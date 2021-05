Un tenso Sánchez acusa a Casado de utilizar la crisis con Marruecos para "intentar derribarle"

Con semblante serio y un gobierno inmerso en una de las peores crisis con Marruecos de la historia de España, Pedro Sánchez apareció este miércoles de sesión de control en el Congreso de los Diputados.

En su primera intervención, ante un Pablo Casado contenido e insistiendo en su "sentido de Estado", Sánchez se mostró nervioso. Abandonó el tono jocoso de las últimas semanas y visiblemente molesto acusó al líder del Partido Popular de "utilizar la calamidad" sucedida en Ceuta "para derribar al Gobierno".

"Le queda grande el gobierno"

En su turno de intervención, Pablo Casado pidió a Sánchez una "rectificación" en su política exterior y criticó el "efecto llamada del Acuarius o retirada de las concertinas". "Ha demostrado que le queda grande el gobierno", le advirtió.

"No puede apoyar al Ejército mientras sus socios de Bildu piden sacarlo de Ceuta. No puede defender la integridad nacional mientras negocia la autodeterminación de Cataluña con sus socios de ERC. No puede vender humo para 2050 cuando es incapaz de solucionar este desastre en 2021. Hay más lealtad en esta oposición que en su Consejo de Ministros", explicó Casado.

"No ha sabido gestionar la crisis sanitaria, económica, territorial ni internacional", ahondó, por lo que le tendió la mano al presidente del Ejecutivo con un "sea humilde y déjese ayudar".

"Oposición desleal con el Estado"

"¿De qué lado está la oposición?", contestó Sánchez que insistió en acusar al PP de ser una "oposición desleal con el Estado". "La derecha no acepta que la izquierda esté en el gobierno", añadió el presidente del Gobierno.

"Pablo Casado ofrece el apoyo del PP en la grave crisis en Ceuta y lo que hace Sánchez es atacar al PP. Traía la respuesta preparada y no ha escuchado al líder de la oposición", aseguran fuentes del Partido Popular tras ver la intervención del presidente.