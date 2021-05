José María Figaredo (Vox): "Es una infamia que el Gobierno pretenda amnistiar ilegalmente a los golpistas"

José María Figaredo es diputado de Vox por Asturias. Abogado de profesión, es licenciado en Derecho y ADE. Con apenas 32 años, se ha convertido en una de las promesas más fuertes del partido. En esta legislatura se ha convertido en el diputado más activo de los 350 que acoge el Congreso al haber presentado más de 3.200 iniciativas, frente a las cuatro de algunos representantes de ERC. Recientemente su nombre saltó a los medios por el duro enfrentamiento que mantuvo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a cuenta de los impuestos y la corrupción.

¿Cómo entró a formar parte del proyecto de Vox?

En 2013 llevaba dos años trabajando como abogado y veía que España ya estaba en una situación muy complicada. En ese momento comencé a seguir a Santi Abascal y a Alejo Vidal-Quadras por su defensa de España y, cuando anuncian que van a formar un partido, voy al acto fundacional y les digo: "Bueno, dinero no tengo pero la ayuda jurídica que podáis necesitar, me decís". Me ponen en contacto con Javier Ortega y a partir de ahí nos ponemos a trabajar.

Es uno de los diputados más jóvenes pero el que más iniciativas ha presentado de todo el Congreso ¿a qué se debe esa actividad frenética?

Es mérito de estar en un equipo muy bueno, estoy en la Comisión de Industria y la de Transportes, que son de las más activas, además de revisar asuntos en otras seis y, al final, estoy en muchos temas. Como meto la cuchara en muchos platos, me veo involucrado en jaleos muy distintos. Ni siquiera soy de los diputados más jóvenes del grupo parlamentario de Vox.

La Ley de Memoria Histórica es la Inquisición del S.XXI

Le hemos visto en momentos clave para el partido: el recurso de Vox contra la Memoria Histórica o la visita al excomisario Villarejo en la cárcel…

Vox tenía que confrontar la Memoria Histórica y yo me presenté voluntario. Hice equipo con Joquín Robles e Iván Espinosa de los Monteros y empezamos a redactar un primer texto de oposición a la Ley y después un proyecto legislativo. La Ley de Memoria Histórica es muy nociva, se mete en la cabeza de la gente para decirte qué puedas pensar y qué no. Convierte determinadas ideas en ilícitas. Que vengan y te digan que pensar que tu abuelo era una buena persona es un delito, es tremendamente nocivo. Es la Inquisición del S.XXI.

Mientras, el gobierno pretende indultar a los golpistas ¿Qué opina, teniendo en cuenta que Vox estuvo personado en el proceso que les llevó a prisión?

Vox sólo sirvió a uno de los propósitos por los que se había fundado: defender España, el Estado de Derecho y a los españoles. Tenía una obligación moral de presentar esas querellas ya que ningún otro partido lo hizo. Que Sánchez pretenda ahora saltarse la legalidad y amnistiar (no indultar) a unos criminales, algo ilegal en España, es una absoluta infamia. Da igual que Vox lograse esas condenas. Sería una infamia aunque el propio Podemos se hubiese querellado.

Vox plantea salir a la calle, ¿por qué?

Habrá que ver cómo actúa finalmente el Gobierno, pero sin duda, Vox hará lo que tenga que hacer para defender España y la legalidad. Denunciaremos la infamia, la mentira y la ilegalidad del PSOE en el Congreso, en el Parlament, en los ayuntamientos, en las calles y donde haga falta.

¿Hablarán con otros partidos o asociaciones de la sociedad civil para convocar esas protestas?

Por supuesto, quien esté dispuesto a unirse a Vox en la defensa de España es más que bienvenido. Sólo faltaba. Lamentablemente parece que todos los demás partidos están ya renegando. Ya están cobardeando. Los complejos no les dejan actuar y sospecho, ojalá me equivoque, que Vox se quedará solo una vez más.

El diputado de Vox, José María Figaredo. | David Alonso Rincón.

Marruecos agredió a España porque sabe que puede

¿Qué está ocurriendo en Ceuta?

Es una agresión directa de Marruecos disfrazada de emergencia migratoria. Es Marruecos metiéndole un dedo en el ojo a España. Punto. Eso es lo que sucedió. La fiera lleva tanteando a España años: primero un ladrido, después un pequeño mordisco y lo que hizo el otro día fue morder porque sabe que puede. El que le sujetaba la correa a la fiera, que es EEEU, sólo recibe insultos de España. Nuestro país geopolíticamente se colocó a sí misma en una situación de absoluta vulnerabilidad y derivado de eso resulta esta situación con un Marruecos con el que competimos en muchos sentidos.

¿Cuáles?

El campo marroquí está más fuerte que nunca, vendiendo directamente todos sus productos a Reino Unido tras el Brexit, el puerto de Tánger compite con el de Algeciras. La única potencial ventaja competitiva de Algeciras, que es la conexión ferroviaria por el corredor mediterráneo, que conectaría Algeciras con toda Europa, lleva 15 años de retraso. Hasta para eso España está actuando como una imbécil, todos los gobiernos sucesivos de PP y PSOE, da igual. Marruecos ha mordido hoy en la pantorrilla pero mañana puede ir al cuello.

Todos los partidos acusan a Vox de haber ido a provocar.

Saben que Vox tiene un mensaje que tiene mucho sentido, que es razonable. Para el statu quo político, PP y PSOE, es una amenaza, van perdiendo cuota de poder y Vox la va ganando, por eso nos quieren silenciar. En Ceuta, Vox es el primer partido y vienen y nos dicen que el primer partido no puede ir a hablar a Ceuta. Es inexplicable y el PP firma esto.

En las últimas semanas ha saltado a los medios por su enfrentamiento con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que le atacó por ser sobrino de Rodrigo Rato. ¿Qué pensó en aquél momento?

Me importó un pito. Demuestra que no tienen argumentos de ningún tipo. El Gobierno piensa que es el bravucón que te quita el bocata en el colegio y que pegándote una bofetada les vas a dar el bocata, que te vas a acobardar y vas a dejar de discutir con ellos. Que te vas a arrugar, entristecer y callar. No saben con quién han topado.

Las subidas fiscales no implican mayor bienestar social

¿Qué impresión le causó su intervención?

No supo responderme a cuestiones muy técnicas y concretas que le plantee sobre la presión fiscal y el esfuerzo fiscal. Yo le intentaba demostrar que los incrementos fiscales no redundan en mayor bienestar social, como los más de 800 millones de los ERE andaluces, los 53 millones que acaban de regalar a Plus Ultra, los 400 que metieron en Air Europa, que acto seguido la compra Iberia. ¿Eso es bienestar para los españoles? Que me obliguen a pagar peajes en las carreteras para luego regalárselos a Plus Ultra o llevárselo en crudo los corruptos del PSOE…

¿Qué propone Vox en materia fiscal?

José María Figaredo. | David Alonso Rincón.

Somos el único partido que pide sentido común, las cuentas de España deberían llevarse con la lógica de las cuentas de una familia. No puedes gastar más de lo que ingresas, sistemáticamente, como norma. Eso es un suicidio. Cualquier español en su casa lo evitaría, sin embargo, los políticos lo hacen allí donde gobiernan porque no tienen responsabilidad ninguna por los agujeros que van dejando. El político gasta más porque no es su dinero, no lo sufre, porque puede.

El PP también defiende esa tesis.

No, no coincidimos en nada. El PP cada vez que llega al gobierno comete el mismo dispendio o un poquito menos que el PSOE. El PP llegó con una mayoría absoluta y subió los impuestos más de lo que pedía IU. Podía haber vendido los edificios del Congreso y dejar sólo el Palacio del Congreso, podía haber reducido la administración, podía haber cortado todos esos chiringuitos absurdos que crecen como el pan con la levadura y lo que hizo es abrir un poco la puerta del horno para que ese pan no creciese mucho.

Suena a un discurso liberal pero Vox abandonó sus tesis más liberales en Vistalegre II.

No estoy de acuerdo, Vox propone reducir el gasto absurdo pero propone que se defienda la industria española, el campo español, a los trabajadores españoles…no son medidas contradictorias entre sí. Unos partidos deciden gastar en unas cosas y otros en otras. No creo que haya una dicotomía entre derecha e izquierda, que son encajes mentales del S. XVIII o S.XIX, porque la realidad ahora no encaja.

Algunas de esas propuestas implican un aumento del gasto vía subvenciones.

No hablamos de subvenciones, hablamos de facilitar las cosas. ¿Por qué una industria alimentaria tiene que regirse por 17 legislaciones diferentes? ¿Por qué tiene que vigilar que su etiquetado sea diferente en función de una comunidad autónoma u otra? Eliminar esos palos en la rueda no exigiría un mayor coste, simplemente una gestión más simple, eso sí, quitando pequeñas cuotas de poder a los caudillos o barones autonómicos.

El Gobierno defiende que en España pagamos menos impuestos que en el resto de Europa ¿es así?

No, el Gobierno cuando habla de la presión fiscal sólo habla de los impuestos, no tiene en cuenta las tasas, las cotizaciones a la Seguridad Social, los peajes…se fijan en la letra pequeña. Eso es una trampa. España está muy por encima de la zona euro porque lo que hay que mirar es el esfuerzo fiscal, el porcentaje que pagas con respecto a tu renta. No es lo mismo cobrar un 37% al que cobra 100.000 euros que al que cobra 20.000. Si pones una presión fiscal en España igual a la de Dinamarca, estás haciendo un pan como unas tortas.

En el resto de Europa las empresas públicas son rentables

¿Es compatible recortar impuestos con mantener el actual Estado del Bienestar?

Sí, sin duda, la prueba es que el gasto de bienestar, estrictamente gasto de bienestar, como mucho rondaría el 50% del gasto en los PGE, que son las partidas dedicadas a Seguridad Social, pensiones y una parte de las inversiones del Estado. Por ejemplo, hay una partida destinada a entes públicos de 6.000 millones de euros en la que está incluida RTVE que recibe 1.500 millones de euros al año, RENFE otros 1.500.

¿Qué propone Vox?

Eliminar gasto superfluo.

¿Qué es gasto superfluo?

Gasto como el de RTVE, ¿por qué pasa de ser una compañía casi rentable, de recibir 500 millones, que ya está bien, a recibir 1.500? ¿por qué en Francia, Alemania o Italia las compañías públicas ferroviarias son rentables y en España no? ¿Cómo puede ser que todos los servicios de mensajería que operan en España como UPS, DHL, sean rentables y Correos no lo sea? Es lo mismo que con las Cajas de Ahorros, cuyos consejos de administración estaban compuestos por políticos, Pedro Sánchez entre otros, que estaba el de Caja Madrid.

Es diputado por Asturias, ¿Qué problemas afronta esta comunidad?

Asturias tiene muchísimos problemas, el primer problema es el paro juvenil que, al contrario que en otras comunidades, supone un invierno demográfico. En el último año, Asturias perdió 10.000 habitantes, tiene hoy menos habitantes que en 1920. Es surrealista.

La gente escapa de Asturias porque no hay futuro

¿A qué se debe?

¿Por qué la gente escapa de Asturias? Porque no hay futuro, vivimos en una Asturias fantasma, que tenía industria, que tenía fuerza, con una grandísima densidad demográfica, que vivía gente, nacía gente y, a día de hoy, es todo lo contrario por una gestión socialista eterna, nefasta. En Asturias falta trabajo y se percibe como muy complicado labrarse un futuro. Emprender en Asturias, por culpa de la administración socialista, es muy difícil.

José María Figaredo. | David Alonso Rincón.

En medio de esos problemas, pretenden imponer el bable.

Se están inventando un idioma que llaman el asturiano, no existe un idioma asturiano, en todo caso existen tantos bables diferentes como valles hay en Asturias. Han inventado pagado con dinero público, un idioma refrito que intentan vendernos y convertirlo en oficial. Generas una necesidad y te eriges en el único capaz de suplirla. En términos de márquetin, la jugada es perfecta. Con fondos públicos incentivas esa sensación de necesidad y acto seguido te levantas con la bandera para suplirla.

¿Están copiando el modelo nacionalista de Cataluña o País Vasco?

Sin duda, se miran en el espejo de los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos. En Galicia el ejemplo es perfecto, han logrado una mayoría absoluta utilizando el elemento lingüístico como llave. Crean una serie de pseudo funcionarios del bable, una casta que vivan de las subvenciones que luego les vota. Uno de los mayores defensores del bable en Asturias es el portavoz de Podemos en la Junta del Principado, nacido en Huesca, educado en Huesca y que apareció en Asturias a hacer un doctorado y ahora es el mayor defensor del bable.

¿Qué solución hay para Asturias?

Asturias lleva bajo el telón de acero del PSOE más de 30 años, vive subvencionada todavía por la minería. Eso mata la iniciativa privada porque el camino de la subvención es más fácil, aunque es artificial. Hay que cerrar ese camino y desbrozar el del emprendimiento. En los puertos asturianos, una gestión nefasta y corrupta hasta las cejas hizo que los puertos de Avilés y Gijón, que eran top a nivel nacional, estén en una situación lamentable.