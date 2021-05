El presidente de Vox ha contado en Es la Mañana de Federico lo sucedido este lunes en Ceuta donde se les impidió primero una concentración y luego dar una rueda de prensa en la calle. Santiago Abascal ha dicho que "hace un par de días tuvimos conocimiento de la prohibición del acto por parte de la Delegación del Gobierno en Ceuta que está encabezada por la madre de la jefa de Comunicación de Pedro Sánchez y con un argumento delirante. Nosotros comunicamos que íbamos a manifestarnos en un acto público, a través de las redes sociales distintos grupúsculos respondiendo a una planificación política de alguna agencia decidieron que iban a amenazar la celebración del acto. Con lo cual la Delegación ya tenía lo que quería, nos mandó a los sicarios que querían amenazarla y con eso prohibió el acto con excusas de seguridad", por lo que no ha dudado en culpar a la Delegación del Gobierno en Ceuta y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que alegó la incomparecencia de Vox en el recurso de la prohibición del acto cuando, según ha contado, se lo comunicaron por teléfono pero ellos no recibieron nada.

De dicha prohibición ha asegurado que al principio no le dieron demasiada importancia "porque estábamos convencidos de que íbamos a ser amparados por el Tribunal Superior de Justicia y recurrimos. Lo sorprendente es que el TSJA ha mantenido la decisión diciendo que Vox no compareció y lo cierto es que Vox no ha recibido ningún tipo de comunicación para comparecer". Aún así, "decidimos dar una rueda de prensa, pero la empresa que instalaba la megafonía también fue amenazada por la policía que cumplía órdenes y fue programada una contramanifestación que impidió la realización de la rueda de prensa con gritos de Alá es grande y Sánchez, presidente".

Sobre el documento firmado por el PP junto al PSOE y "otros dos partidos de simpatía marroquí", como ha dicho Abascal, ha asegurado que "es un documento que pone trabas a la alternativa política que necesita España. El PP, en vez de pactar con Vox, lo hace con el PSOE y dos partidos de simpatía marroquí". "Que se atrevan a firmar un documento para que un partido se manifieste para protestar deja de relieve el miedo del PP hacia Vox", ha añadido. Y ha avisado que "vamos a ir hasta el final y reivindicando el derecho que tenemos para manifestarnos y vamos a ir contra quien sea el responsable: el Ministerio, la delegada del Gobierno, el TSJ o quien haya prohibido el acto".

También ha mostrado su sorpresa porque "los que gritaban Sánchez presidente tiraran adoquines contra la policía" y lo ha achacado "al orgullo de Sánchez, que no podía tolerar que se nos recibiera en Ceuta como la semana pasada agradeciéndonos lo que estamos haciendo allí".

El presidente de Vox ha reconocido que no se atreve a mojarse sobre si habrá o no un adelanto electoral en Andalucía. Lo que sí ha dicho es que cree "que debe de haber elecciones en Andalucía y estamos presionando al Gobierno de manera leal porque creemos que el Gobierno está en riesgo porque no te puedes fiar de Ciudadanos. Hay que garantizar el cambio y no tengo ninguna duda de que los andaluces volverían a votar por el cambio y no depender de un partido que está en descomposición y que puede salir por peteneras".