Federico Jiménez Losantos: "Cuente conmigo, señor Sánchez, para defender a España"

El Mundo

"Un Sánchez desbordado trata de contener el órdago de Marruecos". Si Sánchez pone un circo le crecen los enanos… y el trapecista se rompe una pierna. Dice El Mundo que el presi ha flipado con la "agresividad de Rabat", que no se ha cortado un pelo y ha admitido que lo de Ceuta es una "represalia" por la chapuza del tío del Frente Polisario. A tomar por saco la diplomacia. Sánchez y su chupi pandi se han quedado atónitos. Marruecos no habla ni de resiliencia, ni de niñes, ni de LGTB, ni del 2050. Te manda una avalancha de inmigrantes y se queda tan ancho.

Dice el editorial que "la propia embajadora de Marruecos en España se ha encargado de explicitar la venganza de forma cristalina". Más chula que un ocho, oiga. "Estamos, por tanto, ante un desafío político inmoral de la máxima gravedad —Marruecos usando a sus propios menores como arma de chantaje— que exige una respuesta contundente del Gobierno de España y el apoyo cerrado de la Unión Europea, pues Ceuta es también frontera comunitaria". ¿La UE? ¿Pero hay alguien más?

"Nada de lo que está sucediendo era impredecible", dice Rosell. Pues podía haber avisado, leche. Cierto que "este Ejecutivo ha exhibido desde el primer momento una torpeza diplomática difícil de comprender en lo que toca a la relación con el conflictivo vecino del sur". Ha ido de sobrado como va con todos y se ha encontrado con que Mohamed no es Casado.

"El problema es que, con los socios antisistema que Sánchez ha elegido, resulta imposible sostener políticas de Estado". Ya empezaron ayer con lo de ay, militares en Ceuta, ay, Guardia Civil, ay, ay, ay. Sánchez va a tener que buscar otros amigos para arreglar este desaguisado.

"La unidad en aspectos fundamentales de la política exterior no ha de estar reñida con la crítica política, pertinente y necesaria. Sánchez, preso de su narcisismo y entregado a esa absurda retórica triunfalista y prospectiva desde la que habla, ha minusvalorado la capacidad desestabilizadora de una mala relación con Marruecos. Bien está que, aunque tarde, reaccione viajando a la zona y fijando la naturaleza del conflicto en sus justos términos: un desafío a la integridad territorial de nuestro país, que debe ser defendida con contundencia". Que a Marruecos no le va a amedrentar llamándoles ultras o con cartas balas y navajitas plateas. Esto es cosa de adultos.

Histórica columna de Federico Jiménez Losantos ante la invasión marroquí. "¿Qué hacer en esta circunstancia? Lo primero, apoyar al Gobierno de España. Ya sé que puede resultar chocante que al tiempo que criticamos al Gobierno digamos que cuenta con nuestro apoyo. Pero así debe ser. Sánchez, mientras no permita a los españoles el gesto de inteligencia de largarlo, es nuestro Gobierno y hay que apoyarlo frente a una crisis que, como todas, le ha cogido por sorpresa".

"Hay que apoyar al Gobierno frente a Marruecos porque no tenemos otro. Y porque sólo apoyándolo podremos exigirle que cambie de política. No se trata sólo de patriotismo sino de sentido común. Así que, sin que sirva de precedente, cuente conmigo, señor Sánchez, para defender a España. Aunque no lo crea, es su obligación. Y la nuestra". Pues sí, no queda otra. Aunque no esperes que te lo agradezca, Federico, ya conoces al individuo.

Por supuesto no faltan las chanzas, un poco de humor nunca sobra. Dice Santiago González que "sólo una cuadrilla como la que encabeza Pedro Sánchez podía pensar que acoger al líder del Frente Polisario con identidad falsa y amañado pasaporte argelino no iba a tener consecuencias en forma de reacción airada de Marruecos. No lo vieron venir, algo llamativo en un gobernante que va a anunciar mañana su gran proyecto de transformación. España 2050 se llama la criatura definida el lunes por Iván Redondo". O sea, que Sánchez no tiene ni pajolera idea de lo que va a pasar mañana pero tiene clarísimo cómo será España dentro de 30 años. A eso se le llama luces largas.

También hace chistes Emilia Landaluce. "Seguro que Errejón, Yolanda Díaz, Redondo y Sánchez piensan que la Marcha Verde fue un movimiento ecologista (sostenible, resiliente, ecofriendly) para salir a bailar sin contaminar". Ja,ja,ja.

El País

"Marruecos lleva al límite la tensión con España". El periódico de hoy es un frenopático. Primero le toca las narices al Gobierno con las devoluciones. "Cerca de la mitad" de las personas que entraron ilegalmente "han sido ya devueltas a Marruecos, según el Ministerio del Interior, que no da detalles del procedimiento que ampararía esas devoluciones". Luego pone en duda lo del Polisario y dice que la crisis está "vinculada aparentemente a un castigo diplomático de Marruecos a España". Pero si lo ha dicho la embajadora de Marruecos.

También nos intenta vender que "Marroquíes y subsaharianos buscan en Ceuta una salida a su ruinosa situación económica causada por la pandemia". Claro, y se vienen a España, que no ha tenido pandemia y nadamos en la abundancia, no hay paro y nuestra situación económica es inmejorable. Es el mejor momento de venir en masa a buscar curro.

Y llega el editorial y deja a todos sus informadores a la altura del betún. "La entrada irregular en Ceuta de más de 8.000 personas en pocas horas no es una crisis migratoria, sino un inaceptable pulso estratégico que Marruecos ha echado a España, ante el que resulta necesario responder con máxima unidad y firmeza". Adiós al cuento de la crisis migratoria.

"El desafío, el más grave desde el episodio de la isla de Perejil en 2002, es intolerable". Pues con aquel episodio la izquierda se lo pasó pipa. Que si Aznar había mandado al Ejército por cuatro cabras, que si jaja, jiji, este Aznar qué exagerado...

"Es evidente que las llegadas responden a la decisión de las autoridades marroquíes de aprovechar la hospitalización por covid en España del secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali" , vamos, que de aparentemente nada.

"Acertó el presidente Pedro Sánchez en advertir con gravedad a Rabat de que la integridad territorial de Ceuta y Melilla será defendida "en todo momento, bajo cualquier circunstancia y con todos los medios necesarios y en desplazarse a la zona". Oh, sí, las telesánchez se derretían ayer. "Es de esperar que el Partido Popular no utilice este grave episodio para desgastar al Ejecutivo", como hizo la izquierda con el Perejil y con las devoluciones en caliente que ahora utiliza con tanto fervor.

ABC

"La doble moral del presidente con las 'devoluciones en caliente'". Es que esta es la versión del Sánchez presidente cabreado. La movida de Ceuta demuestra "que las relaciones con Rabat atraviesan un momento crítico, y que es absurdo que el Gobierno esconda la cabeza sin sacar conclusiones objetivas y sin atender a las causas reales de esta suerte de ‘marcha azul’ por el mar hacia nuestras costas", dice el editorial.

"El aparato de Exteriores marroquí se jactó ayer de amenazar a España tras recibir el respaldo de la Administración estadounidense: 'Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir'". Está crecidito, Marruecos. "Es una crisis de Estado y un chantaje internacional", que Marruecos no se anda con chiquitas.

Y lo de la ministra González Laya clama al cielo, la señora en Babia criticando a Díaz Ayuso sin ver venir "esta avalancha con una indolencia carente de lógica". ¿De dónde ha salido esta ministra? ¿Sabe algo de relaciones internacionales? Ya está tardando Sánchez en cesarla.

"España no puede parecer un país impotente ante esta ofensiva, de la que solo tiene la culpa Marruecos. Sin embargo, Sánchez tiene la responsabilidad por su recurrente incapacidad para reorientar las relaciones con Rabat. El conflicto no permite más paños calientes de este Gobierno superado". Si es que todo le supera, esto no es un gobierno, es una pandilla de niñatos dedicados a cobrar a fin de mes.

"Marruecos ha incurrido en una provocación para desestabilizar a España, y por eso es el momento de que Sánchez deje de lado tanta palabrería hueca. Ayer se lo recordaron en Ceuta, recibiéndolo entre abucheos. Es la integridad la que se ve amenazada, y defender la frontera es la prioridad". Que se deje del 2050 y se ocupe de lo que ocurre ahora.

Julián Quirós dice que "lo que está haciendo Marruecos, más que un chantaje, es una agresión directa, física, sometiendo a la ciudad a una presión que raya el belicismo". "Marruecos le ha tomado la medida a Sánchez, que ignoró los avisos, eludió las evidencias, escondió la cabeza, y mucho tememos que no sepa responder al chantaje, salvo encomendándose a Europa, lo habitual". Ven al presidente español todos los días con las tontadas del feminismo y de las resiliencias, sus socios criticando al Ejército y dando golpes de Estado y claro, dicen: esta es la mía. Marruecos a Sánchez le queda muy grande.

La Razón

"España ignoró los avisos de Marruecos por el Polisario". A estas alturas ese titular queda un poco viejo. El editorial también comienza muy bien para Sánchez. "La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de viajar de urgencia a Ceuta y Melilla es, sin duda, un gesto necesario de reafirmación de la soberanía nacional y envía, además, una advertencia directa a las autoridades marroquíes sobre la vigencia de unas líneas rojas que no se pueden sobrepasar". Y hasta aquí, porque después es todo una ensalada de tortas por su "absoluta incompetencia" para gestionar una crisis "perfectamente previsible".

"Tal vez, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, carezca de experiencia directa en el trato con nuestro vecino del sur, pero, con toda seguridad, debe quedar alguien en el Ministerio que sepa" algo de las relaciones con Marruecos. ¿O tal vez no?

Pedro Narváez cree que "este es solo el primer capítulo de una demostración de fuerza. La diplomacia y el ejército están para usarlos, no para pisotearlos como pañuelos de papel con el que la izquierda niñata se limpia los mocos". ¿Qué se podía esperar de la banda de pijos progres que nos gobierna?

Chapu Apaolaza dice que "Marruecos dispara artillería de niños de teta, biberón y llorera". "En la cuestión exterior, España va por ahí a que le partan la cara. Me dicen los diplomáticos que comparado con lo de El Tarajal, el conflicto de Perejil fue un pícnic con helicópteros. Se está armando la de San Quintín en versión playera. Esto en 2050 no pasaba". Vaya rachita que lleva Sánchez, todo le sale mal. La pandemia, Cataluña, Madrid y ahora le invaden Ceuta. Como sigamos así no llegamos al 2050.