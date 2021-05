Miles de médicos que acaban de hacer el examen MIR que les capacita para acceder a la especialización protagonizaron el pasado martes una protesta frente al Ministerio de Sanidad. El motivo, un cambio en la forma en la que acceden a su plaza de residente: desde este año será telemática y no presencial, algo a lo que se resta importancia desde Sanidad y que de hecho se califica como "eficaz" y "transparente" pero que para los MIR, denuncian, supone elegir "a ciegas" la plaza donde pasarán los próximos cinco años. Y lo que podría parecer un conflicto menor, burocrático, lleva camino de convertirse en una pesadilla para la ministra, Carolina Darias.

El año pasado, en lo peor de la pandemia, el Ministerio ya intentó hacer telemática la elección de las aproximadamente 8.000 plazas de MIR. Su orden fue tumbada por el Supremo. En esta ocasión, el Ministerio ha incluido la elección telemática en una resolución de la Dirección general de Ordenación Profesional del Ministerio y desde Sanidad se escudan en que lo ampara el artículo 22 de la ley de ordenación de profesiones sanitarias. Afirman que con este nuevo método todo será más "eficiente"y "eficaz", que es legal y que ya no se puede cambiar. Pero los MIR lo niegan y hablan de una "pesadilla" en la elección de las plazas. Su principal denuncia es que cuando el sistema era presencial, tenían la opción, al llegar su turno, de ver qué vacantes se habían cubierto y ajustar su lista de peticiones en el último momento. Ahora, cada aspirante tiene que completar su lista (con varios miles de opciones en algún caso si no quieren quedarse fuera), enviarla a través de la web y esperar a ver qué ocurre cuando se adjudiquen en turno único.

A las quejas que ya tenían se suma ahora que la web "no funciona", según cuenta a LD Alejandro Cuéllar, de la organización FSE Unida. El proceso ha comenzado esta semana y hay quien ha tratado de seleccionar una especialidad en más de una autonomía y no lo ha conseguido. A otros les da error de forma sistemática al tratar de guardar. Afirma que hay "200 especialidades en Andalucía en busca y captura", cientos de casos de personas a las que se les "cuelga" el ordenador en pleno proceso o que no consiguen ordenar sus opciones… "Esto no funciona", dice Cuéllar, que afirma que técnicos del ministerio reconocen que la web "ha petado" ante el aumento de peticiones. La página no es nueva, ya existía para quien no podía acudir de forma presencial, pero según Helen Nisa, de la Asociación MIR España, no estaba preparada para una elección cien por cien telemática y por ello se está produciendo el aluvión de problemas en los últimos días. Desde el Ministerio están dando respuestas, denuncia Cuéllar, como "apaga y enciende el ordenador". Las redes están llenas de opositores contando su caso.

Dudando entre Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria y las Palmas de Gran Canarias.#3DiasSinMiLista #SanidadNoFunciona @FSEunida pic.twitter.com/Cs69FbG3Xz — Oscar (@oscampos96) May 28, 2021

Ayudando a mi esposa a realizar la solicitud de plaza, más de 3 hora. Para que se cuelgue. Vamos por el quinto intento. ES VERGONZOSO @AsociacionMIRe @CarolinaDarias @FSEunida @sanidadgob pic.twitter.com/YwyqeObjDG — José Luis Cotrina Lino (@cotrina_lino) May 27, 2021

Día 2. La mayoría de las veces la web no carga las especialidades, y cuando lo hace, las esperas para alternar entre la lista de elegibles y tu lista son de varios minutos. La verdad que facilita mucho ordenar 7 mil plazas. #FSEconGarantias #FSEunida #FSEenlucha pic.twitter.com/iNH8QesUPr — Bestia de Dompablo (@10Chema10) May 27, 2021

Entre las situaciones personales que se complican por el nuevo sistema citan la casi imposible conciliación: con el sistema antiguo, las parejas conseguían destinos similares acudiendo ambos al turno del que tenía la nota más baja. Sanidad les ha respondido con la colocación de una casilla de conciliación en la web y la recomendación de que las parejas hagan "listas iguales", pero según Cuéllar no funcionará si las notas de corte de cada uno son dispares. Nisa cita el problema de especialidades como la de los médicos de familia, con un déficit permanente de médicos y que ahora se podría enfrentar a más vacantes: el sistema antiguo permitía ajustar la elección de la plaza al conocerse en tiempo real qué áreas de salud tenían puestos pendientes de adjudicar en los centros de salud deseados. Ahora, denuncia, es imposible calcular qué centro de salud podría corresponderte y alertan de que habrá más renuncias.

El encontronazo en el Senado

Los MIR reclaman que se cambie el sistema aunque el tiempo corre: el día 16 de junio acaba el plazo y el 30 los nuevos residentes tendrán que incorporarse a sus puestos y "sin vacunar", otra de sus quejas. Tras la manifestación, la ministra insistió en que el sistema funcionaba en una comparecencia en el Senado donde trató de desmentir las acusaciones de los opositores. Varios de sus representantes acudieron a escucharla invitados por un senador y aprovecharon para tratar de trasladarle sus quejas en el pasillo de la Cámara alta en el momento en que salía de la comisión. Cuéllar relató a LD cómo fue el encuentro: cuando le dijeron que sí era legalmente posible cambiar el proceso su respuesta fue ‘tú eres médico, no tienes ni idea de leyes, cállate’. Él y sus compañeros insistieron en sus quejas e intentaron rebatir algunas de las frases que había lanzado en la comisión pero les hizo un "desaire" y se marchó, afirma.

Protesta de los MIR frente al ministerio | EFE

Este lunes tendrán una reunión en Sanidad mientras los MIR preparan sus próximas protestas. Mientras, denuncian las medias verdades de Darias: en el Senado afirmó que el año pasado el 77% hizo su petición telemáticamente, "obviando que la mayoría" acudió luego a Madrid a ratificarla en tiempo real. También se quejan de que les comparen con lo que se hace en otras oposiciones: señalan que se trata de un puesto de formación en el que no hay posibilidad de traslado en el tiempo que dura la residencia.

Nadie entiende a Darias

Si todos los opositores están en contra y todas las asociaciones y sindicatos médicos les apoyan, ¿cuál es el motivo de haber cambiado un sistema con el que había cierto consenso? En Sanidad alegan que es por la pandemia pero el portavoz de FSE Unida lo pone en duda: señala que el año pasado, cuando la situación era mucho peor, hubo "turnos" y "orden" y recuerda otras "fotos" peores que se han visto este año, como la manifestación del 1 de mayo con los ministros al frente. El representante de los MIR habla de "revanchismo" para explicar la "cerrazón" de la ministra después de que el año pasado los jueces tumbaran su sistema. Y afirma que su actitud no la entiende nadie, "ni su grupo parlamentario" ni tampoco los consejeros autonómicos, que les trasladan su apoyo y a los que les está amenazando, afirma, con "incorporaciones tardías" de los MIR. Hasta "gente del ministerio nos apoya, nos dicen ‘os entendemos’". Nisa incide en que "el porqué" de este cambio "no lo sabemos", si es "por una cuestión económica"… Sí apunta que cuando les han explicado los problemas que se están generando "ni atienden a razones, ni escuchan".

Esa "cerrazón" que denuncian los MIR le ha costado a Darias esta semana la crítica unánime del sector médico, la imagen de las protestas frente a Sanidad, con una canción personalizada incluida, el encontronazo en el Senado y también que varios médicos la llamaran "mentirosa" cuando salía de un acto en Canarias.

🔴 Algunos de los presentes a la salida del Parlamento de Canarias han increpado a la Ministra @CarolinaDarias en protesta del sistema web de adjudicación fallido, y han sido identificados por la policía. pic.twitter.com/XzSDTMGgO0 — FSEunida (@FSEunida) May 28, 2021

El patinazo con AstraZeneca

Unas imágenes que llegan en unos días también complicados para la ministra por otro asunto: AstraZeneca. Tras semanas de bandazos sobre una vacuna que primero fue recomendada para menores de 60, luego suspendida por los trombos y después reservada para los ciudadanos de entre 60 y 69, finalmente desde Sanidad se recomendó poner Pfizer a las personas pendientes de segunda dosis con la opción de rechazar ésta y ponerse la vacuna anglosueca. La consecuencia inesperada para Sanidad fue que los ciudadanos afectados están eligiendo masivamente Astrazeneca y el ministerio reaccionó regañando a las CCAA que aconsejaban esta vacuna y aireando los casos de trombos y fallecimientos que se habían producido en España.

Como en el caso de los MIR, también está asombrando el empeño de Sanidad con AstraZeneca hasta el extremo de intentar demonizarla aunque se especula con que la razón de fondo del malestar de Sanidad sea que no haya dosis suficientes.

En la Comunidad de Madrid, según reconocía este viernes el viceconsejero Antonio Zapatero En Casa de Herrero, están atónitos y "le damos vueltas porque no lo entendemos". "No es una razón ni médica ni técnica", apunta. También en este asunto muchos médicos y sanitarios están exprensando públicamente su estupor ante la actuación del Ministerio y su forma de comunicar.