Macarena Olona denuncia amenazas de un diputado del PP en la comisión Kitchen

El mismo día que María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, comparecen en la Comisión Kitchen del Congreso, el PP conocía la noticia de que el juez ha imputado a ambos por cohecho, malversación y tráfico de influencias por el espionaje al extesorero del partido, Luis Bárcenas, que investiga también el Congreso.

Durante la sesión que se desarrolla en el Parlamento, la secretaria general del grupo Vox, Macarena Olona, ha denunciado haber recibido amenazas de un diputado del PP y ha solicitado amparo a la presidenta de la comisión, la socialista Isaura Leal, que se ha visto obligada a interrumpir la intervención del diputado del PSOE que hablaba en ese momento, Felipe Sicilia, ante los gritos que se estaban escuchando.

"Solicito su amparo porque acabo de sufrir una amenaza por parte de un diputado del PP, tal y como han podido ser testigos los diputados de ERC que están justo detrás; un diputado del PP que, al verse sorprendido, ha abandonado la Sala", ha dicho Olona dirigiéndose a la presidenta, a la que ha pedido disculpas por levantarse e interrumpir la sesión.

"Es intolerable", se ha quejado, explicando a continuación que el representante del PP, al que no ha identificado, se ha acercado a ella para decirle que "si estaba haciéndole fotografías". La presidenta de la comisión ha prometido "tomar medidas", aunque no ha especificado de qué tipo.

Las explicaciones de Olona

En conversación con Libertad Digital, Olona ha explicado que el diputado del PP es Juan José Matarí, que "se le ha aproximado y se le ha pegado para decirle 'espero que no se te esté ocurriendo hacernos fotografías'". Después, Matarí ha abandonado la Sala seguido de Olona que ha salido para pedirle explicaciones. "Le he gritado delante de todos que fuese la última vez que me amenazaba y que era un cobarde por marcharse corriendo", asegura.

La diputada de Vox relaciona lo ocurrido con el nerviosismo que ha causado en el PP haber conocido la imputación de Cospedal y su marido en plena Comisión Kitchen. "Están histéricos y convierten en culpables a los comparecientes", asegura.

La respuesta del PP

Desde el grupo popular aseguran que el diputado del PP ha creído que Olona les estaba tomando fotos, "algo que no se puede hacer en una comisión porque para eso están los fotógrafos acreditados", añaden.

Tras ello, se ha acercado a la dirigente de Vox para preguntarle: "¿No nos estarás haciendo una foto?", y Olona, aseguran, ha respondido que "no". El portavoz en la Comisión, Luis Santamaría, ha mostrado su "sorpresa" por la denuncia de Olona.