'El País' embiste contra los antiindultos y ve a Sánchez "solo ante el peligro" sin "el vicepresidente de hierro"

El Mundo

"Pedro Sánchez se niega a discutir los indultos con el PSOE y con los barones". Mi Persona es el PSOE y aquí no hay más barón ni opinión que yo. Y el que tenga algún problema ya sabe dónde está la puerta. ¿Pero a qué alma de cántaro se le ha ocurrido que Sánchez va a aceptar críticas? "La decisión se enmarca en el ámbito del Ejecutivo no del partido" y esto son lentejas.

Pero lo de Sánchez tiene una explicación que señala Rosell en un editorial sobre la hispanofobia en Baleares. "Sánchez debe todo su poder a su alianza con el separatismo". Y además le gusta, se siente a gusto y ha contagiado a todo el PSOE. "La deriva identitaria del PSOE a costa de la igualdad tiene en la presidenta de Baleares a uno de sus más tristes exponentes. Francina Armengol se ha entregado al nacionalismo como solícita cooperadora del proyecto pancatalanista". El PSOE se convirtió en un partido nacionalista con Zapatero.

El País

El periódico de Sánchez se entrega en cuerpo y alma a defender los indultos de su jefe y embiste con escaso espíritu democrático contra todo el que se oponga. "Casado irá a la protesta por los indultos pero evitará la foto con Vox". Elsa García de Blas sabe que Casado les tiene un miedo cerval y aprovecha para amedrentarle. "De la ruptura con Vox en la moción de censura en octubre de 2020, a la manifestación con Vox en junio de 2021. El PP ha decidido arriesgarse a una nueva foto de Colón", dice a modo de matón de patio de colegio.

"Casado estará en Colón, pero el PP intentará rehuir la fotografía junto a Abascal, como en la maldita foto de febrero de 2019 tras la que el PP se hundió en las elecciones de abril a 66 escaños y Ciudadanos estuvo cerca de superarle en las urnas con 57 diputados. Vox fue el mayor beneficiado de la protesta de hace dos años —entonces era extraparlamentario, y dos meses después consiguió 24 asientos en el Congreso—". Pues entonces está claro que no fue la foto lo que hundió al PP, sino el reparto de votos entre los tres partidos de la foto.

Cuenta Cué que "Pedro Sánchez lo tiene muy claro y en cada declaración confirma con más rotundidad que habrá indultos a los presos del procés, que serán rápidos y que irán en paralelo con la aprobación de la reforma del delito de sedición, algo que reforzaría la argumentación de esta polémica decisión ante la Sala Tercera del Supremo". Así que ya lo saben. Habrá indultos y punto. Sánchez quiere "iniciar una nueva etapa" en Cataluña y dejar atrás "el desgarro del procés". Suerte, que le diría Soraya Sáenz de Santamaría. Ella ya lo intentó y mira cómo acabó todo.

Los columnistas parecen un ejército, prietas las filas, para defender a Sánchez.

David Trueba dice que "habría que elogiar de Pedro Sánchez que, pese a las encuestas de opinión desfavorables, insista en plantarse frente a la contundente oposición de algunos de sus barones territoriales y el más prestigioso de sus antecesores, Felipe González. El presidente parece decidido a aprobar el indulto, le pese a quien le pese, y aunque le pese a él mismo cuando tenga que rendir cuentas en las próximas elecciones". Un héroe, un mártir nuestro Sánchez.

"El indulto a Cuixart hay que percibirlo como una buena noticia democrática, pues a las ideas no se las frena con la prisión", llega a decir. No, a las ideas no, a los delitos sí. "El gran error de los líderes nacionales del pasado fue dimitir de sus responsabilidades para la negociación y sacudirse la incapacidad personal mandando el balón al Tribunal Supremo". Pero si Soraya puso hasta un despacho en Barcelona para dialogar con el separatismo. Lo que pasó es que lo que les rondaba en la cabeza a los golpistas no era precisamente dialogar.

Víctor Lapuente divide España en dos. Los catalanes y los madrileños. El resto de España no existe para él. "En Cataluña se hacían cruces con los resultados el 4-M: jamás había ganado en la capital del reino, y metrópolis cosmopolita, un voto tan duro contra el nacionalismo catalán. En Madrid se habían santiguado en febrero: ¿Cómo podía ser que, después de todo lo sucedido, el independentismo catalán volviera a arrasar en las urnas? A un lado del Ebro se consolida una política fundamentalmente españolista y de derechas y al otro lado una secesionista y de izquierdas". Según Lapuente la Comunidad de Madrid representa a toda España salvo a Cataluña. Que yo sepa lo que se votó en Madrid fue la gestión de Ayuso, nada que ver con el nacionalismo catalán. Son tan supremacistas y se miran tanto el ombligo que quieren ser protagonistas hasta de las elecciones madrileñas. En cuanto a las elecciones catalanas, que el independentismo ganara no sorprendió a nadie. Bueno sí, a Illa, Sánchez y Redondo.

Enrique Gil Calvo ve a Sánchez "solo ante el peligro sin un vicepresidente de hierro capaz de protegerlo y escudarle". Sí, lo dice por Iglesias, rían todo lo que quieran. "Al no disponer de un defensor que salga por él a la palestra, todo el aroma de traición que rodea a los indultos se descarga sobre la espalda de Sánchez, que carece de ardor dialéctico para defenderse con convicción". ¿Qué has tomado, Enrique?

Enric Company se pone en plan guerracivilista. "Por una parte, el PP encabeza el frente del nacionalismo español conservador formado con Ciudadanos y Vox", los fascistas, "la derecha nacionalista española". "En la otra parte está la mayoría parlamentaria progresista encabezada por el PSOE", el Frente Popular del 36.

"La ecuación es la misma que la de 2006: el conservadurismo encabezado por el PP batallando ferozmente contra el progresismo liderado por el PSOE, con el conflicto catalán como motivo de la disputa". Se llama oposición, una figura democrática, pero hablar a El País de democracia es un ejercicio inútil. Solo reconoce legitimidad para existir a la izquierda.

"Cualquier observador medianamente sensato y frío puede darse cuenta de que, por inverosímil que sea la creación de un nuevo estado en la actual Unión Europea, la expansión política del independentismo en Cataluña no deja de crecer". Perdone que le recuerde, pero Sánchez era partidario del cumplimiento de las penas hasta hace cuatro días.

"Es un reflejo defensivo de una sociedad que se considera maltratada por el Gobierno de España, malquerida por los segmentos de población que corean el ¡a por ellos!", dice sin enrojecer. Vamos a ver, los indepes son los que han echado a la mitad de los catalanes de Cataluña, han amenazado a jueces, asaltado consejerías, han tomado la calle, que siempre serán suyas, ellos desinfectaban las calles que pisaba Ciudadanos. Ellos han insultado a toda España, esas bestias salvajes. Si El País quiere indultos, pues muy bien, pero que dejen de insultar y mentir. Este periódico se parece cada día más a su jefe Sánchez, ese déspota autoritario y antidemocrático.

ABC

"Las Fuerzas de Seguridad acusan a Sánchez de utilizar el indulto para aferrarse al poder". Dice el editorial que "la desfachatez en la mentira no es astucia política, sino ruina ética. En esto incurre el Gobierno cada vez que justifica su intención de rebajar las penas del delito de sedición con argumentos falsos, que atacan la calidad de nuestro Estado de derecho y que deslegitiman las decisiones judiciales. Que unos fanáticos separatistas ataquen a la justicia y a la democracia con mentiras entra dentro de lo normal, pero que lo haga el Gobierno supone una degradación sin precedentes de sus responsabilidades políticas". Sánchez y su banda de voceros se han abonado a la mentira y no hay quien les pare.

Ignacio Camacho ruega a Sánchez "y sus corifeos de opinión pública" que dejen de vender lo de los indultos como un acto de coraje, que conociendo al individuo da vergüenza ajena. "El verdadero coraje residiría en admitir sin tapujos y con franqueza que se trata de un prosaico asunto de supervivencia". "Es un poco tarde para presumir de nobleza: las mentiras dejan demasiadas huellas y las hemerotecas rebosan de pruebas que más que contradicción revelan una absoluta, procaz, desprejuiciada falta de vergüenza". Intentar convertir al rey de la trola en un mártir tiene su mérito, hay que reconocerlo.

La Razón

"Sánchez remodelará el gobierno tras los indultos". La Razón lleva meses remodelando el Gobierno de Sánchez y no da una. Que si tras las vacunas, que si tras el 4-M, que si tras las elecciones catalanas, que si tras la marcha de Iglesias. Alguna vez acertará, digo yo.

José María Marco habla de la foto de Colón. "Los gobiernos, socialistas o sancho-socialistas, intentan cambiar el significado de lo ocurrido allí. Como los españoles hemos sido sumamente dóciles, la última vez lo consiguieron e hicieron del eslogan de la foto de Colón una suerte de tabú. En realidad, y a pesar de un comunicado mejorable, aquella concentración resultó todo un éxito y terminó con la mesa de negociación entre Cataluña y España, y con el proyecto del relator o árbitro internacional. Salvo el PP (por razones que no tenían nada que ver con la concentración), todos los partidos participantes salieron beneficiados".

"Hoy, la situación es muy distinta de la de aquel mes de febrero de 2019. El Gobierno, que por un momento pareció creer que saldría indemne de lo ocurrido desde que se declaró el covid, se está derrumbando en la opinión pública". Y no por los indultos, que no gaste tantas energías El País. Es simplemente porque nadie, ni siquiera los socialistas, traga a Sánchez.