Errejón descarta de momento una OPA hostil sobre Podemos

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado que su formación no está tanteando la incorporación de figuras como Ada Colau o Yolanda Díaz, una estrategia que supondría el golpe de gracia para la coalición Unidas Podemos. Errejón ha insistido en que "no están en eso" e incluso ha reconocido que, con el Gobierno actual, la izquierda no ganaría las próximas elecciones generales aunque "todas las formaciones vayan en una única candidatura."

Durante una entrevista en La Sexta, Errejón ha desmentido que Más País, impulsada por los buenos resultados obtenidos en las pasadas elecciones madrileñas (sorpasso al PSOE incluido), esté negociando una posible confluencia con la formación de Ada Colau.

También ha negado que se haya tanteado la incorporación a la formación de Yolanda Díaz, la futura líder de Unidas Podemos según los deseos de Pablo Iglesias. Según algunos medios, la operación, impulsada por Comisiones Obreras, se habría fraguado a raíz de las numerosas desavenencias entre la ministra de Trabajo e Irene Montero.

"No estamos en eso", ha señalado Errejón, que también ha destacado que su formación transita "un camino propio" para consolidarse como "fuerza verde" en España. Para el líder de Más País, no tiene sentido abordar un debate sobre futuras coaliciones porque las elecciones están perdidas si el gobierno de Pedro Sánchez insiste en despreciar los problemas que realmente afectan a los ciudadanos: "El Gobierno tiene que volver a tocar la vida cotidiana. Si no hace eso, da igual que vayan todas las izquierdas en una única candidatura bajo el nombre PSOE. No dan los números", ha afirmado Errejón.

El gobierno "se ha lavado las manos"

Errejón, ha acusado al Gobierno de haberse "lavado las manos" con el fin del estado de alarma al haber pasado la responsabilidad "a la Justicia o las comunidades autónomas" para no acusar de nuevo "el desgaste" que sufrió durante los plenos de las sucesivas prórrogas. Errejón ha instado al Gobierno a "dejarse de truquitos" como la moción de censura en Murcia y que abandone los "titulares y anuncios grandilocuentes" para "retomar el pulso del país". "Tiene que reconciliarse con el país y el Congreso, retomar la agenda de lo importante", ha añadido.

En esta línea, el dirigente ha lamentado que el Gobierno haya optado por no ofrecer una alternativa al estado de alarma pensando en el impacto electoral. "Contaba con los apoyos, se tenía que haber atrevido", ha insistido Errejón, que ha asegurado que el Gobierno les prometió "que se iba a hacer".

Este marco jurídico, que pasaría por reformar la Ley de Salud Pública de 1986 (como ha venido solicitando el PP) ofrecería "un marco general" a las comunidades autónomas para que actuasen con mayor flexibilidad. Esa "discusión", ha continuado Errejón, debería haberse abordado en el "paraguas nacional" del Congreso de los Diputados.