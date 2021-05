Un abogado proetarra, un boxeador y el agresor de Vallecas: los guardaespaldas de Iglesias

Pablo Iglesias contaba con un equipo de seguridad privado formado por varios miembros de los bukaneros, los ultras del Rayo Vallecano, y que, a pesar de no contar con licencia, se encargaron de las labores de vigilancia y de mantener la seguridad de Pablo Iglesias y las ministras Irene Montero y Yolanda Díaz durante el mitin de Unidas Podemos en Vallecas, todo ello, de forma paralela a los guardaespaldas oficiales del Ministerio del Interior.

El hombre de deportivas rojas y sudadera con el lema "Valle del Kas" que se ve en la imagen es Erlantz Ibarrondo, un abogado vinculado a organizaciones de extrema izquierda, según la identificación realizada por El Confidencial. Durante el acto de Unidas Podemos del pasado 30 de abril en Vallecas, se encargó del control de accesos a la zona vallada y escoltó a Pablo Iglesias durante su entrada y su salida del escenario central.

Ibarrondo es conocido por haber defendido a varios imputados de grupos antisistema de extrema izquierda por disturbios, desórdenes públicos y agresiones, representó a los radicales en ‘Rodea el Congreso’ de octubre de 2016, también fue el abogado de Alfon. Según un atestado policial, se presentó a las elecciones europeas en la lista abertzale de Iniciativa Internacionalista que el supremo ilegalizó por ser la sucesión de ETA-Batasuna.

Vivimos en una "democracia" tan consolidada que tenemos que manifestarnos con el nombre de un abogado pintado en el brazo 😒#Mafiaodemocracia pic.twitter.com/wSrw1q72nJ — Coordinadora 25S (@Coordinadora25S) October 29, 2016

Junto a Ibarrondo, El Confidencial ha identificado a Alberto R. R. como el segundo guardaespaldas encargado de la seguridad personal de Iglesias. Este fue uno de los dos detenidos por haber "participado y alentado" los altercados violentos durante el mitin de Vox en esa misma plaza roja de Vallecas. Aunque Iglesias afirma que todos sus escoltas son miembros del Cuerpo Nacional de Policía, lo cierto es que las imágenes no dejan lugar a dudas: Alberto R.R. se encargaba de la seguridad en Podemos.

Iñaki Jiménez, alias ‘Pirrakas’.

El tercero de los miembros de este grupo de seguridad privado de Iglesias, prácticamente no requiere presentación. Se trata de Iñaki Jiménez, alias ‘Pirrakas’, miembro de los Bukaneros y conocido también por ser uno de los rostros habituales que custodia la entrada del chalet de Galapagar. Durante el mitin celebrado en Vallecas el pasado 30 de abril, el Pirrakas se encargó de la seguridad de los miembros de Unidas Podemos vigilando el acto desde un lateral del escenario.

En las imágenes grabadas por Miguel Frontera, un hostelero que protestaba habitualmente frente al chalet y que ahora tiene una orden de alejamiento, se puede ver claramente que Pirrakas suele estar cerca del domicilio de Iglesias, lo que le convierte su hombre de confianza en lo relativo a la seguridad.

Pirrakas ha participado bajo el pseudónimo "Lister" en el circuito KOTS (King Of The Streets). Se trata de una especie de club de la lucha, en un cuadrilátero rodeado de verjas y en un ambiente clandestino en el que pelean luchadores callejeros y ultras de equipos europeos en un combate brutal en el que prácticamente no hay reglas.

En su debut, se enfrentó a un luchador callejero húngaro. En el vídeo extremadamente violento de la pelea se muestra cómo ambos contrincantes prácticamente se asfixian, se propinan patadas en las costillas, cabezazos y puñetazos en la nuca. Sin ánimo de hacer spoiler y por si quedaba alguna duda, Pirraka prácticamente revienta a su adversario.