La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha querido este miércoles justificar la decisión del Gobierno de conceder el indulto a los presos del 1-O que hasta ahora se limitaban a explicar en la necesidad de avanzar por el camino del diálogo y la convivencia. "Cualquiera se estará preguntando por qué existe el indulto y por qué existe en todas las democracias. Si fuera una cosa inútil, atrabiliaria, sin sentido, una tropelía, no existiría, ¿no? ¿Por qué existe en nuestra Constitución? A ver si va a resultar que los indultos existen porque tiene sentido que existan, porque tiene una función que cumplir".

En un foro de la Cadena Ser Cantabria, la número dos del Gobierno, señaló que "esa figura jurídica existe para equilibrar y contrapesar poderes del Estado", es decir, que se plantea por parte del Gobierno con la voluntad de corregir en parte la sentencia del Alto Tribunal contra los 12 presos del 1-O.

Posteriormente, en el acto de clausura de un libro ha defendido que, "a veces, la mejor justicia es la peor política" en referencia velada al Supremo. Por su parte, el Gobierno dice velar por el "interés general" que "hay que construirlo con criterios flexibles pero sobre todo con actitudes" como la concesión de medidas de gracia con las que se avance por la vía de la reconciliación en Cataluña.

"Esto no se resuelve siempre sólo con normas jurídicas. Decía el presidente Franklin que, a veces, la mejor justicia es la peor política, para tantos temas de la vida. A veces requiere actitudes de lealtad", explicó la vicepresidenta primera del Ejecutivo quien se preguntó: "Si no es con diálogo ¿cómo? ¿Cuál es la alternativa?" (...) No hay forma, absolutamente ninguna, de seguir sacando nuestro país adelante".

División en el PSOE

Preguntada por las voces discrepantes dentro de su partido, Calvo le restó importancia y asumió que "estamos opinando libremente pero haciendo lo que nuestros órganos nos dicen que tenemos que hacer y luego, evidentemente, nos sentimos con la libertad de opinar".

"Somos demócratas, profundamente demócratas, a rajatabla demócratas. Nos toca un día pelearnos y al día siguiente cerramos filas. Nuestro secretario general es el presidente del Gobierno en unas circunstancias muy complejas. Y ya le digo yo que el PSOE está detrás de lo que es una competencia del Gobierno de España".