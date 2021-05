Nueva grieta en el Gobierno de coalición. En esta ocasión, ha sido la decisión del PSOE de abstenerse en la admisión a trámite de la "Ley Trans" en el Congreso de los Diputados lo que ha provocado el cisma con Podemos.

La abstención socialista, sumada al no del Partido Popular y Vox, no permite que la medida prospere. Una propuesta que dice, por ejemplo, que con una declaración de un hombre diciendo que se siente mujer pueda acogerse a sus derechos.

Pero más allá de la negativa de PP y Vox, el foco del debate este martes se ha puesto en las diferencias en el Ejecutivo. El escrito debatido, que había sido presentado por ERC y el Grupo Plural para retratar al PSOE, era prácticamente el mismo que el redactado por Irene Montero desde su Ministerio y que fue frenado por Carmen Calvo, de ahí la importancia este martes de la postura de los diputados del PSOE.

Una ley frenada por Calvo en el Consejo de Ministros

Pero ni la marcha de Pablo Iglesias ha hecho que podemitas y socialistas mejoren las relaciones en este ámbito. Desde el Grupo Parlamentario Socialista ha sido Rafael Simancas, y no Adriana Lastra, el que ha comparecido para asegurar que su abstención se debía a que el texto presentado es "mejorable" y necesita "seguridad jurídica". Simancas ha recordado además que el equipo de Carmen Calvo se encuentra trabajando "en su propia legislación", diferente a la de Irene Montero.

Así se truncaba la maniobra de algunos de los socios del Gobierno, el grupo Plural y el Republicano, que trataron de poner en un brete al PSOE registrando el escrito y llevando al debate en el Congreso prácticamente el mismo texto de Irene Montero.

Un texto que se frenó por Carmen Calvo en el Consejo de Ministros, porque la vicepresidenta primera consideraba que la ley de Podemos carece de seguridad jurídica, calidad normativa y garantías constitucionales.

Montero pide perdón

A la abstención socialista y a la negativa de Calvo a esta Ley ha hecho referencia de forma velada Irene Montero. La ministra, que llegaba acompañada por todo su equipo, ha pedido el turno de intervención en el debate para "manifestar su más firme compromiso" con esta medida.

"Pido perdón a las personas trans porque este debate tenía que haber llegado al Congreso por parte del Gobierno y no lo he conseguido", ha reconocido. Tras ello, ha lanzado un mensaje a Calvo: "Vamos a saldar esa deuda aunque no será tan pronto como a mí me gustaría".