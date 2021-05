PP y Cs recuerdan a Sánchez que recurrirán los indultos: "Cumplir la ley no es venganza"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado este martes que "cumplir la ley no es venganza" y que "dar un golpe al Estado no es un valor constitucional", en referencia a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que abre la puerta a los indultos a los 12 condenados del 12-O y ha asegurado que la decisión de si concede los indultos a los presos independentistas la tomará guiándose por los valores "constitucionales de la concordia, el diálogo, y por la superación de la crisis que desgarró la sociedad catalana".

Para Casado, "cumplir la ley no es venganza, defender la unidad nacional no es revancha y dar un golpe al Estado no es un valor constitucional". "Si Sánchez aprueba los indultos recurriremos al Supremo y exigiremos el cambio de la Ley de indultos y del Código Penal contra referendos ilegales", ha avisado el líder del PP en un mensaje publicado en la red social Twitter.

Cs amenaza con recurso contencioso administrativo

En este contexto, el portavoz de Cs, Edmundo Bal, ha avisado a Pedro Sánchez que interpondrán un recurso contencioso administrativo contra los indultos del procès, si es que se aprueban, subrayando que hay muchos precedentes en los que el Supremo ha estimado estos recursos contra una medida del Gobierno.

Bal, en una rueda de prensa en el Congreso, ha cargado contra el Ejecutivo por ir abonando el terreno para que los indultos "caigan en la sociedad española como algo normal" y ha recordado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que "el indulto está para otra cosa, cuando una condena es exagerada o no cumple con la finalidad de la pena porque el condenado está reinsertado", ha puesto como ejemplo, pero no es una medida "para pagar favores a ERC por sostener su gobierno".

No es una moneda de cambio, ha insistido Bal, al recordar además al PSOE que en su código ético está incluido que esta medida de gracia no se puede otorgar a quienes hayan cometido un delito grave, como es el caso de los presos del procés, ha dicho.