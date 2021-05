'La Vanguardia' suelta lastre separatista con el despido de Pilar Rahola

Conmoción en Junts per Catalunya (JxCat). La Vanguardia ha despedido a Pilar Rahola, la vocera posconvergente en el diario del conde de Godó. Después de catorce años, la empresa editora del periódico barcelonés ha decidido soltar lastre y girar un tanto sus posiciones editoriales. Rahola, portavoz del proceso separatista y de los gobiernos de Mas, Torra y Puigdemont ha sido fulminada. JxCat pierde así una tribuna fundamental para la difusión de sus tesis.

Pilar Rahola confirmaba anoche el despido en Twitter con el siguiente mensaje: "Sí. La Vanguardia no publicará más artículos míos. Sí. Es por motivos ideológicos y políticos. No. No he aceptado las peticiones de cambiar mis planteamientos, ni suavizarlos. No. No es el primer intento de echarme. Sí. La decisión viene de arriba del todo y de más allá".

Medios independentistas vinculan el despido con la constitución de un gobierno autonómico liderado por ERC, toda vez que la columnista se había mostrado sumamente crítica con el partido de Oriol Junqueras y Pere Aragonès al tiempo que agudizaba su dependencia de JxCat. Rahola mantiene de momento su puesto de tertuliana en Rac 1, la emisora del grupo de La Vanguardia de marcado sesgo separatista y altavoz del independentismo.

Nada más trascender su despido, personajes como Carles Puigdemont y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, han expresado su apoyo a la periodista. Así, Puigdemont ha asegurado en Twitter: "Querida Pilar, gracias por escribir como una mujer libre hasta el último día. Algunos, en Madrid y más cerca también, te quieren en silencio o con sordina. Continúa escribiendo, continúa hablando. Con acuerdos y desacuerdos, no podemos ser si no somos libres".