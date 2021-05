"El autoritarismo del Gobierno contra Vox es inquietante"

El Mundo

"Sánchez espera al verano para limitar el efecto de los indultos". Hasta Bielorrusia se merece un titular en la portada, el ataque al tercer partido del Congreso español, no.

Editorial sobre los indultos. "Ayer fue el turno del ministro Juan Carlos Campo, que erosionó en público una vez más la acción de la Justicia que da nombre a su departamento y avanzó el argumentario sanchista que blanquea la medida de gracia para quienes han perpetrado el mayor delito de la historia reciente contra nuestra unidad territorial, garantía fundamental de nuestra libertad e igualdad". "Desde hace una década toda cesión política y económica al separatismo ha servido únicamente para envalentonarlo más. Cebar la próxima intentona con la impunidad de la anterior no es justo ni inteligente. Solo la supervivencia parlamentaria de Sánchez explica esta humillación". Sánchez está en las últimas, aunque él no lo quiera ver.

Raúl del Pozo dice que "el presidente del Gobierno se expone a quedar achicharrado, como le ha recordado Francesc de Carreras, si se deja enredar por el nacionalismo tóxico en la mesa del diálogo y en la concesión de indultos, cuando no han cumplido ni la mitad de las condenas y no han expresado arrepentimiento, sino arrogancia". "Pablo Casado ha declarado que, si Sánchez suelta a los presos del procés, la legislatura habrá acabado. No se puede soportar que los que han hundido su país sigan torciendo la vara de la justicia". Y si no los suelta perderá sus apoyos y también habrá acabado la legislatura. Cuenta Ketty Garat que en el Gobierno conviven "partidarios, detractores y pragmáticos" de los indultos. Los últimos "apelan a que, si hay que hacerlo, se haga cuanto antes para que dé tiempo a olvidarse de esta decisión de aquí al final de la legislatura en diciembre de 2023". Sánchez ya indultó a los golpistas al pactar con ellos y eso no se va a olvidar, no hay vuelta atrás. Si en 2021 Sánchez está achicharrado, en 2023 será un cadáver andante.

Fernando Lázaro narra en páginas interiores el ataque a Vox organizado desde el Gobierno. "Cientos de radicales se concentran ante el hotel de Ceuta donde estaba Abascal y boicotean el acto de Vox". "La concentración contra Vox no fue disuelta por la delegación y los radicales casi logran acceder al mismo hotel donde se alojaba Abascal". Vamos, que a Abascal le prohibieron un acto político pero los radicales no tuvieron ningún problema en apedrear a Vox.

"Los grupos políticos de la Asamblea de Ceuta (PP, PSOE, MDyC y Caballas) firmaron un escrito arropando la prohibición del acto de Vox en aras a que no se produjeran situaciones de tensión en Ceuta". Mientras, alentaban a los radicales para que atacaran a Vox, el partido más votado en la ciudad autónoma. Una idea genial, oye.

El País

"El PP amenaza al Gobierno con recurrir los indultos del procés". ¿Amenaza? El PP está en su derecho de usar los recursos que le concede el estado de derecho, creo yo. Este periódico es cada día más agresivo, más autoritario y más dictatorial. Ya no respeta ni la ley.

"Cientos de personas gritan ¡fuera de Ceuta! a Santiago Abascal" en una "protesta improvisada". Jajajaja. Tan improvisada como lo de Vallecas, no nos hagan reír.

"La tensión en Ceuta, donde este lunes se ha cumplido una semana del inicio de la crisis migratoria, ha ido en aumento a lo largo de la jornada, azuzada por el partido ultra y el propio Abascal", dice el panfleto sanchista. Y cuenta que el despliegue policial "ha establecido un cordón policial para separar a las decenas de manifestantes congregadas a favor del partido de otro grupo, mucho más mayoritario, que ha acudido a la plaza a protestar por la presencia del líder de Vox en la ciudad". ¿Nos toman por idiotas? Vox ganó las elecciones en Ceuta y no gobierna porque el PSOE apoyó al PP. No nos cuenten milongas, que todos vimos cómo fue recibido Sánchez y cómo Abascal.

A David Trueba se le va la pinza. Son tan, tan sectarios. "No ha sido del todo oportuno que la oposición al presidente Sánchez aprovechara las grietas de un conflicto muy delicado con nuestro vecino Marruecos para meter cizaña. Ya sucedió en la crisis venezolana tras el reconocimiento de Juan Guaidó, cuando las posturas de Casado y Rivera produjeron en muchísimos españoles una sensación de incredulidad pero sobre todo de alivio al saber que no estaban al mando de la diplomacia de nuestro país". Claro, los españoles sentimos un gran alivio al ver que la diplomacia de nuestro país está al mando de una ministra que casi provoca una guerra con Marruecos por traer de manera ilegal a un criminal a un hospital de Logroño. Respiramos tranquilos con Laya.

ABC

"Un president pendiente de los indultos". Prepárense porque mientras no surja otro tema nos van a dar la tabarra con los indultos durante los dos o tres próximos meses. Sí, Cataluña otra vez, qué se le va a hacer.

Ignacio Camacho dice que "con el acuerdo de investidura, la insurrección separatista quedó despenalizada de facto; lo que resta es la diligencia penal, el expediente burocrático que saque a los reos de la cárcel y que tal como marchan los plazos es probable que se sustancie en plenas vacaciones de verano". Que ya lo dábamos por hecho.

Y Álvaro Martínez cree que el Gobierno "trata de ir anestesiando preventivamente a la sociedad para que no se escandalice mucho cuando anuncie el escándalo: que en contra de la opinión del tribunal sentenciador y de la Fiscalía se conceda la medida de gracia a quienes, además, han confirmado que en cuanto salgan de la cárcel volverán a las andadas. Sabe Sánchez la bataola que se va a formar y trata, en fin, de hacer pedagogía en la opinión pública". La sociedad no está anestesiada con el tema catalán, está hasta el mismísimo gorro. Puede que me equivoque, pero la repercusión de los indultos está sobrevalorada. A la gente se la trae al pairo si sueltan a Junqueras o lo dejan en la cárcel.

La Razón

"Indultos del procés: el Supremo delibera hasta el descuento". Dice el editorial que "la prosaica realidad es que la decisión está exclusivamente en manos del presidente de un Ejecutivo en minoría parlamentaria y cuya estabilidad depende de los votos nacionalistas. Por lo tanto, a Pedro Sánchez le toca asumir la máxima responsabilidad y los costes políticos y electorales que, sin duda, acarreará una decisión que la mayoría de la opinión pública no comparte". Ese coste ya está descontado desde que Sánchez pactó con los rufianes.

Francisco Marhuenda defiende a Vox de la tropelía que el Gobierno y la Justicia han hecho con ellos. "La decisión de la delegación del Gobierno en Ceuta de impedir un acto del líder del tercer partido más importante de España es inquietante. No comparto la necesidad de Abascal de hacer un mitin en este momento concreto, pero sí defiendo su derecho a convocarlo. Es muy grave que un apéndice del gobierno decida impedir el ejercicio de un derecho fundamental por criterios de simple oportunidad política". Es dictatorial. Mientras, "las asociaciones musulmanas anunciaron que iban a boicotear el acto de Abascal y la delegación del Gobierno se sometió, porque le interesaba a la izquierda. Eso no lo prohibieron". Están llenando las urnas de votos a Vox. Que Casado tome nota.