Los socios de Sánchez aplauden los indultos y demonizan la unidad de la derecha en Colón

El sector de Unidas Podemos en el gobierno de coalición aplaude los indultos a los secesionistas condenados por el procés. Tanto Podemos como Izquierda Unida han comprado el argumentario de Pedro Sánchez y defienden el uso de "todos los instrumentos que estén al alcance" del Gobierno para "volver a la senda de la política". También han criticado la asistencia de PP, Cs y Vox a la concentración convocada el 13 de junio por la plataforma Unión 78 para protestar por los indultos y apoyar al Poder Judicial.

Desde Podemos se mantienen firmes en lo que siempre han afirmado: "Los líderes independentistas no tienen que estar en la cárcel, sino en las instituciones haciendo política". Además, insisten en que "es necesario abandonar la vía judicial y apostar por la vía del diálogo para encauzar el conflicto político en Cataluña" porque la "normalidad política resulta imposible mientras los líderes independentistas se encuentren en la cárcel".

Sin embargo, los líderes de Podemos no resultan tan elocuentes en lo relativo a la concentración del próximo 13 de junio. Parco en palabras, el portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echenique, ha insistido este lunes en rueda de prensa que "no toca" hablar de indultos y únicamente se ha limitado a afirmar que la asistencia de PP, Cs y Vox a la protesta en Colón no les "sorprende".

En rueda de prensa telemática, la portavoz federal de IU, Sira Rego, asegura que es cuestión de abrir "espacios de sensatez" y emplear todos los medios legales al alcance para llevar "al terreno de la política" la solución al "conflicto catalán". También ha destacado que esta medida de gracia es un "instrumento legítimo" del Gobierno, que se ha utilizado históricamente por parte de otros ejecutivos y "muy particularmente" por los dirigidos por el Partido Popular.

Rego también ha reprochado al PP sus constantes intentos de "deslegitimación" de esta medida de gracia para alimentar la "política del odio". Un comportamiento que, en su opinión, denota que cuando "no controla la partida ni son ellos los que reparten las cartas del juego", deciden "no cumplir las reglas de la convivencia y el marco democrático".

Sin problemas para indultar a "ladrones y corruptos"

"Llama la atención, la verdad, esta campaña iniciada por el PP para tratar de deslegitimar un instrumento, que insistimos es perfectamente legítimo y han utilizado en muchísimas ocasiones. No han tenido ningún problema a la hora de indultar a ladrones, a corruptos y a golpistas", ha enfatizado.

Por tanto y ahora que se puede utilizar los indultos para recuperar los "marcos de convivencia" y "recuperar el diálogo" para resolver este conflicto, la portavoz federal de IU ha censurado que el PP siga "tensionando" y "alimentando la política del odio".

Y es que Rego ha opinado que esta estrategia que sigue el PP contra los indultos a los líderes independentistas presos por el referéndum del 1-O busca "tapar" su "mal hacer" en las autonomías donde gobiernan.