El Tribunal Supremo ha presentado su informe oponiéndose a la concesión de cualquier forma de indulto, total o parcial, a los 12 golpistas del 1-O condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia.

En el informe de 21 páginas, cuyo ponente ha sido el magistrado Manuel Marchena, el Supremo rechaza por tanto el indulto al exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras; a los exconsejeros, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Santi Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundò; a la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; al expresidente de la ANC, Jordi Sánchez; y al presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.

Los informes del Alto Tribunal y de la Fiscalía, también en contra de los indultos, no son vinculantes y el Gobierno de Pedro Sánchez podrá indultar igualmente a los condenados si lo decide. No obstante, dichos indultos ya no podrán ser totales, ya que el tribunal sentenciador no aprecia las razones de justicia, equidad o utilidad pública, que estipula la ley.

A continuación, Libertad Digital recopila las claves del informe. Sin duda una de las argumentaciones más relevantes, es que el Supremo recuerda que algunos de los aspirantes al indulto lideran partidos políticos que actualmente "garantizan" la estabilidad del Gobierno y que precisamente el Ejecutivo es quien decide los propios indultos. Una clara alusión al acuerdo de legislatura entre el PSOE de Pedro Sánchez y la ERC de Oriol Junqueras.