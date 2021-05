Errejón dice que el 15-M "ha muerto" y que en Podemos sobró "soberbia" y "adanismo"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado este jueves que el movimiento 15M "ha muerto" diez años después de que naciese en las plazas de decenas de ciudades españolas porque el país está "en otro ciclo", al tiempo que ha reconocido que en Podemos sobró "un poco de soberbia" y "adanismo".

En una entrevista en TVE, Errejón ha señalado que en Podemos faltó "entender que el de enfrente siempre tiene un poco de razón". "A mí me cogió con escasos 30 añitos, y a veces te crees que lo has inventado todo. A veces no lo inventas todo, solo redescubres cosas que otras generaciones sabían", ha reconocido. También ha destacado que en Podemos "ha sobrado soberbia" y reconoce que de su trayectoria con los morados "quitaría unas gotas de adanismo y prisa".

El líder de Más País ha reconocido que "estamos en otro ciclo" y, a pesar de que el 15M fue capaz de "tirar de las orejas" al poder, lo cierto es que "las cuestiones que puso sobre la mesa siguen pendientes". "Es posible que a alguno le lleve al cinismo y diga que no sirvió para nada. En la historia, las cosas no son lineales", ha continuado Errejón, que ha augurado que el movimiento "encontrará otros cauces" para afrontar los retos que están por resolver.

Preguntado sobre si la derecha ha sabido canalizar mejor el sentir ciudadano, Errejón ha señalado que en los últimos años "se ha producido una reacción de péndulo". "Primero, una revuelta democrática diciendo que la solución era más soberanía popular. El péndulo giró en un sentido reaccionario, en gobernar países como grandes empresas, y creo que el péndulo se vuelve a mover por la covid para primar valores como la empatía y la unión", ha destacado.

Yolanda Díaz vs. Ione Belarra

Con vistas a las primarias en Podemos, Errejón ha remarcado que Más País tiene "un camino propio" y que, sin su partido, habría muchos temas de los que "no se estaría hablando". Asimismo, ha remarcado que su formación no está "contra nadie".

Preguntado sobre si mantiene una mejor relación con la posible sucesora de Iglesias en Unidas Podemos, Yolanda Díaz, o con la candidata a la secretaría general de Podemos, Ione Belarra, Errejón ha destacado su buena sintonía personal con la ministra de Trabajo, aunque ha destacado que tanto ella, como el resto del Gobierno, "tiene que retomar el pulso a la sociedad, porque las señales que van llegando no son buenas", en relación a la imposición de peajes en las autopistas, la subida del IVA reducido o la eliminación de la declaración de la Renta conjunta.

Sobre la salida del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, Errejón ha admitido que "estar en primera línea" de la política es muy "duro", dejando claro que entiende la decisión de Iglesias de querer una vida "un poco más tranquila".