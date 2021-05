El Supremo da un paso más en la anulación definitiva de Madrid Central

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado un paso más hacía la anulación de Madrid Central tras rechazar la admisión a trámite del recurso presentado por Ecologistas en Acción. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que el Supremo tiene pendiente resolver al menos otro recurso.

El pasado mes de julio, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid TSJM anulaba Madrid Central tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y la mercantil DVuelta Asistencia Legal sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación. Madrid Central fue creado por el anterior Gobierno municipal de Manuela Carmena.

En su auto, el Supremo afirma sobre el recurso de Ecologistas en Acciones que "en el supuesto de autos no concurre ninguno de los supuestos de interés casacional invocados por la recurrente. Si bien estamos en presencia de una disposición reglamentaria, la misma carece, a efectos de la formación de jurisprudencia, de trascendencia suficiente, sigue siendo necesario que la recurrente fundamente, con suficiencia y con especial referencia al caso, por qué considera que en el caso concreto existe interés casacional objetivo que exija un pronunciamiento por parte de este Tribunal Supremo".

"El escrito preparatorio rezuma una escasa virtualidad expansiva", añade, "por más que pueda coincidirse con la recurrente en la trascendencia social de este asunto. No así la trascendencia jurídica que viene a exigir cualquier recurso en sede casacional en cuanto a la formación de jurisprudencia".

"En ese sentido, no se explica la conveniencia de un pronunciamiento de esta Sala Tercera y se omite la concatenación, en el apartado del interés casacional, de las infracciones que se imputan a la sentencia con la cuestión que reviste específicamente interés casacional, más allá de la repercusión que pueda tener la anulación de algunos apartados de la Ordenanza sobre la población y el examen de los antecedentes económicos en este concreto supuesto", afirma el Supremo.

Madrid Central continúa en vigor

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este martes que Madrid Central continúa en vigor hasta que la sentencia que lo anula sea firme, y ha criticado que el proyecto "estrella" de la Alcaldía de Manuela Carmena se haya demostrado un "fracaso".

"Mientras no sea firme la sentencia, Madrid Central sigue en vigor. No podemos hacer nada al respecto. En el caso de que alguno circule por Madrid Central sin los supuestos previstos, el Ayuntamiento tramitaría la multa correspondiente", ha lanzado ante la prensa.

"Sabíamos que Madrid Central no era eficaz ni efectivo, y que no se ajustaba al ordenamiento jurídico. Los problemas de Madrid no se solucionan solo en el Centro, los vecinos de Carabanchel también tienen derecho a respirar aire limpio", ha apostillado Martínez-Almeida, quien ha incidido en que Madrid Central "no resolvía los problemas de todo Madrid".

A renglón seguido ha aseverado que la medida "adolecía de una serie de efectos jurídicos importantes", y por ello este Gobierno municipal ha trabajado en Madrid 360, "una alternativa mejor, que incluye todos los distritos, un conjunto de medidas mucho más amplias". Si bien, ha reconocido que se tendrá que "acelerar plazos" para que la nueva ordenanza de movilidad vea la luz y "aplicar así los principios globales de Madrid 360". Ha añadido que es "aventurado" hablar en este momento sobre cuantías de multas, pero que "los servicios jurídicos están estudiando todos los escenarios".