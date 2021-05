Cs descarta un adelanto electoral en Andalucía: "Vox pide que incumplamos la ley"

El vicepresidente andaluz, Juan Marín junto a la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, en el stand de Andalucía en FITUR. | EFE

Ciudadanos descarta un posible adelanto electoral en Andalucía a pesar de que Vox haya anunciado que rompe definitivamente con el Gobierno de PP y Cs debido al compromiso de la Junta a acoger a 13 menas procedentes de Ceuta.

La formación insiste en que "no hay razones para un adelanto electoral" aunque Vox haya decidido no apoyar ninguna iniciativa, salvo aquellas ya firmadas en el acuerdo de investidura y los presupuestos autonómicos. "El principal escollo serían los presupuestos, pero este no es el caso de Andalucía. Y durante toda la legislatura ha habido iniciativas que han salido adelante con el voto en contra de Vox y el voto a favor de la oposición", afirman desde Cs.

El vicepresidente Juan Marín, líder de Cs en Andalucía, ha recordado este jueves durante su visita a FITUR que "la ley dice que las competencias para distribuir a las personas que llegan a nuestro país y no cumplen las condiciones de regularización, en este caso menas, son del Gobierno". Marín ha insistido en que en Andalucía se va a cumplir la ley para "poner a disposición del Gobierno las instalaciones que tenemos".

El vicepresidente ha reconocido que existe "una gran saturación en los centros de menores" de Andalucía, pero que en cualquier cosa no se va a dejar "a estos niños abandonados en la calle". Desde Cs insisten en que "lo que exige Vox es que se incumpla la ley" y cuestionan: "Ya que Vox se autodenomina el partido de la ley y el orden, tendrá que explicar por qué pide a la Junta que incumpla la ley".

La formación naranja también duda de que la formación que dirige Santiago Abascal vaya a realizar esa misma exigencia al resto de gobiernos autonómicos en los que el papel de Vox es decisivo, como Murcia, Huesca o Teruel.