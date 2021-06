Un día después de que se confirmara su presencia en la manifestación contra los indultos, convocada por Unión 78 para el próximo domingo 13 de junio en la Plaza de Colón de Madrid, el líder del PP, Pablo Casado, ha participado este martes en un desayuno informativo de Europa Press en el que ha cargado contra con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

En ese acto, al que han acudido la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y también numerosos empresarios, el líder del PP también ha querido mandar un mensaje a "todos los que saldremos a la calle en unos días". Casado ha asegurado que los que se manifestarán el próximo día 13 "tendrán una cita mucho más importante en las urnas".

"Ese tiempo intermedio tiene una tarea esencial: que los españoles pasemos del acto cívico de manifestarnos juntos al acto político de votar unidos a la única alternativa a Sánchez, que ya sólo es el PP", ha asegurado.

Foto con Vox

El presidente de los populares ha sido preguntado también en este desayuno informativo por si el próximo domingo se tomará una foto con el líder de Vox, Santiago Abascal. "A nosotros nos da exactamente igual, nuestra obligación es estar con la España real. Si eso nos hace compartir con otras formaciones un espacio, bienvenido sea. Lo que me daría vergüenza es tener fotos con Bildu".

Casado ha explicado que hay un "globo sonda" de Moncloa que enciende el debate sobre la foto con Vox en la manifestación convocada por la plataforma Unión 78. A este respecto, ha criticado el "reparto de carnets democráticos" que, a su juicio, se está produciendo con el debate de esta manifestación y ha reprochado al Gobierno que los carnets los reparten los "moderados y demócratas".

En privado, en cambio, los populares explican que ven "difícil" esa fotografía con Santiago Abascal ya que "la organización les ha pedido que los políticos no sean los protagonistas". "Pero si se ven, se saludarán", añaden desde Génova.

Los populares también cargan contra la "propaganda" de La Moncloa que "trata de tapar algo tan grave como los indultos con el tema de Colón. Se nota el nivel de tocados que están en el gobierno", aseguran.

Marruecos

El presidente del PP también ha reclamado en este desayuno informativo a Pedro Sánchez, "intensificar" la relación con Marruecos para resolver la crisis y no poner en riesgo la cooperación en política migratoria, lucha contra el terrorismo yihadista y el narcotráfico o la colaboración en materia pesquera o agrícola.

Ha recordado que el PP lleva "avisando" desde hace un año" de lo que podía pasar con Rabat y ha calificado de "torpeza tremenda" la entrada en España con "identidad falsa" del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Además, ha indicado que llamó a Pedro Sánchez hace dos semanas pero el jefe del Ejecutivo no ha vuelto a contactar con él. "Me dijo que me iba a informar de esto puntualmente y hasta hoy".