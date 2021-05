La CUP se erige ahora en mediador para que ERC y JxCat eviten la repetición electoral

En la CUP no quieren que se repitan las elecciones. Temen acabar en la misma "papelera de la historia" en la que tiraron a Artur Mas para poner a Puigdemont si se vuelven a convocar unos comicios cuya sustancia principal sería dirimir el liderazgo en el ámbito separatista entre ERC y Junts per Catalunya (JxCat). En ese contexto, la CUP dejaría de ser el voto de los independentistas "puros". Y más después de haber apoyado a ERC, sospechosa entre el separatismo por sus pactos con el PSOE, en estas últimas semanas.

Para evitar la repetición de las elecciones, la CUP ha citado a ERC y JxCat a una nueva mesa de negociación en el parlamento catalán con cuatro puntos básicos: Constituir un Govern que dé respuesta a la crisis económica y social; defensa de los "derechos fundamentales del pueblo catalán" que no caben en el marco legal del Estado; activar un "acuerdo nacional por la autodeterminación"; y dejar al margen de este pacto de Govern la discusión sobre la estrategia independentista para trasladarla a otro foro con los partidos y las entidades.

Según el dirigente de la CUP Carles Riera, lo de menos es la composición del gobierno autonómico y lo urgente es emprender la legislatura. "La prioridad es evitar la repetición electoral. Hay que generar un marco de legislatura compartido. Luego ya hablaremos de la forma del gobierno" ha declarado Riera en la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio.

Abstención independentista

Además, Riera ha alertado al separatismo del riesgo de perder la mayoría porque "cuando frustras a la gente favoreces al adversario". En su opinión, la repetición de los comicios conllevaría una alta abstención que podría decantar la balanza claramente a favor del PSC, partido sobre el que ha mostrado su desprecio al afirmar que "representa la monarquía y la represión". Así, si ERC tuviera la tentación de sumar con el PSC, Riera ha afirmado que la CUP votaría en contra de la investidura de Aragonès.

También se ha pronunciado sobre la posibilidad de una repetición electoral la alcaldesa de Barcelona y dirigente de los comunes Ada Colau, quien en la emisora del conde de Godó ha declarado que el apoyo de su partido a Aragonès es incompatible con un acuerdo de ERC con JxCat.

El último contacto entre ERC y JxCat se produjo el martes por la tarde y resultó infructuoso. Los republicanos no se apean de su intención de intentar un gobierno en solitario y los neoconvergentes no darán su apoyo a la investidura si no entran en el Govern con la mitad de las candidaturas.