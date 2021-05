El Equipo de Asuntos Internos de Podemos ordenó manipular informes para camuflar a los escoltas de Iglesias

El Equipo de Asuntos Internos de Podemos ordenó manipular informes para camuflar la existencia de escoltas. Libertad Digital ha tenido acceso en exclusiva a varios informes internos que muestran que la formación morada incumplía la Ley de Seguridad Privada y empleaba a trabajadores del partido como escoltas personales de Pablo Iglesias.

En plena campaña electoral de las elecciones autonómicas madrileñas del pasado 4 de mayo, trascendía que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska había ocultado la detención de dos trabajadores de Podemos, que se enfrentaron con la Policía durante un mitin de Vox en Vallecas (Madrid), y que realizaban funciones de escoltas al margen de la Ley de Seguridad Privada. Tras ocultar su detención durante 15 días, Marlaska se negaba a investigar si Podemos había incumplido la citada ley. No obstante, esta irregularidad se lleva cometiendo desde el nacimiento del partido hace 7 años con el conocimiento de Iglesias.

En un documento, al que ha tenido acceso LD, elaborado en febrero de 2017 por el entonces responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Raúl Carballedo, se hacía referencia a un incidente del entonces director de Seguridad de la formación, Sergio Illanes alias Manzana, con la Policía Nacional. Concretamente, Illanes avisaba de que existían "irregularidades en la actuación de ciertos compañeros al estar supuestamente actuando como escoltas".

Ante el posible riesgo de una inspección y de que se impusiera al partido una sanción, Carballedo elaboró un informe interno sobre la matriz de riesgo del partido. El objetivo de dicho informe era "dar conocimiento a la Secretaria General de forma periódica sobre situaciones que conlleven riesgo legal, su tratamiento y/o solución, así como de los asuntos que se consideren que puedan tener relevancia organizativa".

En dicho informe, el entonces responsable de Cumplimiento Normativo afirmaba que el área de Logística Transporte era "el encargado de realizar los desplazamientos de los dos principales portavoces, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Esta función le corresponde a un Escolta, debido a las principales funciones que desarrollan: acompañamiento, defensa y protección de personas". Es decir, Carballedo reconocía que empleados del partido estaban efectuando labores de escolta sin cumplir la Ley de Seguridad Privada.

Tras leer dicho informe, el Equipo de Asuntos Internos de Podemos ordenó a Carballedo rehacerlo para camuflar la existencia de escoltas en el partido en situación irregular. LD publica el el primer informe y el segundo modificado, en el que se eliminó la siguiente frase que demostraba la existencia de escoltas en Podemos: "Esta función le corresponde a un Escolta, debido a las principales funciones que desarrollan: acompañamiento, defensa y protección de personas".

Los informes internos de Podemos sobre los escoltas.

Recordamos que el artículo 38 de la Ley de Seguridad Privada establece que "los servicios de seguridad privada se prestarán únicamente por empresas de seguridad privada, despachos de detectives y personal de seguridad privada. Los vigilantes de seguridad, escoltas privados y jefes de seguridad desempeñarán sus funciones profesionales integrados en las empresas de seguridad que les tengan contratados". El incumplimiento de dicha Ley puede acarrear sanciones administrativas de hasta 600.000 euros.

Iglesias permitió incumplir la Ley de Seguridad desde 2014

Tal y como publicó en exclusiva LD, el exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, permitió que Podemos incumpliera la Ley de Seguridad Privada desde el año 2014. Así se reflejaba en un email enviado por el entonces director de Seguridad de Podemos, Sergio Illanes alias Manzana a la entonces cúpula del partido. Concretamente, a Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero y Luis Alegre.

En dicho correo electrónico, el entonces director de Seguridad del partido alertaba a Iglesias y al resto de dirigentes de la formación morada de que en sus apariciones públicas no hablasen en ningún momento de personal de seguridad del partido, porque al no haber contratado a una empresa de seguridad les "podría acarrear problemas". Tres días después, el 30 de octubre de 2014, Iglesias contestaba dicho email con un escueto "ok".

Por lo tanto, Podemos lleva incumpliendo la Ley de Seguridad Privada desde el 2014 con el conocimiento de Iglesias y en el 2017, el Equipo de Asuntos Internos de Podemos ordenó manipular un informe que demostraba tal irregularidad. A pesar de estos datos, el actual ministro del Interior se niega a investigar estos hechos.