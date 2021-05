Los alcaldes del PP plantan a Sánchez en su nuevo acto de propaganda sobre la España rural: "Es una pantomima"

Después de una semana en la que la crisis migratoria en Ceuta ha eclipsado todos sus planes, Pedro Sánchez ha vuelto a fracasar este sábado en su intento por vender los logros del Gobierno. Tras las numerosas críticas recibidas a cuenta de la presentación del polémico plan España 2050, el líder del Ejecutivo ha vuelto a la carga con la presentación de "Pueblos con futuro: un plan para la cohesión y transformación del país".

Acompañado por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, Sánchez ha presumido de invertir "la mayor cantidad de recursos de la historia para poner en valor nuestro campo y también nuestro medio rural". En total, 10.000 millones de euros "a desplegar durante los próximos años", ha dicho el presidente ante apenas un puñado de alcaldes que han acudido al Palacio de la Moncloa.

El plantón del PP

Otros tantos, según ha explicado Ribera, estaban siguiendo el acto por videoconferencia. Sin embargo, entre todos ellos, ninguno del Partido Popular. Regidores, presidentes de Diputación, concejales y diputados provinciales del PP han dado plantón al Presidente del Gobierno, al considerar que se trata de un nuevo acto de autobombo: "Es una pantomima más del Ejecutivo de Sánchez".

Los representantes del PP de las entidades locales habían sido invitados por ser miembros de la Comisión de Despoblación y de la Comisión de Desarrollo Rural de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Sin embargo, han declinado la invitación con el fin de visibilizar su "hartazgo" hacia un Ejecutivo "que tiene abandonadas a las entidades locales desde el principio de la pandemia".

"Quieren nuestro respaldo a un Plan en el que, durante su tramitación, no han querido contar con nuestra opinión", ha asegurado la alcaldesa de Celadas (Teruel) y vicepresidenta de la Comisión de Despoblación de la FEMP, Raquel Clemente.

Un plan sin objetivos ni concreción

Según han denunciado, este plan se ha hecho "de espaldas a municipios y provincias" y "no presenta ni objetivos ni concreción en las medidas, no dice dónde se va a actuar, no establece plazos ni calendario de actuaciones, no cuenta con mecanismos de seguimiento, ni se sabe de dónde sale el presupuesto".

Por ello, los representantes municipales del PP han firmado un documento en el que rechazan acudir a Moncloa y explican los motivos que les han inducido a adoptar esta decisión. En este texto, los populares insisten en que "no se pueden hacer políticas de impacto real en el territorio, sin contar con el territorio, y sus legítimos representantes".