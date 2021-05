Marhuenda arremete contra los "hipócritas" de 'La Razón' por su "ardor patriótico"

El Mundo

El Mundo se cachondea de Sánchez. "Cuando describíamos a Sánchez como un político que huye hacia adelante siempre que se ve acorralado por la realidad, jamás imaginamos que llegaría tan lejos. En concreto hasta 2050", dice el editorial, jiji, jaja.

Ayer Sánchez "y su fantasioso jefe de gabinete se entregaron a un festín de propaganda futurista que solo delata ingentes dosis de narcisismo y pérdida del pulso de la calle". La calle ni se ha enterado.

Rosell le pone fino. "Sánchez se niega a escuchar el mensaje de los madrileños en las urnas: su credibilidad está agotada. Sus manidos trucos de mercadotecnia no funcionan. Los ciudadanos quieren soluciones para ahora mismo, no proyecciones de laboratorio politológico envueltas en retórica pomposa o directamente ininteligible". "Las promesas políticas que no se fundan en credibilidad alguna son algo peor que un brindis al sol: son una tomadura de pelo a los ciudadanos angustiados por el presente". Pim, pam, pum.

Sobre mayo de 2021 habla Federico Jiménez Losantos. "Con Sánchez y sus aliados comunistas hemos vuelto a los tiempos de Zapatero y encima como socios preferentes del narco-régimen venezolano. Por eso Biden, mesías de la progrez, llama al presidente de Burkina Faso y no a Sánchez". El mesías de la progrez que se ha puesto del lado de quien lanza niños al mar.

"Teniendo aquí bases norteamericanas, resulta que Marruecos, tras invadir Ceuta, anuncia grandes maniobras militares con presencia de los USA. Tenemos fronteras, ¿debemos defenderlas? La respuesta es sí, con este Gobierno y con cualquiera. Sánchez no llegará a 2050 y sobreviviremos a sus bobadas futuristas. Pero lo de Sánchez debemos resolverlo votando, de fronteras adentro, no apoyando al violador del Polisario que enamora a la izquierda". Es que la izquierda a la hermana saharaui violada no la cree.

Raúl del Pozo, que también vive el presente, confirma que Sánchez no llegará a 2050. "Empiezan a ser constantes las señales de que el presidente del Gobierno cada vez sintoniza menos con la gente y provoca más rechazo que pasión. Como en Madrid, donde se implicó en la campaña electoral y muchos fueron a votar contra él". Es esa mayoría que le sostiene en el Gobierno, "enemiga de la Constitución y de la unidad de nuestros país, la que radicaliza cada día más el malestar contra el Gobierno". La opinión pública "se está poniendo cada vez más en contra del Gobierno de coalición extravagante". Lo de Madrid solo ha sido un avance.





El País





"Bruselas advierte a Rabat sobre las ayudas tras la crisis de Ceuta". Que como se les vuelva a ocurrir una salvajada semejante se acabó la pasta. Por mucho Biden que les apoye. "La Comisión Europea ha advertido a Rabat de que bajar la guardia en el Estrecho puede poner en entredicho la multimillonaria asistencia financiera europea a Marruecos".

"Fuentes de la Comisión Europea indican que ya se ha advertido a Rabat de que la repetición de episodios como los de esta semana en la frontera con Ceuta no sería un buen negocio para Marruecos". Que se les paga precisamente para vigilar las fronteras.

"Rabat ha recibido más de 13.000 millones de euros desde 2007 en programas de cooperación, incluidos los destinados a mejorar el control de los flujos migratorios". Lo que es alucinante es que con el dineral que se les da esté su población muriendo de hambre. ¿Es que se lo queda todo Mohamed?

Como era de esperar del periódico portavoz de Sánchez es el único que se toma en serio el viaje al futuro del jefe. "El proyecto estratégico España 2050 que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó ayer es una iniciativa saludable que debe ser bienvenida por representar, desde un impulso ambicioso, una mirada de país de largo alcance". Claro, claro, le damos la bienvenida con entusiasmo. "La prospectiva es un ejercicio necesario y común en los países más avanzados de nuestro entorno" y el que no lo vea así es un paleto.

A El País le parece "muy sensato" prohibir vuelos para trayectos cortos, muy "correcto" algo tan concreto como "mejorar los canales de inmigración legal". La "apuesta prioritaria por la Educación" es "indiscutible" y desde luego "lógica es la propuesta de elevar el gasto público en Sanidad". Pero para 2050, eh, no vayan a creer que habla de los presupuestos de este año. Un editorial masaje del periódico del Ibex cuyos miembros más destacados excusaron su presencia en el acto de Sánchez. Unos paletos que no tiene la mirada de largo alcance de Su Persona.



ABC





"Sánchez huye a 2050". Buen viaje, presi. El show fue "un acto de propaganda vacía que se inscribe en el proceso continuo de inauguraciones de lo obvio", dice el editorial. "España necesita un plan para 2021 porque si no se resuelven los graves problemas actuales, en 2050 ya quedará poco que abordar". Como dice Ignacio Camacho, "lo único que está claro es que dentro de treinta años todos -menos Redondo, que se ha hecho un implante- estaremos calvos". Los que estén.



Luis Ventoso se compadece de Margarita Robles por lo que tiene al lado. "Margarita ha hablado de la crisis desatada por el Rey alauí, quien de manera infame ha convertido en munición de presión a niños y hasta a bebés, y lo ha hecho con una claridad que se agradece: «No vamos a aceptar el más mínimo chantaje de Marruecos»". Que también Sánchez prometió «garantizar la integridad territorial de España con todos los medios». El problema es que este Gobierno, que como debe ser se planta enérgico ante la provocación de Mohamed VI, en el plano doméstico se dedica a hacer gracias y mercedes a los peores enemigos de la nación española. Resulta descorazonador, por ejemplo, cómo el presidente y sus ministros pelotillean en el Congreso a los diputados separatistas que les interpretan mientras se encorajinan con los de PP y Vox, que tienen como principio irrenunciable la defensa de la unidad de España y sus intereses". Atiza sin piedad a Casado, que ciertamente anda un poco descolocado, pero no responde a los ataques de sus socios separatistas al Ejército.





La Razón





El periódico que dirige Francisco Marhuenda es un campo de batalla. Todos contra su director. Marhuenda se ha puesto al lado de Marruecos – esa "democracia" - desde el primer día. Hoy titula su artículo burlándose del "ardor patriótico mediático".

"No ayuda mucho a resolver la grave crisis de Ceuta el ardor patriótico mediático que muestran algunos políticos, analistas, periodistas y politólogos arreándole a Marruecos y despotricando, con esa característica arrogancia eurocentrista, al régimen marroquí y su monarca". Los periodistas no son diplomáticos, Marhuenda, su función no es resolver la crisis de Ceuta, esa es la obligación de la ministra de Exteriores, que debía haber sido cesada por no hacer su trabajo. Los medios están para contar los hechos, y los hechos son que Marruecos ha lanzado niños al mar para marcar paquete frente a España.

"En el caso de Marruecos está la fragilidad de nuestras fronteras y la aprovecha ante una agresión política como el acogimiento incomprensible del polémico líder del Frente Polisario. La mala gestión de esta cuestión ha provocado una grave crisis diplomática". Esa "agresión política" no justifica la salvajada de Mohamed VI, te pongas como te pongas.

"Hay una enorme hipocresía, no me importa ser políticamente incorrecto, porque luego nadie se quiere apretar el cinturón y que le suban los impuestos para hacer frente a esas exigencias de solidaridad con las que todos nos llenamos la boca".

Resulta que el periódico de Marhuenda está plagadito de hipócritas con sobredosis de ardor patriótico. Empezando por el editorial. "Se han cometido errores por ambas partes, así lo hemos señalado reiteradamente, pero el más grave debe atribuirse a Rabat, en una reacción desmesurada, que roza la hostilidad, contra España y que no puede dejarse pasar sin mayores consecuencias".

Julio Valdeón es otro hipócrita. "Marruecos vive bajo el alfanje de un sátrapa que no duda en usar a sus niños como aparejos de asalto contra España, lanzados contra las olas a modo de cebo, reclutados en autobuses y luego, si eso, improvisamos".

Y Sandra Golpe felicita a los ceutíes con enorme ardor patriótico. "La maldad del sátrapa marroquí y sus acólitos se ha confirmado infinita, abriendo el grifo de la inmigración con el eslogan del falso sueño europeo. No os han amedrentado. Vuestro vecino quiere más dinero y chantajea de cuando en cuando a Europa empujando al mar a miles de almas inocentes". Las reuniones en La Razón han debido ser divertidísimas esta semana.