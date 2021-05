ERC y JxCat cierra un 'Govern' con las "deserciones" del entorno de Puigdemont

¿Quién quiere ser conseller? Pudiera parecer que hay bofetadas para formar parte del próximo Govern de la Generalidad presidida por el republicano Pere Aragonès, pero no es así en el caso de Junts per Catalunya (JxCat). El preso Jordi Sànchez, secretario general de la formación de Carles Puigdemont, se ha llevado ya dos chascos de calado. El primero, Elsa Artadi, que pasó no sólo de la consejería de Economía y Finanzas sino también de la vicepresidencia. Ha preferido, dijo, centrarse en su papel como opositora de la alcaldesa Ada Colau.

Las segundas calabazas fueron las de Josep Rius, el que fuera jefe de gabinete de Puigdemont cuando este ostentó la presidencia de la Generalidad. Rius dijo que no a ser consejero de Acción Exterior y Transparencia. Para sustituir a Artadi se cuenta con el exdirectivo de la Caixa Jaume Giró, que una semana antes de que trascendiera su nombre giró visita a Puigdemont en Waterloo. De Acción Exterior se hará cargo Victòria Alsina, exdelegada de la Generalidad en los Estados Unidos. Alsina es además profesora del Centro para la Ciencia y el Progreso Urbano de la Universidad de Nueva York.

Según algunas versiones, Puigdemont ha querido mandar un mensaje con las renuncias de dos personas de su máxima confianza y es que no se fía del desempeño de Aragonès ni de que el nuevo ejecutivo vaya a tener un largo recorrido.

El consejero de la "Nasa catalana"

El actual consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, el neoconvergente Jordi Puigneró, no sólo mantendría el cargo sino que se vería recompensado con la vicepresidencia. De probada fidelidad a Puigdemont, es además el impulsor del "programa espacial" (el envío de un nanosatélite) que en la Generalidad publicitan como la "Nasa catalana". Además, da el perfil de supremacista, xenófobo y antiespañol en su cuenta de Twitter, plagada de exabruptos y "fake news" contra España.

En Salud está confirmado el doctor Josep Maria Argimon, célebre en los últimos días por oponerse a la vacunación por parte de la Generalidad de los agentes de Guardia Civil y Policía Nacional que prestan servicio en Cataluña. En Investigación y Universidades está prácticamente cerrado el nombre de la diputada Gemma Geis, mientras que para Justicia y Derechos Sociales las quinielas incluyen los nombres de Àngels Cabasés (de la ejecutiva de JxCat), la diputada Teresa Pallarès y la directora general de Protección Civil, Isabel Ferrer.

En cuanto a la consejería de Territorio, su actual titular, Damià Calvet es mal visto por el sector más radical de JxCat, pero cuenta con el aval de los presos del partido. También dispone de ese aval Meritxell Budó, titular de Presidencia y portavoz del Ejecutivo de Torra.

Un exsocialista para los Mossos

Muchos menos conflictivo ha sido el reparto de carteras en ERC. La de Presidencia será para Laura Vilagrà, aunque no está decidido si actuará también como portavoz. Teresa Jordà se mantendrá en Agricultura con la suma de Acción Climática, área de nuevo cuño. El expresidente del Parlament, Roger Torrent, será el nuevo consejero de Empresa y Trabajo. La patata caliente de Interior es para el exdirigente del PSC Joan Ignasi Elena, que con el inicio del proceso separatista decidió aproximarse a ERC y abandonar su partido. En Educación, Josep Bargalló será sustituido por Josep González Cambray, en la actualidad responsable de los centros públicos en la misma consejería. Salvo sorpresa, la todavía consejera de Salud, Alba Vergès, será recompensada con la consejería de Feminismos e Igualdad. En un principio, esa consejería de nuevo cuño había sido diseñada para la diputada de ERC y escritora Jenn Díaz, que podría ocuparse de Cultura.

Los caídos y Junqueras otra vez

Quienes no repetirán serán Chakir El Homrani, que ocupaba la consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, troceada ahora en varios departamentos. El Homrani figuraba en todas las quinielas para dejar el Govern después de su desastrosa gestión de las residencias de mayores durante la pandemia. Tampoco Bernat Solé, que ocupaba Exteriores, Ester Capella, de Justicia, Miquel Sàmper, de Interior, Ramon Tremosa, de Empresa y Conocimiento, y Àngels Ponsa, de Cultura.

Este lunes tomará posesión Pere Aragonès y de nuevo está prevista en el acto la presencia de Oriol Junqueras, con otro permiso penitenciario. Será un acto sobrio, en el patio de los naranjos, al aire libre por razones de higiene.