que a modo de reciprocidad, JxCat le invista presidente y admita un Govern en solitario de los republicanos.

No son esas precisamente las intenciones de JxCat y de su secretario general, Jordi Sànchez, quien este lunes ha dado a entender en Catalunya Ràdio, la emisora de la Generalidad, que no votarán a favor de la investidura de Aragonès salvo que lleguen a un acuerdo en el que su partido forme parte del gobierno. También ha insistido en que JxCat no quiere la repetición electoral y que si ERC negocia la investidura con los comunes, la versión catalana de Podemos, "es que ha renunciado a la independencia".

En cuanto al Consell per la República, Sànchez ha negado que pretendan tutelar a Aragonès. En su versión, el Consell debe ser el espacio de coordinación entre los partidos sobre todo en el caso de que fracase la negociación con el Gobierno que propugna ERC. Además, ha advertido a ERC de que si fracasan las negociaciones, hará público su contenido "y los detalles que nos han llevado a la situación actual".

Salvo giro o cesión de alguna de las partes, todo conspira para la repetición de los comicios. Faltan 16 días para que se consume el plazo que ERC y JxCat tienen para investir un nuevo presidente de la Generalidad.