Marhuenda pide "humillarse" ante "el rey moro" que arroja niños al mar

El Mundo

"España frena el caos en Ceuta y prevé un pulso largo de Marruecos". Esta vez Sánchez ha estado rápido. Eso sí, Marruecos le ha fastidiado el montaje de luz y color que nos tenía preparado para esta semana. "La España feliz de 2050 tendrá que esperar unos días porque Mohamed VI ha reventado la gala futurista de Sánchez y sus amanuenses", dice Javier Redondo.

Dice el editorial que la crisis no está cerrada. "El régimen alauí ha demostrado a lo largo de la historia de sus relaciones con España que no necesita emplear la violencia cada vez que pretende chantajear al gobierno de turno, sino enviar a parte de su población civil —sin importarle el riesgo al que la somete— a los territorios que reclama". Esta vez se han pasado de frenada. Enviar a niños a morir ahogados porque a Sánchez se le ha ocurrido la genial idea de traer a un presunto criminal a un hospital español digamos que es un poco desproporcionado. Vale que nuestro presidente es un descerebrado, pero si quería dar una prueba de fuerza el sátrapa marroquí, que hubiera venido él personalmente nadando.

Raúl del Pozo también está estupefacto. "Nunca como ahora los niños se habían usado como carne de cañón, no sólo en Oriente Próximo, sino aquí, en Ceuta, adonde llegaron miles de chavales después de que la policía marroquí les avisara de que la frontera estaba abierta. Mohamed VI ha aprovechado la crisis del Estado español y la debilidad de su Gobierno para lanzar sobre las ciudades españolas del norte de África un batallón de niños desarmados y desnudos. La cobarde táctica no debería habernos cogido por sorpresa". Hombre Raúl, quién se va a esperar que un jefe de Estado mande a sus ciudadanos a morir al mar por un berrinche.

"Hoy España carece de aliados y sólo cuenta con el apoyo de la UE. Estados Unidos está del lado del rey moro, reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, cuenta con su alianza y está fortaleciendo su ejército". Pues Estado Unidos debería plantearse si está del lado de los que mandan a niños a ahogarse o del que los rescatan.

Como dice Rafa Latorre, "No habría posibilidad de coacción si en un lado de la frontera no hubiera un régimen dispuesto a arrojar niños al mar y al otro una democracia con el imperativo moral de salvarlos". Frente a eso qué vas a hacer.

El País

"Marruecos pone fin al desafío tras dejar atrás a casi 1.000 menores". "Los menores que Marruecos arrojó al mar". Eso sí, "el Gobierno español no tiene ninguna intención de rectificar la decisión que Marruecos alega como origen del problema, esto es, acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, gravemente enfermo, en un hospital de Logroño". También habría que señalar que el tal Gali es un presunto criminal acusado de genocidio, asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas, desapariciones y lesa humanidad. Además, ha sido denunciado por una refugiada saharaui que le acusa de violación cuando ejercía como traductora con el Frente Polisario.

"‘¿Qué esperaba España de Marruecos?’, el mensaje de un ministro marroquí en referencia a la hospitalización del líder del Polisario". Hombre, pues una salvajada como esta, no. Puede haber sido un error garrafal, pero responder enviando a niños a morir al mar no es de recibo. Aquí también tenemos un problemilla en Gibraltar y no se nos ocurre enviar a niños a despeñarse por el Peñón.

Sin embargo, en la izquierda mediática siempre hay alguien que encuentra algún motivo para no condenar a Marruecos ni cuando utiliza críos como armamento.

Josep Ramoneda no critica que Marruecos envíe niños a morir, sino los "potenciales excesos" del Gobierno. "Entiendo que Sánchez, atrapado en el bucle de polarización que ha dejado tocado al PSOE en Madrid, busque ahora un motivo para apelar a la unidad nacional. Y entiendo también que intente justificar una medida difícil de explicar: el envío del ejército a las playas ceutíes". Hay que ser miserable o estar muy enfermo de odio para criticar que los soldados ayuden a salvar vidas.

ABC

"Biden reduce el chantaje marroquí a un problema bilateral con España". Vaya papelón está haciendo Estados Unidos. El editorial arremete contra Sánchez por su actitud con Casado. "Ante el chantaje inadmisible de Marruecos en la frontera de Ceuta, provocado en parte por la impericia del Gobierno y ejecutado por un régimen feudal que no duda en utilizar a menores como rehenes y víctimas de su extorsión, Pedro Sánchez no tuvo ayer reparos en asegurar en el Congreso de los Diputados que el gran problema de España es la deslealtad de la oposición, a la que insiste en silenciar para que la necesaria crítica a su gestión se transforme en adhesión inquebrantable y pleitesía".

"La brutalidad de Marruecos y, peor aún, su jactancia a la hora de reconocer sus actos, genuinos crímenes contra su propia población, arrojada al mar como mercancía, no es incompatible con el alcance de una crisis que ha mostrado en toda su dimensión y crudeza la debilidad de España en el escenario internacional y la vulnerabilidad, cuando no soledad, que sufre nuestro país como consecuencia de una política exterior aventurera, viciada por la ideología y ajena al interés general". Ah, ¿pero tenemos política exterior? Lo único que ha hecho llamativo la ministra Laya es acusar a Ayuso de que no vengan los ingleses a España y traer a un presunto criminal y violador al que, por cierto, alguna tertuliana de izquierdas que entonaba con entusiasmo el "hermana, yo sí te creo" otorga ahora la presunción de inocencia. Parece que la chica saharaui no merece la credibilidad de Rociíto.

Alberto García Reyes dice que "la miserabilidad tiene, como casi todo, un escalafón. Y el régimen sátrapa marroquí está peleando el liderato. El rey de Marruecos, que tiene un palacio de verano justo al otro extremo de la bahía de Castillejos, en Rincón, puede ver desde su jaima de oro cómo sus pobres criaturas se ahogan intentando alcanzar la tierra de los sueños. La vida tiene para él el mismo valor que una taza de té". Y Estados Unidos bailándole el agua.

"Ante este tipo de caudillos hay que saber taparse la nariz a cambio de lo mejor para los tuyos", opina García Reyes. "El mesías Biden ha mantenido en Marruecos la política del facha Trump porque la contención que hace del yihadismo compensa sus chantajes migratorios. Hay que escoger entre lo malo y lo peor. Por eso traerse de extranjis al líder polisario es de gobierno happy flower que decide con las tripas". Más bien con la ideología. Pero eso no justifica la respuesta de Marruecos ni el apoyo estadounidense.

La Razón

"Zarzuela espera luz verde de Moncloa para mediar en la crisis con Marruecos". Y es que Marhuenda opta por templar gaitas con la que denomina "democracia marroquí" y culpa de todo al Gobierno.

"La chapuza irresponsable de traer al líder del Frente Polisario ha provocado la mayor crisis migratoria que hemos vivido y es un serio aviso de que Marruecos puede llenar nuestras costas de decenas de miles de inmigrantes". Al sátrapa marroquí le molesta todo. Le molesta que un barco pase por allí, le molesta que los Reyes o los presidentes visiten Ceuta y Melilla, este tipo se ha pasado la vida tocando las narices.

"Ahora toca humillarse lo más discretamente posible para que nuestros vecinos pasen página del incidente". Si quieres, Marhuenda, les entregamos unos niños para que los arroje al mar para ver si se calma y nos otorga su perdón. ¿Quieres ser tú quien elija a los niños que hay que sacrificar?