Génova "busca carroña" para "torpedear" a Ayuso

El Mundo

"El Rey de Marruecos busca apoyos en EEUU con 11 lobbies mientras España no tiene ninguno". No hace falta tener lobbies para condenar que un gobierno arroje a niños al mar.

Dice el editorial que "la reciente crisis entre España y Marruecos, alevosamente diseñada y provocada por la monarquía alauí para desestabilizar y dividir al Gobierno y advertir a los españoles sobre sus ilegítimas pretensiones territoriales, ha puesto en evidencia la escasa relevancia diplomática de España en la escena internacional. Nuestro país forma parte de la Unión Europea y de la OTAN, y sin embargo no ha recibido un cerrado, contundente e inequívoco apoyo ni de EEUU —cuyo nuevo presidente, Joe Biden, aún no ha llamado a Pedro Sánchez desde su proclamación— ni de todos sus socios comunitarios, en especial de Francia". Eso retrata a EEUU y a Francia.

Iñaki Gil dice que "el Gobierno español no se entera ni de lo que pasa a la puerta de su casa, Ceuta. ¿Detectó el CNI que cinco mil marroquíes se disponían a entrar en Ceuta? ¿Ha dimitido alguien? Los que no vieron venir la mayor pandemia en un siglo, ni la oleada sobre Ceuta han diseñado, eso sí, la España de 2050. Dios nos libre". Mejor que nos libren las urnas.

El País

El periódico sanchista no se cansa de darle lametones al jefe. Hoy se deshace en elogios por lo bien que lo ha hecho el Gobierno en la crisis de Ceuta.

"Marruecos ha tenido que replegar velas en su intento de establecer un pulso con España y la Unión Europea. La rápida y firme reacción tanto del Gobierno español como de la Unión Europea mostró desde el primer momento que el órdago era un error y estaba condenado al fracaso". Bueno, bueno, que el tema no ha acabado.

Sobre el criminal que Laya se trajo a Logroño, dice que "si Rabat pudo sentirse agraviado por no haber sido informado, la respuesta debía haber sido diplomática y en ningún caso a través de la vía de los hechos consumados utilizando además como arma de presión una cuestión tan sensible como la inmigración. La maniobra se ha vuelto contra el propio Gobierno de Marruecos, que ha aparecido ante la comunidad internacional como un poder arbitrario capaz de utilizar sin escrúpulos el deseo de emigrar de sus propios ciudadanos y poner en riesgo la vida de miles de menores con los que tiene un especial deber de protección". Hechos que su adorado Biden no ha condenado, por cierto.

"Hay que resaltar dos consecuencias positivas: que Europa ha respondido con firmeza en la protección de sus fronteras exteriores y que la unidad política es la mejor respuesta ante un embate como este y la mejor forma de dejar sin oxígeno el discurso xenófobo de la ultraderecha". Vamos, que el editorial era para atizar a Vox.

ABC

"El PP toma impulso tras el 4-M y supera al PSOE". Dice Ignacio Camacho que todo empezó en Murcia. "Los estrategas que urdieron aquella fallida moción de censura no podrán arrepentirse lo suficiente de las consecuencias de su chapuza. Su torpe intriga ha provocado una sacudida del tablero tan brusca que compromete la comodidad con que el sanchismo pensaba disfrutar de la legislatura. El sanchismo se enfrenta a una aceleradísima erosión antes de atravesar el ecuador teórico de su mandato".

"Ese turbodesgaste se va a convertir en una losa para Sánchez, que sólo podrá recuperar terreno con éxitos tangibles, reales", porque "agitar el fantasma de Vox no le servirá de mucho mientras sus socios naturales sean Podemos y los separatistas catalanes". Es incomprensible que no calculara que esas amistades peligrosas le iban a pasar factura. ¿Creyó que nos íbamos a olvidar de sus mentiras?

"Empieza a cundir la sensación de que en el subsuelo sociológico donde se fraguan los vuelcos electorales está asentándose la idea de desalojarlo del poder cuanto antes". Mejor hacerse a la idea de que nos quedan dos años de Sánchez. Si no, se va a hacer muy largo.

Juan Pablo Comenarejo también cree que "el 4-M las urnas certificaron el cambio". "Con la encuesta de ABC en la mano, a Casado le puede pasar como al Atleti cuando la Liga no estaba ganada tras 50 puntos en la primera vuelta. Se ve al triunfo de cara y la ansiedad por ganar transpira en cada ataque". Es que el hombre no se ha comido una rosca desde que ganó las primarias del PP.

La Razón

Otra encuesta para endulzar el comienzo de la semana a Casado. "PP y Vox ya suman mayoría absoluta en España". Dice Marhuenda que "el desgaste del gobierno es consecuencia de muchos errores, pero hay que tener en cuenta, además, la contundente victoria de Ayuso, que algunos quieren minimizar, que ha permitido que se recupere el orgullo de votar o ser del PP". "Hasta ese momento, la moción de censura, la exageración de los escándalos de corrupción y los ataques sistemáticos de la izquierda hizo que resultara más atractivo votar a otras formaciones. Esto se ha acabado y ha sido gracias a la presidenta madrileña".

Pues bien, cuenta Carmen Morodo que en Génova maquinan cómo jorobar a Ayuso y volver a hundir al PP.

"No muy lejos de la Puerta de Sol han empezado a rastrear material para torpedear al hombre fuerte de Isabel Díaz Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, está en la diana". El tío que ha conseguido la histórica victoria del PP en Madrid y se lo quieren cargar.

"Aunque encontraran lo que no encontrarán, no hay nada que hoy haga que pierda sus súper poderes al lado de Ayuso. Aun así, los rastreadores seguirán buscando carroña, y no sorprende a estas alturas que los que trabajan para que caiga el ideólogo de Ayuso estén dentro de las siglas del PP. Molesta su autonomía y da miedo su sombra". De verdad, Teo, que tienes serrín en el cerebro.

"El objetivo es interferir en su gobierno. A poder ser nombrarle consejeros y meter dentro de gabinete los ojos y las manos que garanticen que Génova manda también sobre la Puerta del Sol". Casado, si tienes dos dedos de frente y quieres llegar a Moncloa alguna vez, deja en paz a Ayuso. Y si quieres dar un golpe de autoridad, mejor cárgate a Teodoro, no sirve más que para enredar.