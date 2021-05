Echenique dice que Rodríguez está imputado por ser de Podemos y no por patear a un policía

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, asegura que "no hay ninguna prueba material" de que Alberto Rodríguez patease a un policía, en relación a la solicitud de 6 meses de prisión para el diputado y secretario de Organización de Podemos realizada este martes por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Echenique ha asegurado que a Rodríguez se le ha imputado un delito de atentado a agentes de la autoridad "sin pruebas" y únicamente porque pertenece a Podemos: "No hay ninguna prueba material de que haya cometido esos delitos y sin embargo, se le imputa. Y seguramente, si no fuera de Podemos, jamás hubiéramos visto a Alberto Rodríguez imputado", ha afirmado en una rueda de prensa en la Cámara Baja tras la Junta de Portavoces

El portavoz de Unidas Podemos también ha descartado que la acusación vaya a acabar en condena porque "en lo referente a los juicios sin pruebas que nos hacen a la gente de Podemos, el de Alberto es uno más".

Según detalla el escrito de la Fiscalía, durante un enfrentamiento entre manifestantes y agentes de policía producido el pasado 25 de enero de 2014, el dirigente de Podemos "propinó una patada al policía quien a consecuencia de la misma, sufrió una contusión en la rodilla izquierda, requiriendo para su sanidad una única asistencia facultativa y cinco días para su recuperación, durante los cuales no estuvo impedido para desarrollar sus actividades habituales", señala el escrito.

Desacuerdo en el Gobierno por la subida de impuestos

Echenique también ha rechazado las propuestas para extender el pago de los peajes o del IVA planteados por el Gobierno a la Comisión Europea, señalando que la subida de los impuestos indirectos, los menos progresivos, supone "lo contrario a la progresividad" que contempla la propia Constitución, pero también al acuerdo de coalición con el PSOE.

"En el acuerdo figura lo contrario, una reforma fiscal progresiva que no suba los impuestos a los trabajadores sino a las grandes corporaciones", y ha asegurado que su formación tratará de que "esa posibilidad no se sustancie": "Vamos a intentar convencer con nuestros mejores argumentos de que no es buena idea", ha dicho.

Así, ha explicado que "no es lo más sensato que la gente más castigada por la crisis acabe pagando más impuestos" pero también ha defendido que cuando las rentas más bajas "pueden ingresar un poco más eso redunda en una mejora de la economía" a través de un mayor consumo, "uno de los principales motores de la economía".