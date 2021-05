Rosa Díez: "Está en nuestras manos no indultar a Sánchez, el presidente más corrupto de la democracia"

Rosa Díez ha comentado en #OrganizandoLaResistencia la intención de Sánchez de indultar a los golpistas catalanes. Ha tirado de memoria y ha recordado cómo el PP ganó las elecciones por primera vez hace 25 años "resumiendo su discurso en tres palabras: paro, despilfarro y corrupción". Tres palabras que son muy actuales de nuevo con Pedro Sánchez que ha demostrado que "todo lo que puede empeorar, empeora".

En primer lugar, "el paro no deja de crecer desde que Sánchez está en La Moncloa, y no sólo por la pandemia". A ello se suma "el despilfarro del dinero público con subvenciones a la carta como el caso de Plus Ultra" y por último la corrupción. En este caso la de Sánchez "no es de carácter económica sino política, que es incompatible con la democracia".

Rosa Díez ha enumerado algunas de esas corrupciones políticas. "Puede haber mayor corrupción política que lavar la historia del terrorismo al calificar como como hombre de Estado al terrorista que dirige la marca política de ETA en la actualidad, o indultar a los golpistas condenados en firme por los mayores delitos no sangrientos que caben en nuestro ordenamiento jurídico, o calificar como venganza la exigencia de respetar la ley".

Además ha señalado cómo Sánchez pretende indultar "a sus socios de gobierno, unos delincuentes peligrosos que amenazan con repetir sus delitos". Por todo ello, "Sánchez se ha convertido en el presidente más corrupto de la democracia porque ampara y protege a los protagonistas de las ideologías malditas en cualquier democracia del mundo, el terrorismo y el golpismo". Dos ideologías que "significan lo mismo, unos con sangre y otros a veces sin ella, atentar contra el orden constitucional y contra la sociedad libre y democrática".

De esta forma, Sánchez está "indultado a plazos a los terroristas y de un plumazo a los golpistas" y "nuestro silencio es complicidad", de ahí que Rosa Díez pida "defender también las instituciones en la calle" ya que "está en nuestras manos no indultar a Sánchez".