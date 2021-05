Primeros reproches entre ERC y JxCat tras el acuerdo de 'Govern'

A pesar de que los negociadores de Junts per Catalunya (JxCat) y ERC tienen un diagnóstico compartido sobre la desconfianza mutua como retardante del acuerdo, ya manifiestan una primera discrepancia. Según JxCat, la culpa del retraso ha sido de ERC, que sostiene justamente lo contrario.

Veinticuatro horas después del acuerdo orquestado por el secretario general de JxCat Jordi Sànchez y Pere Aragonès, el candidato de ERC a la presidencia de la Generalidad, portavoces de ambos partidos deslizan un análisis del pacto muy diferentes. Se discute sobre quién tendrá la última palabra en materia de fondos europeos, si la futura vicepresidenta Elsa Artadi, neoconvergente, o el presidente en ciernes, Aragonès. El asunto está sujeto a interpretaciones contradictorias, como el control de TV3 y Catalunya Ràdio, que tendrá que pasar además por el cedazo del PSC dada su posición como primer grupo de la cámara.

Lo único que está claro es que ya se cruzan los primeros reproches. Jordi Sànchez ha deslizado este martes que si el acuerdo no se cerró antes fue por la desconfianza de ERC. Igual versión, pero al revés, que la de Marta Vilalta, secretaria general adjunta de ERC, quien culpa a JxCat de los "dos meses de provisionalidad e interinidad". En declaraciones a TV3, Vilalta ha dicho además que "la confianza es imprescindible par que haya acuerdos, pero no pueden ser excusas para dilatar las negociaciones". Además, ha destacado que ERC votó sin reparos a la neoconvergente Laura Borràs para la presidencia del Parlament y que la actitud de Junts con Aragonès no fue recíproca.

Por su parte, Jordi Sànchez ha negado en la emisora del conde de Godó, que la tutela del Consell per la República sobre Aragonès hubiera formado parte de las negociaciones y ha atribuido las discrepancias en ese punto a un "matiz" alusivo al papel del citado ente. También ha manifestado que el reto es superar las desconfianzas: "Nos hemos mirado poco a los ojos y siempre quedan las preguntas, ¿seremos nobles?, ¿mantendremos el acuerdo?, ¿nos respeteramos las estrategias?, ¿rivalizaremos electoralmente, pero seremos leales a un proyecto colectivo?".

Quinielas para las consejerías

Sànchez ha dado por descontado que Elsa Artadi será la vicepresidenta del gobierno autonómico y Josep Maria Argimon, el médico reacio a vacunar a guardias civiles y policías nacionales, el consejero de Sanidad.

En cuanto a ERC, suenan los nombres de Roger Torrent, expresidente del Parlament, o del exsocialista Joan Ignasi Elena, para asumir la consejería de Interior y los de Alba Vergés, consejera de Salud, o el de la diputada Jenn Díaz para el nuevo departamento de Feminismos e Igualdad.

Por su parte, la presidenta de la cámara autonómica, la citada Borràs, ya ha abierto la ronda de contactos para convocar un nuevo pleno de investidura, previsiblemente este jueves y viernes, mientras los militantes de JxCat votan telemáticamente la siguiente pregunta: "¿Apoyas el acuerdo con ERC para poner en valor el 52% del voto independentista?".