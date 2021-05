"La estrategia kamikaze de Sánchez: el PSOE ha perdido la cabeza"

El Mundo

"El Gobierno proyecta dos años de confrontación con Madrid". Sánchez ha decidido que morirá matando. Le esperamos con el voto entre los dientes. Además de utilizar a todos sus ministros para arremeter contra Madrid, ha mandado a una fanática sanchista como delegada de Moncloa en Madrid. "Mercedes González: el ariete sanchista contra el PP de Madrid". Apuesto a que será la candidata del PSOE dentro de dos años.

Dice el editorial que "a la vista de las invectivas lanzadas por varios miembros del Gobierno contra esta comunidad, da la impresión de que Sánchez ni ha aprendido ni tiene intención de aprender nada pese al severo correctivo recibido en los comicios del 4-M". Vista su carrera política, se puede deducir que a este personaje que llegó a la presidencia a base de mentiras, solo le motiva la venganza.

"Causa asombro que el Gobierno insista en estigmatizar a los madrileños, una vía fallida que ha hundido a la izquierda en las urnas". Que siga así, Madrid será su tumba, como lo fue la de su socio podemita.

"La acusación de la ministra de Exteriores, suscrita por la titular de Industria, resulta completamente inaceptable. Primero, porque es falso que Madrid sea responsable de la decisión de Londres, que obedece al retraso en el suministro de vacunas. Y, segundo, porque el Ejecutivo vuelve a reducir la exitosa estrategia de Madrid frente al covid frivolizando con las cañas". Sabíamos que estaban rabiosos, pero no hasta este punto. Primero Madrid era la culpable de que vinieran los franceses, y ahora es la culpable de que no vengan los ingleses. La ministra olvida, además, que los ingleses no suelen venir a Madrid, sino a las zonas de playa.

"Los españoles no se merecen un Gobierno inmovilista, irresponsable y obsesionado con los madrileños". Si pudimos con Iglesias, también podremos con Sánchez.

Eduardo Álvarez dice que "ha llegado la hora de cerrar Moncloa. Los españoles no nos podemos seguir permitiendo las consecuencias que provoca el célebre síndrome de la Moncloa. Lo han padecido todos los presidentes de nuestra etapa democrática. Entre sus graves síntomas destacan la pérdida de conciencia de la realidad, el aislamiento social o el endiosamiento que causa vivir en un entorno tan irreal rodeado de palmeros agradadores que hacen creer al líder que es el más listo, el más guapo y el que mejor lo hace todo". Desde luego a Sánchez le ha afectado muy especialmente. "Su cerrazón y ese estéril empecinamiento con un asunto tan serio como la gestión de la pandemia una vez finiquitado el estado de alarma que no entiende ni dios, confirman que sufre el síndrome, que ya estaría en un avance muy desarrollado. Nadie sabe qué cree Sánchez que puede ganar con una estrategia tan kamikaze". Una huida hacia adelante hasta que se estrelle contra las urnas.

David Jiménez Torres tampoco entiende nada. "El incomprensible señalamiento a Trapiello, junto con el triste espectáculo de la última campaña de Ángel Gabilondo —obligado por los consultores de Moncloa a mutar de sosegado catedrático a inverosímil vocero de consignas guerracivilistas—, dan fe de una nueva dinámica: la de un partido que ha perdido la cabeza". El PSOE está haciendo moderado a Podemos.

El País

"Casado agita los muertos futuros", dice Xosé Hermida. Narra Hermida la sesión de control de ayer vista por el periódico sanchista. "El líder del PP culpa al presidente de las próximas 20.000 víctimas de la covid. El Gobierno madrileño desprecia las medidas que exige ahora su partido. Sánchez evita responder a los ataques y destaca el buen ritmo de vacunación". ¿Que evita responder a los ataques? Ayer todos sus ministros y su delegada en Madrid se lanzaron a la yugular de Ayuso con una violencia inusitada.

"Díaz Ayuso: un mes sin formar Gobierno y dos años sin Presupuestos adaptados a la pandemia". Si hablamos de presupuestos, habrá que recordar que Sánchez batió todos los récords prorrogando en dos ocasiones los presupuestos de Rajoy y gobernó tres años sin ellos. Lecciones, las justas.

ABC

"PP y Vox: mismo adversario, distinto votante". Cree ABC que van por el buen camino para echar a Sánchez. "Los enfrentamientos dialécticos que este miércoles mantuvieron Pablo Casado por una parte, y Santiago Abascal por otra, con Pedro Sánchez demuestran dos formas diferentes de enfocar la oposición, pero una misma línea argumental contra la gestión del Gobierno". "Casado representa la oposición de un PP que hace propuestas y articula alternativas para poner fin a tanto desprecio del Gobierno a la ciudadanía". El poli bueno.

"Vox es un partido que hace de la confrontación directa su principal virtud. Es más combativo, más grueso en sus planteamientos y más drástico contra Sánchez". El poli malo.

"Madrid se ha convertido en una oportunidad para la derecha. Con Ciudadanos en proceso de desguace, el PP y Vox divergen en postulados, estrategias y formas de hacer oposición. Pero hay un nexo común: la prioridad de que la izquierda deje de gobernar". "Es pronto para diagnósticos, pero no para la recuperación emocional de una derecha que tiene la obligación de conformar una alternativa realista de poder". Pero vamos, más que obligación una necesidad. Ya no podemos aguantar más a Sánchez.

La Razón

"Sánchez quiere que el debate sobre el estado de la nación coincida con el aniversario de la moción al PP". Otro de los numeritos de Redondo, supongo. "Pedro Sánchez necesita reforzar el engrase de sus alianzas". Las que le han llevado al batacazo de Madrid. "La lección de Madrid está clara en cuanto al desgaste que provocan al PSOE sus compañeros de viaje o dejarse arrastrar por Unidas Podemos, pero la prioridad de Moncloa es recomponer y dar un impulso al pacto de investidura". Pues va a tener que hacer encaje de bolillos, ese pacto ardió en Madrid.

Dice Julio Valdeón que "el sanchismo es un ciempiés obsesionado con triturar al oponente exacerbando sus perfiles más enconados, sus inclinaciones más caníbales".

"Los caudillos como Sánchez, de reflejos autoritarios, no rinden cuentas" y "al que plantea resistencia se le fumiga con los epítetos de rigor, abandonado en la escombrera donde ya no cabe un demócrata más, precipitados todos por el talud de arrojar disidentes, castigar díscolos y avisar, precipicio mediante, del futuro que aguarda al gilipollas que cuestione la desnudez del príncipe sociópata". Que se lo digan a Leguina y Redondo Terreros.

Sánchez "otea a lo lejos la ola de indignación que acabará por barrerlo. Con o sin debate, sus días en Moncloa están contados". Como le dijo Casado, se le está poniendo cara de Zapatero, pero con mucha peor leche. Caerá, pero dejará un reguero de cadáveres en el camino, entre ellos su propio partido.