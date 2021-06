Brutal bofetón en 'El País' a 'El País' por "convertir a los constitucionalistas en un atajo de ultraderechistas"

El Mundo

"La nueva factura de la luz se estrena con precios récord en las horas de mayor consumo". Habrá que oír a Irene Montero, Pablo Iglesias, Sánchez, se van a poner como hidras… Ah no, que ahora son ellos los que les suben la luz a la clase trabajadora.

De hecho, Juan Diego Madueño comenta el mutis por el foro que han hecho los antaño beligerantes y gritones podemitas y socialistas. "El ganado que berreaba al sentir el primer rayo caliente de las injusticias que hacían de España un lugar inhabitable, la fosa de las Marianas de los trabajadores, las mujeres y los débiles, ha cambiado al probar la mullida almohada del sueldo público, las dietas y los asesores". Ahora que están forrados y gobiernan ellos, bien calladitos están. Comprándose casoplones y viviendo a cuerpo de rey mientras los trabajadores se aprietan el cinturón.

"Dividir el Presupuesto entre los que clamaban hace diez años contra el hampa de los poderosos, el Ibex, las eléctricas, los banqueros y la casta, los monstruos de sus armarios, le ha dado al país la estabilidad necesaria para afrontar algunos cambios fundamentales como mejorar la calidad del aire, por ejemplo, empezando por los consejos deslizados en la prensa socialdemócrata". "Están más preocupados por el futuro del planeta que de las familias", "las colas del hambre son una oportunidad de emitir menos CO2". Y todavía hay gente que les vota.

"Ghali abandona España de madrugada en medio de la peor crisis con Marruecos". El juez Pedraz no vio indicios de delito en este elemento y tampoco observó riesgo de fuga. Dos minutos después, el tipo volaba hacia Argelia. "Corresponde a Sánchez, que decidió traer a Ghali, afrontar ahora las consecuencias de su retorno a Argelia", dice el editorial. Lo malo es que las consecuencias de los disparates de esta panda de ineptos las pagamos todos.

El País

"La justicia deja marchar a Gali pese a la ira de Marruecos". "El líder del Frente Polisario abandona España después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo dejara en libertad sin dictar medidas cautelares tras tomarle declaración como imputado". Dice Cué que el gobierno no cree que Marruecos vuelva a invadir Ceuta. "Tocar un asunto tan sensible como el control de las fronteras provocó un cierre de filas del que esta vez no se apartó ni siquiera Francia". Cierto, ahí solo nos dio la espalda Biden, el ídolo progre.

El editorial culpa del desaguisado diplomático del Gobierno al pobre Casado. "En esta coyuntura, en la que otro país presiona a España para que cambie su postura en un asunto capital de la política exterior, fruto de amplio consenso político, resulta inaceptable que el líder del PP, Pablo Casado, aproveche para arremeter contra el Gobierno, dando pábulo a la versión marroquí, desmentida por las autoridades españolas, de que Gali entró con documentación falsa. Su conducta no se ajusta el estándar de hombre de Estado". El País miente, como siempre. El tal Gali entró con documentación falsa y el Gobierno no lo ha desmentido, solo lo ha llamado de otra manera, como siempre. "Utilizó otra identidad" que no era la suya, dice el Gobierno que, como El País, nos toma a todos por imbéciles. Lo de Dina es periodismo serio comparado con este panfletucho sanchista en el que se ha convertido El País.

Con los indultos nos martiriza hoy Pepa Bueno. "Los suministradores de argumentario a la derecha han decretado que Sánchez los concede solo para mantenerse en el cargo", y "la oposición" organiza "una manifestación en la que volverán a agruparse en la plaza de Colón junto a Santiago Abascal". Mejor agruparse con Otegi, claro que sí.

Antonio Elorza es, para Pepa Bueno, un suministrador del argumentario a la derecha. Hoy se enfrenta, este sí que es un valiente, a la trituradora del discrepante que es el antidemocrático periódico de la mañana.

Dice Elorza que Sánchez "seguirá adelante, sin importarle el rechazo total de los jueces. Forzar la ley para fines anticonstitucionales, de simple perpetuación en el Gobierno, aboca a la quiebra de la división de poderes y, consecuentemente, a la hegemonía de un secesionismo que rechaza el marco legal español. También a la exclusión de los constitucionalistas, convertidos según la orquestación del Gobierno y sus medios, en un atajo de ultraderechistas obsesionados por manifestarse en Colón". Puf Antonio, tus colegas de El País te van a poner de facha para arriba. Y de patitas en la calle. En la guarida mediática sanchista no cabe la discrepancia.

ABC

"Rabat juega con 1.200 menores y reitera las amenazas". "Gali abandona el hospital rumbo a Argelia tras dejarle libre el juez". Jesús Lillo comenta el lío de los aviones argelinos que iban y venían sin que el Gobierno se enterara de nada. "Cada vez que el Gobierno dice que un problema no le consta es que pasa algo y no lo quiere decir. A la titular de Exteriores no le constaba hace dos semanas que Marruecos estuviera detrás de la invasión de Ceuta —lo dijo mientras cientos de menores entraban en la ciudad, empujados por los gendarmes— y a la portavoz del Gobierno tampoco le constaba ayer que un avión de Argelia se diera la vuelta a la altura de Ibiza cuando venía a recoger al líder del Frente Polisario. Lo que a María Jesús Montero tampoco le constaba a mediodía es que los ministerios de Exteriores y Transportes se iban a pasar la santa tarde quitándose el marrón y pasándose la patata caliente de un vuelo tan irregular como la entrada en España del propio Ghali". ¿Esto es un Gobierno o una película de Torrente?

El editorial habla de la hipocresía del Gobierno con el tarifazo eléctrico. "La lucha contra la pobreza energética, ese mantra de la izquierda, se convierte así en un fraude mientras el ministro de Consumo, Alberto Garzón, un comunista de pro enemigo de los abusos contra los hogares, guarda silencio". O nos habla de los refrescos y las galletas Príncipe. Sin despeinarse. Tienen una cara de cemento armado.

La Razón

"El avión para sacar a Ghali: Venimos con permiso diplomático". "Una falta de coordinación de Exteriores, que no informó a Defensa, podría estar detrás de la expulsión del Falcon argelino que intentaba una repatriación de Ghali que se produjo finalmente anoche desde Pamplona". Mortadelo y Filemón eran unos pedazos de profesionales.

Dice el editorial que "es imperativo, porque mantener una buena relación con Marruecos es prioritario para nuestros intereses, reconducir las relaciones con Washington, el padrino de Rabat y quien, realmente, ha forzado el cambio de estatus, y abrir, desde la máxima claridad, conversaciones con el vecino del sur, con la confianza de que España tiene el respaldo expreso de sus socios en la Unión Europea. Pero, también, prepararse para los próximos movimientos marroquíes, a quienes el retorno de Ghali no calmará". Biden no coge el teléfono. Parece que le da más seguridad estar con Marruecos que con un gobierno más cerca de Venezuela que de Estados Unidos y que no es capaz ni de sacar a un tío del país sin armar la marimorena.