La unidad secreta de Asuntos Internos de Pablo Iglesias en Podemos investigó la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Libertad Digital ha tenido acceso a varios informes del Equipo de Asuntos Internos de la formación morada realizados en el año 2015, tres años antes de que los medios de comunicación desvelaran los plagios y las irregularidades de Sánchez en su tesis doctoral.

La tesis fue presentada en noviembre de 2012 en la Universidad Camilo José Cela UCJC bajo el título "Innovaciones de la diplomacia económica española: Análisis del sector público (2000-2012)". Obtuvo la máxima calificación, cum laude, y Sánchez pudo añadir a su currículum que era doctor en Economía. Sin embargo, en 2018 se publicaban los innumerables plagios e irregularidades de la denominada tesis fake del presidente del Gobierno.

Tal y como publicó en exclusiva LD ayer, el Equipo de Asuntos Internos de Podemos se encargaba de todos los trapos sucios del partido y de proteger a Iglesias. El entonces líder de Podemos ordenó a esta unidad secreta investigar a rivales políticos externos, purgar a los contrincantes internos o favorecer y perjudicar determinadas candidaturas.

Iglesias ordenó la investigación de la tesis doctoral de Sánchez en septiembre de 2015, sólo unos meses antes de las elecciones generales del 20 de diciembre de ese año en las que Podemos se convirtió en tercera fuerza política del país tras obtener 69 escaños por detrás del PSOE con 90 y del PP con 123.

En uno de los informes de Asuntos Internos de Podemos, a los que ha tenido acceso este medio, se refieren a Pedro Sánchez con las siglas PS y analizan su "carrera": "La evidencia inequívoca de que PS (Pedro Sánchez) consiguió el doctorado en base a una labor académica de calidad y cantidad ínfimas, al mismo tiempo que el prestigio generado por el título académico y la publicación del libro basado en la tesis —escrito en coautoría pero presentado como exclusivamente suyo— le sirvieron como trampolín para el avance de su carrera política. Además, su intento, algo torpe, por ocultar la tesis del público y de los medios".

En el apartado de conclusiones de un segundo informe del Equipo de Asuntos Internos de Podemos se hace referencia a la desaparición de la tesis doctoral de Sánchez en TESEO, la base de datos centralizada de las tesis leídas en España: "Uno de los hechos mas destacables tiene relación con la famosa ficha TESEO. Ficha que como indica el a. 26.f del reglamento de UCJC debe ser cumplimentada e incluida en la documentación a presentar para poder acceder a la defensa de la tesis. Si PS debió de realizar este trámite en algún momento posterior se deshizo pues, tal como se ha indicado en otros informes, no existe ficha actual de su tesis en la plataforma de acceso publico de TESEO".

El autor del informe hace además hincapié en la necesidad de confirmar la desaparición de la tesis de Sánchez en TESEO: "No me ha quedado claro de momento, si es o no preceptivo tener perpetuamente anunciada la tesis ahí, pero lo que sí es evidente es que previamente debió tenerla como requisito preceptivo y que, al contrario que las otras 15 que aparecen en el ejercicio 2012 de la misma universidad, la suya anda desaparecida. Habría que confirmar este hecho ya que es un punto muy interesante para abordar estrategias en el sentido del proyecto".

"Incompatibilidad" del tribunal de tesis

Otro punto del informe del Equipo de Asuntos Internos de Podemos alude a las posibles incompatibilidades del tribunal de la tesis de Sánchez: "Si miembros del tribunal de evaluación de la tesis han participado como coautores en artículos que son base para la obtención de los derechos a realizar la defensa de la tesis, estamos ante una más que evidente incompatibilidad que, de ser probado, debiera anular, el resultado de la decisión del tribunal. Esto hay que confirmarlo porque es muy potente tanto si acertáramos (en nuestro favor) como si falláramos (en nuestra contra). En definitiva, muy delicado".

A pesar de las pesquisas secretas llevadas a cabo por el Equipo de Asuntos Internos de Podemos, no se consiguió un ejemplar de la tesis doctoral de Sánchez, ya que era necesaria una autorización expresa del autor de la tesis para tener acceso a ella en la biblioteca de la UCJC. Finalmente, el escándalo sobre su plagio saltaba a la luz pública tres años después.