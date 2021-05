Aragonés desprecia en público la oferta de indultos de Sánchez y exige "amnistía y autodeterminación"

La respuesta del nuevo presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, a la oferta de indultos de Pedro Sánchez ha sido otro discurso sobre la amnistía y la autodeterminación, esta vez en la toma de posesión de los nuevos consejeros autonómicos. Aragonès desprecia en público el plan del presidente del Gobierno para liberar a los golpistas presos y vuelve a hacer gala de la retórica de máximos. La resolución del "conflicto político" sólo pasa por una ley de amnistía a medida de los condenados por el golpe del 1-O y un referéndum. Todo lo demás queda fuera del programa de la Generalidad.

La constitución del nuevo Govern ha sido el marco en el que presidente regional ha vuelto a insistir en la amnistía y la autodeterminación y ha hecho el encargo a sus consejeros para que trabajen en aras de conseguir esos objetivos. "La nueva Generalitat republicana de independentistas y progresistas es la máxima expresión de Cataluña como nación. No olvidéis nunca que somos una nación y un solo pueblo y que tenemos un gobierno en la prisión y en el exilio", ha arengado Aragonès.

El presidente de la Generalidad ha agradecido a los miembros de su ejecutivo el compromiso y su "vocación de servicio en un contexto tan complejo" y les ha instado a "romper con la mera gestión para lograr la libertad y la felicidad de Cataluña". "Debéis trabajar por la resolución del conflicto con el Estado con la amnistía y la autodeterminación", ha recalcado.

El comienzo del mandato de Aragonès viene marcado por la agenda y los discursos habituales del independentismo. Ayer visitó a los presos y mantiene el tono y la retórica de su antecesor Quim Torra. Según sus partidarios, es para no facilitar a Junts per Catalunya (JxCat) la difusión del discurso sobre la unilateralidad, pero lo cierto es que no hay diferencias entre los objetivos que se marcó Torra y sus discursos y los objetivos y palabras de Aragonès.