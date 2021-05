Vítores y aplausos al Rey en un Día de las Fuerzas Armadas limitado por el Covid

El Día de las Fuerzas Armadas ha vuelto a las calles españolas. Dos años después de su última celebración en Sevilla, tras la suspensión el año pasado a causa de la pandemia de coronavirus, Madrid ha sido el escenario de un acto muy limitado para evitar que pudiese ser una fuente de contagios. El Ministerio de Defensa, pues, mantiene su deuda pendiente con Huesca, donde debió celebrarse en 2020. Si todo marcha bien, podría ser el escenario del DIFAS de 2021.

No ha habido grandes desfiles terrestres. Los blindados y los carros de combate no han salido de sus cuarteles. Tampoco las unidades habituales en estos actos. No ha habido Tercio de la Legión, ni ha habido Tabor de Regulares, ni tampoco Cazadores de Montaña. Y eso que la participación de las dos primeras en el caos migratorio provocado por Marruecos en Ceuta podría haberles hecho recibir un calor muy especial por parte de los ciudadanos congregados.

Tampoco ha habido desfile aéreo. Hace dos años en la capital andaluza participaron en este día de celebración un total de 85 aeronaves de ala fija y rotatoria de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Éste sábado los únicos aparatos que han surcado los cielos han sido los de la Patrulla Águila del Ejército del Aire.

El acto ha dado comienzo unos minutos después de las 11.30 horas, con la llegada de Felipe VI –que portaba el uniforme de capitán general del Ejército del Aire– a la céntrica plaza de la Lealtad de Madrid, donde se encuentra el monumento dedicado a los caídos por España, conocido hasta 1985 como el obelisco o monumento a los Héroes del Dos de Mayo, y donde hay un pebetero con una llama permanente.

El recibimiento al Monarca ha sido unánime. Aplausos, vítores y gritos de ¡Viva España! y ¡Viva el Rey!. También ha habido gritos de afecto para la reina Letizia.

Ha sido el momento en el que Felipe VI ha recibido honores militares y ha pasado revista a un batallón mixto de las Fuerzas Armadas. Ha procedido entonces a saludar a las autoridades, entre las que se encontraba la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; o el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón.

También estaban presentes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. No ha estado, sin embargo, Pedro Sánchez, pues los presidentes del Gobierno no suelen acudir a este acto.

El acto ha continuado con un emotivo homenaje a los caídos. Varios militares han llevado los guiones y banderas de las unidades presentes junto al monumento. También una corona de flores, que el propio Monarca ha ayudado a depositar. Ha sido el momento en el que los presentes han entonado ‘La muerte no es el final’, el emotivo himno con el que se recuerda a los caídos. Tras el toque de oración, la tradicional salva.

Ha sido entonces cuando la Patrulla Águila del Ejército del Aire ha hecho su primera aparición dibujando la bandera nacional sobre el cielo de la capital. Una escena que ha levantado fuertes aplausos entre el público congregado. A continuación ha comenzado un mini desfile terrestre, en el que ha participado un batallón mixto compuesto por cinco compañías: Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire, Guardia Civil y Guardia Real.

Finalizado el acto, el Rey de España ha procedido a abandonar la zona a bordo de uno de los vehículos de la Casa Real. El público, una vez más, ha vitoreado y aplaudido al Monarca, como ha venido realizando durante todo el acto. La Patrulla Águila se ha quedado un rato más por Madrid, realizando alguna pasada más por diferentes puntos de la capital para disfruto de los ciudadanos de la capital.