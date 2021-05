En la celebración del Día de Madrid en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido este viernes al plan presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez para 2050: "Es una catequesis progre", ha sentenciado.

"Se resume básicamene en subir impuestos y en tener que decirnos cómo vivir, cómo comer... incluso a este paso van a prohibir los chuletones. Esa es toda la propuesta que estoy viendo yo en esa propuesta 2050", ha ironizado en declaraciones a la prensa.

Para Ayuso, el Gobierno está intentando con este plan esconder "la cabeza debajo de la almohada a ver si pasan los años" y se está en otro escenario "ensoñando soluciones y problemas a un futuro que está muy lejanos". "No están a los problemas reales, ni con la empresa, ni con el comercio, ni con las personas que se han quedado descolgadas, ni para los próximos años que hay que liderar con profundas reformas que tampoco llegan", ha añadido.

El Gobierno no pone solución al problema de los menas

Desde Fitur, Ayuso también ha criticado que el Gobierno no ponga solución al problema de los menores extranjeros no acompañados ni tampoco ayude económicamente a las autonomías.

"Nosotros como Gobierno autonómico hemos mantenido siempre la misma posición. Es un problema al que no hace frente el Gobierno de España. Las comunidades no tenemos competencias en las fronteras y la política de que los menores deambulen por las calles del país sin ningún tipo de estrategia nos parece insensata", ha aseverado.

Ayuso ha insistido en que se trata de un problema al que el Ejecutivo central "no le pone solución de ninguna manera" ni tampoco ayuda "desde el punto de vista económico a las demás comunidades para afrontarlo". En este sentido, ha desgranado que desde 2018 solo han recibido 1.500 euros para ello.

"Tenemos claro que estos menores no pueden estar en las calles. Tienen que ser integrados y hay que darles mientras tanto amparo. Son menores y necesitan los más importante, que es la clave de la inmigración, la integración", ha declarado. La dirigente madrileña ha apuntado a que la solución está "en el origen porque a nadie le parece lógico que los menores anden por España sin deriva alguna".

Un puesto para Vox en la Mesa de la Asamblea

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones también se ha referido en estas declaraciones a sus planes para el inicio de la legislatura en la CAM tras las elecciones del pasado 4 de mayo en las que logró 65 representantes, a cuatro de la mayoría absoluta.

Díaz Ayuso ha explicado que quiere que Vox tenga un puesto en la Mesa de la Asamblea pero ha recordado también que gobernará en "libertad" y bajo su criterio: "Tendrán que ser ellos los que decidan si se suman a mis iniciativas", ha asegurado sobre la formación de Santiago Abascal.

"Pretendo mantener una buena relación con Vox, con quien me he entendido en algunas ocasiones a lo largo de los últimos dos años y en otras ocasiones no. Tanto es así que tienen solo 13 diputados en un Parlamento de 136 y voy a buscar la manera de que tengan un puesto en la Mesa de la Asamblea porque creo que es de ley porque nos vamos tener que entender en algunas ocasiones", ha explicado.