El Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige José Félix Tezanos ha dado publicidad este jueves a una encuesta sobre la situación poselectoral en Cataluña centrada en las alianzas y en la que no se pregunta por la intención de voto en caso de repetirse las elecciones.

"Dado que ningún partido ha conseguido mayoría suficiente para gobernar en Cataluña, ¿cuál de las siguientes fórmulas preferiría usted para la Generalidad" es la pregunta que ha formulado el organismo demoscópico a 3.735 entre el 26 de marzo y el 1 de mayo. El 31,2% aboga por una coalición de PSC, ERC y En Comú-Podem; el 23,2% por un acuerdo entre ERC, Junts per Catalunya (JxCat) y la CUP; el 12,7%, por un gobierno del PSC en minoría; el 5,7% por un gobierno en solitario de ERC; el 16% aboga por otras fórmulas; el 5,7%, no lo sabe; el 2,4%, no contesta y al 3,2% le resulta indiferente.

La lectura de los socialistas es que sumados los partidarios del tripartito de izquierdas y los que abogan por un gobierno en solitario del PSC, el 44% del electorado quiere que el PSC gobierne Cataluña.

Preguntados no sobre sus preferencias sino sobre sus previsiones, el 50,7% de los encuestados opina que habrá un gobierno de coalición independentista mientras que sólo un 9,2% cree que habrá un tripartito de izquierdas. Un 4,3% se inclina por un gobierno de ERC en minoría y un 2,6%, por un gobierno socialista también en minoría. Otra fórmula por definir es la opción del 4,1%. Al 29% le da igual, no sabe qué decir o no quiere contestar.

En la encuesta, el 24,1% de los preguntados se sitúa en el "mínimo grado de nacionalismo"; un 17%, en el punto medio y el 11%, en el máximo grado. En cuanto a las opciones ideológicas clásicas, el 56,9% se declara de izquierdas (entre el 1 y el 4); el 18% se sitúa en el centro (5); y el 17% a la derecha (entre el 6 y el 10). El 4,9% no sabe y el 3,3% no contesta.

Mayoría a favor de una ley electoral catalana

La encuesta también pregunta sobre la hipótesis de que en Cataluña se aprobara una ley electoral propia en la que los votos de las cuatro circunscripciones tuvieran un peso proporcional a su población. El 56,3% está a favor; el 13,2%, en contra; un 13,2% afirman ignorar la cuestión; el 10,7% tiene dudas y el 4,8% pasa del tema.

El único político que aprueba, como era de esperar, es el líder socialista Salvador Illa, con un 5,1. Pere Aragonès es el siguiente mejor valorado, con un 4,8. La dirigente de los comunes Jéssica Albiach, la tercera con un 4,1. Laura Borràs, de JxCat, obtiene un 3,9. Dolors Sabater, de la CUP, un 3,8. Alejandro Fernández, del PP, saca un 2,9. Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, un 2,5. Cierra la clasificación el dirigente de Vox Ignacio Garriga con un 2,3.