Pablo Iglesias y Julio Rodríguez. | EFE

El ex Jefe del Estado Mayor del Ejército, Julio Rodríguez, no recogerá finalmente su acta de diputado en la Asamblea de Madrid. El ex JEMAD sigue los pasos de Pablo Iglesias, que también dejó tirados a sus electores durante la misma noche electoral.

Rodríguez concurría como número 11 en la lista de Unidas Podemos, formación que logró 10 escaños en el Parlamento regional, por lo que en un primer momento no consiguió entrar en la Asamblea. No obstante, al abandonar la política Iglesias, y por tanto renunciar a su acta, la lista corrió y posibilitó que Rodríguez pudiera ser diputado, algo que ahora no se va a producir.

Rodríguez presentó su renuncia el pasado lunes ante la Junta Electoral Regional, según apunta EFE. A pesar de ello, seguirá "haciendo políticas y luchando desde la más humilde militancia", según ha explicado el propio Rodríguez en un tuit publicado el pasado 5 de mayo, un día después de las elecciones madrileñas.

Bdía,

Un lujo haber compartido camino con @PabloIglesias, ejemplo de coherencia, generosidad y patriotismo.

Seguiré haciendo política y luchando, desde la más humilde militancia, por un proyecto que sí merece la pena.

Y convencido de que #SiSePuede pic.twitter.com/entyl2cBz7 — Julio Rodríguez (@Julio_Rodr_) May 5, 2021

Por el momento se desconoce si Julio Rodríguez se sumará a la lista de Ione Belarra para ocupar la Secretaría General de Podemos junto con otros nombres desvelados hoy como la actriz María Botto y el exatleta Roberto Sotomayor, así como los recién elegidos diputados a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto y Serigne Mbaye.