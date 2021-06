El 'Govern' de Aragonès designa a una jefa de prensa como portavoz para evitar desgaste a sus consejeros

Ningún consejero de la cuota de ERC quería asumir el cargo adicional de portavoz del ejecutivo autonómico. Las malas experiencias de Meritxell Budó, exportavoz y exconsejera de Presidencia por la cuota de Junts per Catalunya (JxCat), habían puesto sobre aviso a Laura Vilagrà, la consejera de ERC encargada del área de Presidencia y quien en teoría debía asumir las funciones. Sin embargo, Vilagrà, exalcaldesa de Santpedor (Barcelona) carece del don de la oratoria, como se puso de manifiesto durante sus contadas intervenciones en campaña electoral y no estaba dispuesta a hacer frente al desgaste de las ruedas de prensa de cada martes al término del consejo ejecutivo.

Bajo esas circunstancias, el presidente regional, Pere Aragonès, decidió "externalizar" el cargo de portavoz del Govern. El principal requisito, además de saber comunicar, es que fuera mujer y la designada ha sido Patricia Plaja, jefa de prensa de los Mossos d'Esquadra y mano derecha del major Trapero en materia de difusión y comunicación. A Plaja se le atribuye la preparación de Trapero como comunicador, dotes que exhibió tras los atentados islamistas de las Ramblas y Cambrils en agosto de 2017. El jefe de la policía regional se puso al frente de la comunicación del gobierno de Puigdemont y obtuvo el aplauso generalizado del independentismo.

Plaja estará a las órdenes del jefe de la oficina de Aragonès, el diputado Sergi Sabrià y tendrá como misión principal evitar el desgaste de los consejeros. No podrá asistir a las reuniones del Govern al no tener rango de consejera, pero eso no parece que vaya a constituir un gran inconveniente en la política de comunicación de la Generalidad. Con el nombramiento de una periodista no consejera Aragonès recupera el modelo comunicativo del tripartito de Montilla, que tuvo como portavoz a una periodista de TV3, Aurora Massip.

Patricia Plaja provocó su cese durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras el golpe de Estado en Cataluña al publicar un mensaje en Twitter crítico con el Poder Judicial por la sentencia de La Manada.