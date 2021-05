La candidatura respaldada por la ejecutiva de Podemos para suceder a Pablo Iglesias al frente de la formación morada ya tiene un rival. El concejal de Podemos en San Lorenzo de El Escorial, Esteban Tettamanti, ha anunciado que disputará la secretaría general a la oficialista Ione Belarra, o al menos lo intentará, porque, según denuncia el propio concejal, "con el sistema actual de votación es difícil" vencer al régimen post Iglesias.

"Desde hace tiempo, hay inscritos que reclamábamos revisar el sistema de elección de candidatos y candidatas para el consejo ciudadano y demás organismos internos del partido", ha explicado Tettamanti. "El sistema que en principio se nos presentó como una alternativa mucho más democrática porque iba a tener más proporcionalidad, en realidad se ha demostrado como algo que restringe la participación de las minorías y de las diferentes sensibilidades".

El concejal, militante de Podemos desde las elecciones europeas de 2015, también ha denunciado la falta de transparencia por parte de la Ejecutiva de Podemos con los resultados de todas las votaciones internas: "No lo entendemos nadie de la militancia. Cuando recibimos los resultados, nos llegan los porcentajes, pero no recibimos la cantidad de votos emitidos. No lo entendemos. Y una cosa que no entiende la mayoría de los inscritos y que no se ha podido explicar o hacer entender, tendría que haberse revisado hace mucho tiempo".

Otro de los motivos que ha impulsado a Tettamanti a presentarse como candidato alternativo es precisamente el hecho de que Pablo Iglesias expresase claramente su voluntad de que Ione Belarra heredase su puesto: "Ya se nos informó prácticamente a toda la militancia de quién iba a ser la persona que íbamos a tener al frente de la secretaría general antes incluso de que hubiera elecciones. Muchas y muchos nos planteábamos incluso la necesidad de hacerlas porque dentro de la dirección ya se había elegido a una persona".

El concejal no cree que la intención de Iglesias fuera "dejarlo todo atado y bien atado", sino que "dejó perfiladas a algunas personas de su confianza porque pensó que podrían ofrecer un mejor servicio a Podemos". Sin embargo, reconoce que el favoritismo de Iglesias por Belarra va a perjudicarles: "Sí, somos conscientes de que nuestra candidatura parte con una gran desventaja. Todo aquel que no esté en el paraguas del oficialismo tiene muy difícil con este sistema electoral poder tener una mínima representación en el consejo ciudadano".

Otra de las dificultades a las que se enfrenta Tettamanti es que los tiempos corren en su contra. El concejal necesita 500 avales y la semana que viene finaliza el plazo para la elaboración de documentos, se cierra el censo y se publican las listas provisionales. Según el candidato, Vistalegre IV se ha convocado de forma precipitada y sin el tiempo necesario "para poder tener un debate interno sosegado".

Con un sistema y una directiva jugando en su contra, la candidatura "Por un Podemos Horizontal" está integrada por miembros de base entre los que se encuentran activistas sociales, concejales y militantes de diferentes círculos territoriales. Tettamanti insiste en que esa "debería ser la esencia de Podemos", que debería ocuparse un poco más de los "pequeños y medianos municipios", potenciar los círculos y fomentar una mayor participación de la militancia a la que últimamente "se ha dejado bastante descuidada", ha afirmado el concejal.